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DHA DIŞ - Ukrayna, Eurovision'a katılmama kararı aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 21:16 | Son Güncelleme

  - Ukrayna, İsrail'de düzenlenecek 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmama kararı aldı.  Ukrayna'da son günlerde Eurovision ile ilgili yaşanan kriz sonrası konuyla ilgili nihai karar verildi.

Sonat KEREM, KİEV, (DHA) - Ukrayna, İsrail'de düzenlenecek 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmama kararı aldı.

Ukrayna'da son günlerde Eurovision ile ilgili yaşanan kriz sonrası konuyla ilgili nihai karar verildi. Ukrayna Kamu Televizyon ve Radyo Kurumu’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın bu sene düzenlenecek 64'üncü Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmamasına karar verildiği belirtildi.

Gerçek adı Anna Korsun olan şarkıcı Maruv, İsrail’in başkenti Tel Aviv'de düzenlenecek olan 64’üncü Eurovision Şarkı Yarışması’nda Ukrayna’yı ‘Siren Song’ isimli şarkıyla temsil etme hakkı kazanmıştı.

Ancak şarkıcı, Ukrayna ile arasında siyasi gerilim olan Rusya'da konserlerine hala devam etmesi nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Ünlü şarkıcı Rusya'daki tüm konserlerinden vazgeçmeye hazır olduğunu açıklasa da, Ukrayna Kamu Radyo ve Televizyon Kurumu, şarkıcı ile kurallar üzerinde anlaşmaya varılamadığı gerekçesiyle Maruv'un adaylığının iptal edildiğini duyurdu.

2014 yılından bu yana Kırım'ı ziyaret etmediğini söyleyen şarkıcı, "Ukrayna yasalarını ihlal etmedim. Eurovision'a katılımımla ilgili tüm masrafları da kendim karşılamaya hazırım" dedi. Maruv, yarışmadan adaylığını çekmesi için kendisine baskı uygulandığını öne sürdü.

Şarkıcının adaylığının iptal edilmesinin ardından Ukrayna Kamu Televizyon ve Radyo Kurumu, seçmelerde ikinci ve üçüncü olan Freedom Jazz ve Kazka gruplarına da yarışmaya katılması için teklif götürdü. Ancak her iki grup da bu teklifi geri çevirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Oluşan bu durumda, kamu yayıncılığı yasaları gereği, ayrıca ulusal seçmelerin siyasileşmesi nedeniyle, 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmama yönünde karar alındı" denildi.

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