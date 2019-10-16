DHA DIŞ- TBMM Başkanı Şentop, Uganda Meclis Başkanı Kadaga ile görüştü

S\u0131rbistan, (DHA)- TBMM Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop, S\u0131rbistan'\u0131n ba\u015fkenti Belgrad'da Uganda Meclis Ba\u015fkan\u0131 Rebecca Kadaga ile g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fct\u00fc.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n--------------------------------\n-G\u00f6r\u00fc\u015fmeden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcPARTNER Hangi bur\u00e7 nas\u0131l tahrik olur?Okmeydan\u0131 Sa\u011fl\u0131k Uygulama ve Ara\u015ft\u0131rma Merkezi akademik y\u0131l a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiCaminin elektrik ve suyunu kullanan ki\u015fi 10 TL b\u0131rak\u0131p helallik istedi
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