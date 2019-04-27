DHA İSTANBUL - 17. UYUM BULUŞMALARI İSTANBUL'DA YAPILDI

“GÜNDE 7-8 BİN KİŞİYE HİZMET VERİYORUZ" Programın açılış konuşmasını yapan İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu, “Yaklaşık 5 milyon insana ev sahipliği yapmaktayız. Ülkemiz, milletimizin tarihsel geçmişimizden ve kültürümüzden bize yüklediği bilinç ve samimiyetle ev sahipliğine devam etmektedir. Türkiye göç olgusunun yönetiminde takip eden değil, takip edilen bir konuma gelmiştir. Kadim şehir İstanbul, bugün de farklı medeniyetlerin yaşadığı bir şehir olarak devam etmektedir. Bizler de İstanbul Göç İdaresi olarak 666 personelle günde 7-8 bin kişiye hizmet veriyoruz" dedi.

“GENEL MÜDÜRLÜK OLARAK GÖÇÜN İYİ YÖNETİLMESİ İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK"

Daha sonra konuşan Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıkoğlu da, “Bu kadar yıl büyük bir göç dalgasını yönetmek elbette kolay değil. Bunu ancak Türkiye gibi bir ülke yönetebilir. Bu başarı ile dünyaya örnek olduk. Türkiye Cumhuriyeti bu anlamda yapılan çalışmalar kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nü kurdu. Bizler Genel müdürlük olarak göçün iyi yönetilmesi için elimizi taşın altına koyduk. Hiçbir zaman da taşın altına koymaktan imtina etmedik. Tabi göçün iyi yönetilmesi bizim olduğu kadar, sizin de desteklerinize sonuç verecek uzun bir meşakatli bir süreçtir. Genel müdürlüğümüz dil öğrenme ve uyum konusunda oldukça istekli ve teşvik edici kurum olarak önem gösteriyor. Sizlerin de dil ve meslek edinme gibi kurslara ilgi ve katılımınızı önemle talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

"ULUSAL, ULUSLARARASI HUKUĞA, İNSANLIĞA VE VİCDANA SIĞMAYAN HİÇBİR ŞEY YAPMADIK"

Göç İdaresi Genel Müdürü Ahmet Ayaz ise, “Biz hem Göç İdaresi Genel Müdürlüğü hem de Türkiye olarak ulusal ve uluslararası hukuk'a, insanlığa ve vicdana sığmayan hiçbir şey yapmadık ve yapmayacağız. Bunun için Suriye krizinin başlangıcından beri, ülkemizin ortaya koyduğu politikadan dolayı ben bir vatandaş olarak, sadece bir kamu çalışanı olarak değil, gurur duyduğumu ve bu politikayı sürdüreceğimizi bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bizim yaptığımız çalışmaların hiçbiri sadece Suriyeli misafirlerimize yönelik değil. Suriyelilerin dışında ülkemize farklı nedenlerden dolayı gelen misafirlerimiz var. Hepsinin talepleri farklı ve biz bu istekleri de yerine getirmek hizmetlerimizin arasında" diye konuştu.

Ayaz, “Uyum buluşmalarında da aslında sahada neler olup bittiğini bizzat sizlerden, STK ve Kamu kurum kuruluşlarından almak buna göre önümüzdeki dönemdeki politikaları buna göre değiştirmek en önemli hedeflerimizden birisidir" dedi.