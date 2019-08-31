DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- ÜSKÜDAR'DA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

30 Ağustos Zaferi'nin 97. yıldönümü Üsküdar'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Binlerce İstanbullu saatler öncesinden kutlama alanına geldi.

Binlerce İstanbullu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin düzenlediği 30 Ağustos kutlamalarına katılmak için saatler öncesinden Üsküdar Meydanı'na geldi. Kutlama programı kapsamında sahneye ilk Golden Horn Brass grubu çıktı. Ardından DJ performansı ve deniz üzerine kurulan platformda su, ışık, lazer ve pyro gösterisi yapıldı. Saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu. Gecenin sonralarına doğru sahne alan Candan Erçetin, unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Candan Erçetin sahnedeyken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve İstanbul CHP il Başkanı Canan Kaftancıoğlu sahneye çıktı. İmamoğlu kısa bir konuşma yaptıktan sonra; Candan Erçetin, eşi Dilek İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu'na çiçek verdi. Ekrem İmamoğlu konuşmasında, "Ne güzel değil mi İstanbul'da Bayram kutlamak. Buradan hem Üsküdar'daki coşkulu kalabalığa hem de beni izleyen Avcılar'daki coşkulu kalabalığa selam olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Milletçe İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 97.yıl dönümünü hep birlikte kutluyoruz. Bir bağımsızlık mücadelesi 30 Ağustos. Türkiye'mizin esaret altına alınmak istendiği bir dönemde 2 mavi gözün ışığında Anadolu'da dimdik ayakta duran milletçe verdiğimiz tam bağımsız Türkiye mücadelesi" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Alana gelen insanlar

-Grup gösterisi

-DJ performansı

-Candan Erçetin sahnesi

-Ekrem İmamoğlu, eşi ve Canan Kaftancıoğlu'nun sahneye gelmesi

-Ekrem İmamoğlu'nun konuşması

-Genel ve detay ========================== 2 - VALİLİKTEN 30 AĞUSTOS RESEPSİYONU - VALİ YERLİKAYA: 30 AĞUSTOS'TA YENİDEN VAR OLDUK Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ /İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlediği resepsiyondaki konuşmasında, "Ya zafer, ya ölüm diyerek ayağa kalktık. 30 Ağustos'ta yeniden var olduk. Bu toprakların ebedi Türk yurdu olduğunu kanımızla canımızla ortaya koyduk." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıldönümü dolayısıyla Şişli Bomonti'de bulunan bir otelde resepsiyon verdi. Programa İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile eşi Mesude Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Otelin lobisinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile eşi Hatice Nur Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve eşi Mesude Avsever gelen konukları karşıladı. Ardından İstanbul Valiliğinin, 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan filmin sahnede gösterimi ile program başladı.

"30 AĞUSTOS ÇOK BÜYÜK BİR DESTANDIR"

30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak konuşmasına başlayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Büyük Zaferi hangi şartlarda kazandık? 30 Ağustos'a neden büyük zafer diyoruz? Çünkü işgal altındaydık. Ateş çemberinin içinde kalmıştık. Yorgunduk, yaralıydık. Top yoktu. Silah yoktu. Mermi yoktu. Yiyecek ekmek yoktu. O zamanlar Türkiye yoklar, yokluklar ülkesiydi. Ancak hatırdan çıkarılmaması gereken en önemli değerimiz, "İman varsa, imkan var. Göğüste iman, kalplerde vatan sevgisi vardı. Ya var olacaktık, ya da yok. Ya şehit olacaktık, ya da gazi. Ya kazanacaktık, ya da tarihten silinecektik. Ya zafer, ya ölüm diyerek ayağa kalktık. 30 Ağustos'ta yeniden var olduk. Bu toprakların ebedi Türk Yurdu olduğunu kanımızla canımızla ortaya koyduk. Analarımız, bebekleri yerine, top mermilerini kundağa sardı. 30 Ağustos bunun için büyük, çok büyük bir destandır " dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşmalarının ardından müzik dinletisiyle program son buldu. Görüntü Dökümü:

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-Protokolün davetlileri karşılaması

-Protokolün detayları

-Salondan detaylar

-30 Ağustos konulu filmin gösterimi

-Vali Yerlikaya'nın konuşması

-Müzik dinletisinden detaylar

============================== 3 - İŞTEN ÇIKARILAN İBB ÇALIŞANLARI EYLEME GECE DE DEVAM EDİYOR Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) işten çıkarılan çalışanlar, Saraçhane'deki İBB binası önündeki eylemlerine gece de devam ediyor. İBB'de işten çıkarılan çalışanların bazıları, Saraçhane'deki binanın önünde oturma eylemlerine gece boyunca devam etti. Eylemcilerin bir bölümü evlerine dönerken, yaklaşık 10-15 kişilik bir grup ise gece de protestolarını sürdürdü. "İNSAN SEVGİLİSİNDEN AYRILIRKEN BİLE AÇIKLAMA YAPAR"

Haksızlığa uğradıklarını ve mağdur olduklarını savunan işçilerden Mehmet Akgül, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde güvenlik görevlisi olarak çalışıyorken işten çıkarıldığını ifade ederek, "5 ay önce iş başı yaptık. 6'ncı ayımızda işten çıkarıldık. Bizim gibi yüzlerce mağdur arkadaşımız var. Siyasi amaçla mı çıkarıldık, başka bir amaçla mı çıkarıldık, bilmiyoruz. Bir insan sevgilisinden ayrılırken bile açıklama yapar, bize bir kısa mesaj atılıyor. Bir mesajla işten çıkardılar bizi. Bugün buradayız. Herkes bize sahip çıksın. Devletimiz bize sahip çıksın. Kimsenin keyfi bir nedenle işten çıkarılmasını istemiyoruz" dedi.

"İNSANLAR ŞEN ŞAKRAK BAYRAM KUTLARKEN, BİZ BURADA HÜZÜNLE, AĞLAYARAK…"

Metin Karadeniz isimli işçi ise, "İSPARK'ta çalışıyorduk. 246 arkadaşımızla birlikte işimize son verildi. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. İnsanlar şen şakrar bayramı kutlarken biz burada hüzünle, ağlayarak… Aileme anlatamadım, anneme söyleyemedim işten çıkarıldığımı. Bu akşam haberim oldu, teyzemin oğullarından duymuş. 246 işçinin ailesi 1000 kişi eder. 1000 kişinin ekmeğiyle oynamak bu kadar kolay mı?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Eylemci işçiler

-İşçilerle röp.

-Belediye binası

-Genel ve detaylar ============================= 4- TAKSİMETRE YOĞUNLUĞU GECE DE DEVAM ETTİ Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da taksi ücretlerine yapılan zammın ardından taksimetre cihazlarını güncellemek için yetkili servis noktalarına gelen taksiciler, gece saatlerinde de yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da taksimetre ücretlerine zam yapıldığının açıklanması üzerine, taksi sürücüleri de araçlarındaki taksimetre cihazlarını güncelleyerek, yeni tarife üzerinden yolcu taşıyabilmek için yetkili servis noktalarına akın etti. Yetkili servis önlerinde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşurken, yoğunluğun gece saatlerinde de devam etti.

Sıra bekleyen bir sürücü, cihazların güncellenmesi için ödenmesi gereken ücreti yüksek bularak, "Taksimetrenin ayarını bekliyoruz. Taksimetre ücretine zam geldi. Şu ayarı yapmak 500 TL. İki tane soketi sokuyor, çıkarıyor 500 TL. Bizden çıkarıyorlar bu zammı böylece" dedi.

Başka bir sürücü ise, "Bu saatte gündüz kadar yoğun olmuyor. 15 dakikada sıram geldi. Pazartesi gününe kadar değişim sürer" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sıra bekleyen taksi sürücülerinin yoğunluğu

- Röportajlar

- Genel ve detaylar =================================== 5 - TAKSİCİLER "AYAR" KUYRUĞUNDA...

- İstanbul'da pazartesi gününden itibaren taksi kullanacaklar ortalama yüzde 25 fazla ücret ödeyecek.

- Taksiciler dün taksimetlerini ayarlatmak için sıraya girdi.

- Uzun kuyruklar oluşturan taksiciler 500 lira vererek taksimetlerini ayarlattı. Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)

İstanbul'da taksilere yüzde 25 oranındaki zam pazartesi gününden itibaren geçerli olacak. Taksiciler İstanbul'da taksimetre ayarı için uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul'da pazartesi gününden itibaren taksi kullanacaklar yüzde 25 daha fazla ücret ödeyecek. Yeni tarifeye göre taksimetre açılış ücreti 4 liradan 5'e, indi-bindi ücreti ise 10 liradan 13 liraya yükseldi. Taksiciler dün (cuma) saat 14.00'dan itibaren yetkili servislerine gelerek taksimetrelerini yeni tarifeye göre ayarlatıyor. Yüzlerce taksi, taksimetre ayarı için servis önlerinde kuyruk oluşturdu. Taksiciler 500 lira vererek taksimetlerini ayarlattı.

"TAKSİCİLERİN HAKKI OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Bağcılar Yüzyıl'da bulunan serviste taksimetrelerini yeni ücret tarifesine göre ayarlatan taksicilerden Naci Büyükbay, ?İstanbul trafiğinde zorlu şartlarda çalışan taksicilerin hakkı olduğuna inanıyorum. Tüketiciyi de düşünmek lazım ama bence normal" dedi. Taksimetresini ayarlatan Mehmet Ali Yazıcı da, "Devletimize, hükümetimize teşekkür ediyoruz. Tarife için ben yeterli diyorum. Sağolsunlar" diye konuştu.

"İLK ZAMANLAR MÜŞTERİ BOCALAMA DÖNEMİ GEÇİRECEK"

Yeni tarifenin yetersiz olduğunu belirten taksici Engin Köseoğlu ise, ?Çok az. Bu az olduğu için de hep büyük şirketler kazanıyor" ifadelerini kullandı. Murat Ayangil de, "Yeni tarifeye pazar gününü Pazartesi'ye bağlayan gece başlayacağız. Bizim için normal tarifeler ama ilk zamanlar müşteri bir bocalama dönemi geçirecek. O da bizim için sıkıntı oluyor" dedi. Murat Şahin ise, "Bu zamlara ihtiyacımız vardı. Hem yakıt olarak hem araç masrafları olarak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Genel ve detaylar

-Sıraya dizilmiş taksiler

-Muhabir anonsu

-Taksiciler röportaj

-Taksimetre ayarı değişikliği

-Yetkili servisten detaylar =============================== 6 - İSTANBUL'DA 24 SAAT ULAŞIM BAŞLADI Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, geçtiğimiz günlerde "İstanbul'da 24 saat ulaşımı başlatacağız" açıklamasının ardından bu geceden itibaren bazı metro hatları ile 24 otobüs hattı saat 00.30 - 05.30 arasında hizmete başladı. Bu hatları kullanan vatandaşlar İstanbul kartları ile çift tarife basarak seyahat edecek.

İstanbul'da bu geceden itibaren bazı metro ve otobüs hatları 24 saat boyunca hizmete girdi. Saat 00.30 - 05.30 arasında çalışacak ve çift tarife ile kullanılacak hatlar şöyle: M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı,

M1B Yenikapı-Kirazlı,

M2 Yenikapı-Hacıosman,

M4 Kadıköy-Tavşantepe,

M5 Üsküdar-Çekmeköy,

M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü

34G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme,

11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar,

130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy,

15F Beykoz-Kadıköy,

25G Sarıyer-Taksim,

40 Rumelifeneri/Garipçe-Taksim,

E10 Sabiha Gökçen Havalimanı/Kurtköy-Kadıköy,

E3 Sabiha Gökçen Havalimanı-4. Levent Metrosu "GECE EVİMİZE RAHAT BİR ŞEKİLDE GİDEBİLİYORUZ" Gece yarısı metroyu kullanan Kadir Ortasaç isimli vatandaş uygulama ile ilgili görüşlerini dile getirerek, "Belediyemizden Allah razı olsun. Metromuz yedi yirmi dört saat açık şu anda. Saatim gece 02.30. Rahat rahat evimize gidebiliyoruz. Geceleri önceden böyle bir şey yoktu. 00.00'da kapatılıyordu. Yetişmeye çalışıyordu insanlar. Şimdi ise daha rahat oldu. Allah razı olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kadıköy Metro İstasyonu

-Metroyu kullanan vatandaşlar

-E10 Sabiha Gökçen Havalimanı otobüsü

-Otobüsü kullanmak isteyen vatandaşlar

-Vatandaşla röp.

-Genel ve detaylar ============================== 7- METRUK BİNANIN BALKONU ÇÖKTÜ Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İstanbul,(DHA)

Fatih'te, yıkılma tehlikesi nedeniyle daha önceden boşaltılan iki katlı metruk binanın balkonu henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. O sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Olay, Ayvansaray Mahallesi Ferruh Kahya Sokak'ta saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Belediyesi'nce, yıkılma tehlikesi nedeniyle bir süre önce boşaltılan ve mühürlenen iki katlı metruk binanın balkonu henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. İkinci kattaki balkondan kopan taş ve demir parçaları yolun ortasına düştü. O sırada sokakta kimsenin olmaması sayesinde olası bir facia yaşanmadı. Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güvenlik tedbiri alarak sokağı emniyet şeridiyle kapattı.

Görüntü Dökümü

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-Balkonu çöken binadan genel ve yakın detaylar

-Sokağa düşen parçalardan detay görüntü

-Sokaktan detay görüntü

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Sokak sakinlerinden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar =========================== 8- ZEYTİNBURNU'NDA BALKONDAN DÜŞEN UMUT BEBEĞİN BABASI KONUŞTU Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Zeytinburnu'nda 4 katlı bir binanın ikinci katındaki evlerinin balkonundan düşerek yaralanan 1 buçuk yaşındaki Umut Ayaltı bebeğin tedavisi sürüyor. Baba Tanju Ayatlı "Bebeğin durumu düne göre daha iyi, elini ayağını oynatıyor" dedi.

Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi 3. Taşocağı Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın ikinci kattaki evinin balkonundan düşerek yaralanan 1 buçuk yaşındaki Umut Ayaltı'nın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Umut bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi veren babası Tanju Ayaltı "Bebeğin durumu düne göre daha iyi. Bugün doktorlardan aldığım bilgiye göre, elini ve ayağını oynatıyor. Durumu iyi, şuan tedavi süreci devam ediyor" dedi.

Bebeğin balkondan kaldırıma düşme anı güvenlik kamera görüntülerine yansımıştı.