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DHA DIŞ- Takla atan otomobil yayaların üzerine devrildi: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 16:30 | Son Güncelleme

Rusya’da yaya geçidi önünde meydana gelen kazada, otomobillerden biri kontrolden çıkarak takla attı ve yayaların üzerine devrildi.

Rusya, (DHA)- Rusya’da yaya geçidi önünde meydana gelen kazada, otomobillerden biri kontrolden çıkarak takla attı ve yayaların üzerine devrildi. Kazada, 6 yaya ve takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
St. Petersburg şehrindeki bir dört yolda meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, yolun solundan gelen başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle soldan gelen otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve o sırada yaya geçidindeki insanların üzerine devrildi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntü Dökümü
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-Yayaların geçme anı
-Kaza anı
-Otomobilin takla atarak yayaların üzerine devrilmesi
-Kazanın farklı açıdan görüntüsü

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