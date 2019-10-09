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DHA İSTANBUL - BAĞCILAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI TAHLİYE EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 14:32 | Son Güncelleme

Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası tahliye edildi.

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)
Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası tahliye edildi.
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde zarar gören okulların tahliyesine devam ediliyor. Bu kapsamda tahliye edilmesine karar verilen Bağcılar Gaziosmanpaşa İlkokulu ile birlikte aynı binada bulunan Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de tahliye edildi. Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi binasına taşındı.

Görüntü Dökümü:
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Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün taşınması
-Müdürlük bahçesindeki kamyonlar
-Kamyonlara eşyaların taşınması
-Kamyonun hareket etmesi
-Binadan genel görüntü
-Genel ve detay görüntüler

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