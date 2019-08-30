DHA DIŞ - TSK Armoni Mızıkası, Moskova'da Zafer Bayramı coşkusu yaşattı

Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA- (DHA)-Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından duzenelenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasına Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası damgasını vurdu.

Kızıl Meydan’da düzenlenen Spasskaya Kulesi Uluslararası Askeri Müzik Festivali’ne katılmak üzere Moskova'da bulunan TSK Armoni Mızıkası Türk ve Rus müziğinden örnekler sergileyerek kutlamaya katılan yabancı misyon temsilcilerini adeta mest etti. Sık sık alkışları ile Armoni Mızıkası'na eşlik eden davetlilere bir de sürpriz yapan müzisyenler Rus halk şarkısı "Slavyanka" (Slav kızının vedası) ile programlarını bitirirerek davetlilere doyumsuz bir müzik zevki yaşattı. Konser sonrası gerçekleştirilen sunumda davetlilere Türk mutfağının eşsiz lezzetleri de ikram edildi.

Törende kısa bir konuşma yapan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, " Zafer'i muhteşem kılan unsur harbin kadın çocuk yaşlı demeden milletin topyekün milletçe bir savaşı icra etmiş olmasıdır. Diğer bir değişle Türk ordusunun milletle bütünleşmesi sonucu kazanılmış olan bir zaferdir. Bu düşüncelerle başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Türkiye'nin yeni Moskova Silahlı Kuvvetler Ateşesi Aydın Sezenoğlu'nu da tanıtan Samsar, Yarbay Kemal Altınöz'e rütbesini de taktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Törenden detay görüntüler

- Büyükelçi konuşması

- Konser

- Rütbe takımı

