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DHA DIŞ- YouTube’da ‘çocuklu’ videolar 3 kat daha fazla izleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 10:59 | Son Güncelleme

Çocukları hedef almasa bile içinde 13 yaşından küçük çocukların bulunduğu YouTube videoları, çocukların bulunmadığı benzer videolardan 3 kat daha fazla seyrediliyor.

Erkan Öz, (DHA) - Çocukları hedef almasa bile içinde 13 yaşından küçük çocukların bulunduğu YouTube videoları, çocukların bulunmadığı benzer videolardan 3 kat daha fazla seyrediliyor.

Pew Research Center tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, genel izleyiciyi hedef alıp, içinde çocuk bulunmayan videoların ortalama izlenme sayısı 96 bin 416 olurken; genel izleyiciye yönelik çocuklu videoların ortalama izlenmesi ise 265 bin 869 ile çocuksuz videoların yaklaşık 3 katına ulaşıyor.

Araştırmaya konu olan videoların çok büyük bir bölümü, çocukların izlemesi için yapılmış videolar değil. ABD ve Avrupa Birliği (AB) yasalarına göre, 13 yaşından küçükler, YouTube’da kullanıcı (hesap sahibi) olarak yer alamıyor. YouTube’un çocuklar için özel geliştirdiği platform ise araştırmacılar tarafından değerlendirmeye alınmadı.

ARAŞTIRMA 43 BİN 779 YOUTUBE KANALI ÜZERİNDE YAPILDI

Pew, 2018’in ikinci yarısında, abone sayısı 250 bini geçen, 43 bin 779 popüler YouTube kanalı belirledi. Araştırmayı yapan şirket, 2019’un ilk haftasında, bu kanallarda yayınlanan tüm videoları ele alarak içerik ve izlenme sayılarını analiz etti.

Analiz sonucunda, çocukların izlemesi amacı ile üretilen ve içinde çocukların bulunduğu videoların ortalama izlenme sayısının, 416 bin 985‘e ulaştığı görüldü. Çocukların izlemesi için üretilen ancak içinde çocukların yer almadığı videoların ortalama izlenme sayısı ise 115 bin 253’te kaldı.

EN ÇOK BİLGİSAYAR OYUNU VİDEOSU VAR

Öte yandan, Pew Research Center’ın araştırması, YouTube’a yüklenen içerikleri kategorik olarak da sınıflandırdı. Buna göre, dünyanın en büyük çevrimiçi video paylaşım sitesine yüklenen içeriklerin yüzde 18’i (yani her 5 videodan 1’i) bilgisayar oyunlarını konu alıyor. Oyun videoları, genel olarak başka kategorilerdeki videolara göre daha uzun.

İkinci en çok yüklenen video kategorisi ise yüzde 12 ile uluslararası haber ve politika. Eğer başlıkta ‘Trump’ veya ‘Başkan’ kelimeleri varsa video yüzde 36 daha fazla seyrediliyor. Daha sonra gelen kategoriler ise yüzde 9 ile spor, yüzde 9 ile müzik ve dans, yüzde 4 ile ABD siyaseti ve yine yüzde 4 ile hobi ve yetenek videoları olarak sıralanıyor.

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