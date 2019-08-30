HABER

DHA DIŞ - TSK Armoni Mızıkası, Moskova'da Zafer Bayramı coşkusu yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 16:41 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından duzenelenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasına Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası damgasını vurdu.

Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA- (DHA)-Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından duzenelenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasına Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası damgasını vurdu.

Kızıl Meydan’da düzenlenen Spasskaya Kulesi Uluslararası Askeri Müzik Festivali’ne katılmak üzere Moskova'da bulunan TSK Armoni Mızıkası Türk ve Rus müziğinden örnekler sergileyerek kutlamaya katılan yabancı misyon temsilcilerini adeta mest etti. Sık sık alkışları ile Armoni Mızıkası'na eşlik eden davetlilere bir de sürpriz yapan müzisyenler Rus halk şarkısı "Slavyanka" (Slav kızının vedası) ile programlarını bitirirerek davetlilere doyumsuz bir müzik zevki yaşattı. Konser sonrası gerçekleştirilen sunumda davetlilere Türk mutfağının eşsiz lezzetleri de ikram edildi.

Törende kısa bir konuşma yapan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, " Zafer'i muhteşem kılan unsur harbin kadın çocuk yaşlı demeden milletin topyekün milletçe bir savaşı icra etmiş olmasıdır. Diğer bir değişle Türk ordusunun milletle bütünleşmesi sonucu kazanılmış olan bir zaferdir. Bu düşüncelerle başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Türkiye'nin yeni Moskova Silahlı Kuvvetler Ateşesi Aydın Sezenoğlu'nu da tanıtan Samsar, Yarbay Kemal Altınöz'e rütbesini de taktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Törenden detay görüntüler
- Büyükelçi konuşması
- Konser
- Rütbe takımı

PARTNER Gözlük kullananlara makyaj tüyoları Gözlük kullananlara makyaj tüyoları
Trakya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu(2)Trakya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu(2)
30 Ağustos törenine 'Şeker Nine' damgasını vurdu30 Ağustos törenine 'Şeker Nine' damgasını vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

Korkunç iddiayla ilgili açıklama! 'Hastanede öldürüp...'

Korkunç iddiayla ilgili açıklama! 'Hastanede öldürüp...'

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'deki 30 Ağustos törenine 'Şeker Nine' damgasını vurdu

30 Ağustos törenine 'Şeker Nine' damgasını vurdu

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Anadolu Kavağı'nda yangın kontrol altında alındı

Anadolu Kavağı'nda yangın!

Kayseri'de beton mikseri halk otobüsüne çarptı

Beton mikseri halk otobüsüne çarptı! Yaralılar var

Samsun'da bıçaklı sopalı kavga kamerada

İki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Antalya'da şoke eden iddia: Garsonlar müşterilere kadın pazarlıyor!

Şoke eden iddia: Garsonlar müşterilere kadın pazarlıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.