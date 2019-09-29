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DHA İSTANBUL - ARNAVUTKÖY'DE TÜTÜN DENETİMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 13:26 | Son Güncelleme

Haber : Taylan YILDIRIM / İstanbul, DHA  Arnavutköy'de bazı işletmelere sigara ve nargile denetimi yapıldı.

Haber : Taylan YILDIRIM / İstanbul, DHA
Arnavutköy'de bazı işletmelere sigara ve nargile denetimi yapıldı. Bazı işyeri ve kafetaryalara cezalar yazılırken, denetimlerin süreceği öğrenildi. Denetime Arnavutköy İlçe Sağlık Müdürü Engin Bulut'un yanı sıra İlçe Müftüsü Abdülkadir Boşal, İlçe Nüfus Müdürü Ali Daştan, Gıda Tarım Müdürü Hayrettin Süvarioğlu ve Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü de katıldı. Polis ve zabıtanın da eşlik ettiği ilk denetim bir kafeteryaya yapıldı. İki müşterinin yasak olan alanda sigara içtiği tespit edilirken, işletmeye ve müşterilere cezalar yazıldı. İşletme yetkililerini uyaran İlçe Sağlık Müdürü Engin Bulut, denetimlerin sıklıkla devam edeceğini söyledi.

"AMAÇ; VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞINI KORUMAK"
Denetimlerle ilgili açıklama yapan Engin Bulut, "2009 yılında 4207 sayılı Tütün Mamüllerinin Zararlarının önlenmesiyle alakalı bir kanun yürürlüğe girdi. Bu kapsamda sigara kullanmayan, sigaranın zararlı etkilerinden etkilenmesini istemediğimiz ve vatandaşlarımızın sağlığını koruma maksadıyla kapalı alanlarda sigara kullanımı yasaklandı. Bununla ilgili denetimlerimiz oluyor dönem dönem, bugün de bunun için burada ilçemizde görev yapan diğer daire amirlerimizle beraber toplu bir denetime geldik. Gördüğünüz gibi nargile tüketen 2 vatandaşımızı da tespit ettik. Bununla ilgili gerekli işlemleri arkadaşlarımız başlattı. Cezai müeyyide uygulanacak. Bu şekilde denetimleri artırarak vatandaşlarımızın sağlığını koruma amacıyla sigara ve tütün mamullerinin kullanımını azaltmayı amaçlıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Kafede yetkililer
-Engin Bulut'un konuşması
-Genel ve detaylar

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