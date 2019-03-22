HABER

DHA DIŞ - Yeni Zelanda kurbanlarını ‘51 seccade’ ile andılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 17:33 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik yapılan terör saldırısında hayatını yitiren 51 kişi, Almanya'nın Köln kentinde Cuma namazı akabinde dualarla anıldı.

İskender Güngör, Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik yapılan terör saldırısında hayatını yitiren 51 kişi, Almanya'nın Köln kentinde Cuma namazı akabinde dualarla anıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi avlusuna, Cuma namazı öncesi, önlerinde saldırıda yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının bulunduğu, farklı renklerde 51 seccade serildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlanılan anma töreni, DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen’in açılış konuşmasıyla başladı. Türkmen, Yeni Zelanda’daki ibadethanelere yapılan saldırılardan dolayı derin bir üzüntü duyduklarını belirterek, “Saldırıda ölen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Dualarımız onlarla. Terörün dini, ırkı olmaz ve olamaz. Senin veya benim teröristim diye bir şey de yoktur. Terörü haklı kılacak hiç bir sebepte ileri sürülemez. Masum sivilleri hedefine koyup onların hayatlarını kasteden teröristlerin tek hedefi kaos yaratıp bundan beslenmek. Bu oyuna gelmemeliyiz” dedi.

Terörün, insanların ibadethanelerinde, Allah’a yöneldiği ve korumasız oldukları bir anda yapılmasının da çok manidar olduğuna dikkat çeken Türkmen, terörün taşındığı bu yeni şeklinin de çok düşündürücü ve bir o kadar da endişelendirici olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Gördüğünüz gibi, terör kurbanı her kardeşimizi anmak için onların bıraktığı boşluğu sembolize etmesi açısından onlar için seccadelerini serdik ve boş bıraktık. Böylece katledilen masum çocukları, kadınları ve erkekleri, karı-kocaları ve dedelerle nineleri unutmadığımızı belirtmek ve anmak istedik. Kahredici saldırılarda hayatlarını kaybeden yaşları 3 ile 71 arasındaki küçük çocukları, öğrencileri, akademisyenleri, işçileri, doktorları ve mühendisleri anıyoruz. Acımız, tarifsiz büyük. Hiç bir sıhhatli aklın, bu tür bir saldırıyı anlaması mümkün değil. Allah, yerküremizin her yerinde böylesi şeylerin tekrarından hepimizi korusun."

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)’in Köln merkezli anma etkinliğine Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Köln Ehrenfeld Belediye Başkanı Josef Wirges ile DİTİB Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra cami cemaati de katıldı.

Yeni Zelanda'da yaşanan vahşet, Almanya Müslümanları Merkez Konseyi’nin (ZMD) Düsseldorf’taki etkinliği gibi, Almanya’nın birçok yerleşim merkezinde hafta sonu toplantılarıyla anılıp, gündeme getirilecek.

PARTNERMesleğini duyan şaşkına dönüyor!Mesleğini duyan şaşkına dönüyor!
Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldiTuriste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi
Zeytinburnu'nda makineye kapılan işçi hayatını kaybettiZeytinburnu'nda makineye kapılan işçi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yok böyle indirim! Son tarih 31 Mart

Yok böyle indirim! Son tarih 31 Mart

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Son dakika: FETÖ'nün suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

Kayıp kahvecinin cesedi dere yatağında bulundu!

İtiraf ettiler! Her şey arabaya aldıktan sonra başlamış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.