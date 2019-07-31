DHA DIŞ- YouTube’da ‘çocuklu’ videolar 3 kat daha fazla izleniyor

Erkan Öz, (DHA) - Çocukları hedef almasa bile içinde 13 yaşından küçük çocukların bulunduğu YouTube videoları, çocukların bulunmadığı benzer videolardan 3 kat daha fazla seyrediliyor.

Pew Research Center tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, genel izleyiciyi hedef alıp, içinde çocuk bulunmayan videoların ortalama izlenme sayısı 96 bin 416 olurken; genel izleyiciye yönelik çocuklu videoların ortalama izlenmesi ise 265 bin 869 ile çocuksuz videoların yaklaşık 3 katına ulaşıyor.

Araştırmaya konu olan videoların çok büyük bir bölümü, çocukların izlemesi için yapılmış videolar değil. ABD ve Avrupa Birliği (AB) yasalarına göre, 13 yaşından küçükler, YouTube’da kullanıcı (hesap sahibi) olarak yer alamıyor. YouTube’un çocuklar için özel geliştirdiği platform ise araştırmacılar tarafından değerlendirmeye alınmadı.

ARAŞTIRMA 43 BİN 779 YOUTUBE KANALI ÜZERİNDE YAPILDI

Pew, 2018’in ikinci yarısında, abone sayısı 250 bini geçen, 43 bin 779 popüler YouTube kanalı belirledi. Araştırmayı yapan şirket, 2019’un ilk haftasında, bu kanallarda yayınlanan tüm videoları ele alarak içerik ve izlenme sayılarını analiz etti.