DHA İSTANBUL - BAĞCILAR'DA BİR BİNADA ÇATLAKLAR TESPİT EDİLDİ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ - Kubilay ÖZEV / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da önceki gün meydana gelen deprem sonrası Bağcılar'da bir binada çatlaklar oluştuğu tespit edildi. Apartman sakinleri çatlaklar nedeniyle yetkililere tedirginliklerini belirterek, binanın incelenmesini istedi. Önceki gün Silivri merkezli meydana gelen 5.8'lik depremin ardından İstanbul'da birçok ilçede çok sayıda binada hasar oluştu. Çok sayıda vatandaş ilk geceyi parklarda, bahçelerde ve sokaklarda geçirdi. Evlerinde hasar bulunan vatandaşlar bu gece de sokaklarda kalmaya devam etti. Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde ise 5 katlı bir binada çatlaklar oluştuğu tespit edildi. Bazı dairelerde fayansların kırıldığı bazılarında ise duvarlarda çatlama ve sıvalarda açılmaların olduğu görüldü.

Bir diğer bina saki Onur Alp Sayan, "Kalmış olduğum binada birinci katta bütün dairelerde oldukça hasar var. Neredeyse duvarlar yıkılmak üzere. Binanın altında bulunan iş yerleri kesinlikle bize gösterilmiyor. Büyük ihtimalle temelde de bir problem var. Belediye ekiplerince hasarların tespit edilmesini, rapor tutulup ya burada oturun ya da burayı mühürleyelim denmesini istiyoruz. Ekipler geldi, 'bence oturmayın' dendi. Bence ile bu iş olmaz. Ya oturalım ya da mühürlensin burası. Dün gece de annemde kaldım, bu gece de annemde kalacağım" şeklinde konuştu.

Yandaki binanın kolonlarının patladığını söyleyen Yasemin Oruç da, "Binaya bizim girmemize izin vermiyorlar. Yetkililere defalarca benim annem gitti, babam gitti, komşularım gitti. Herkes diyor ki, yapacak bir şey yok. Bina olarak gözükmüyor. O zaman siz buraya nasıl doğal gaz veriyorsunuz. Buraya nasıl elektrik veriyorsunuz. Madem burası bina olarak yok gözüküyor, bunlar nasıl yapılıyor?" diye konuştu.

Aynı sokaktaki oturan Ayten Taşeler ise çevre binaların da sağlam olmadığını ileri sürerek, "Ben 99 depreminden beri uğraşıyorum. Belediyeye gidiyorum. Gelip bakacağız, gelip bakacağız diyorlar. Kimse gelip bakmıyor. Ben sesimi duyurmak istiyorum. Komşularım dahi duyarsız. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hasar gören binadan detaylar

-Çatlaklardan detaylar

-Fayanslardan detaylar

-Muhabir Anonsu (İlkay Dikici)

-Bina sakinleri röportaj

-Binanın dışarıdan detayları

