DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1 - (ÖZEL) SEYYAR SATICI ZABITANIN BURNUNU KIRDI - Esenyurt'ta seyyar satıcılara müdahale etmek isteyen zabıta ekipleri saldırıya uğradı. Seyyar satıcı, zabıta komiserine kafa atarak burnunu kırdı. Haber-Kamera: Ersan SAN -Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

Esenyurt'ta, izinsiz satış yaptığı gerekçesiyle el arabasına el konulmak istenen seyyar satıcı, zabıta komiserine kafa atarak burnunu kırdı

Olay, Sultaniye Mahallesi 610. Sokakta meydana geldi. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, çevredeki esnafların yoğun şikayeti üzerine seyyar satıcılara yönelik çalışma başlattı. Sivil zabıta komiseri Serdar Bigol, sokak içerinde el arabası ile telefon aksesuarı satan Ö.Ş. (16)'nin arabasına el koydu. KANLAR İÇERİSİNDE KALAN ZABITAYI DARP ETMEYE DEVAM ETTİLER

Seyyer satıcı genç ile zabıta komiseri arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Tartışmayı gören diğer seyyar satıcı Abdullah Tali de kavgaya dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.Ş. zabıta komiserine kafa attı. Darp edilen ve burnu kırılan zabıta komiseri, telsiz ile yardım istedi.

SEYYAR SATICILARIN ARABALARINA EL KONULDU

Olay, çevredeki vatandaşlar ve diğer zabıtaların araya girmesi ile sona erdi. Kavgaya karışan seyyar satıcılar Ö.Ş ile Abdullah Tali, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, zabıta ekipleri satış yaptıkları arabalarına el koydu. "BİZE HAKARET ETTİLER"

Burnu kırılan zabıta Komiseri Serdar Bigol, "Seyyar satıcılar, seyyar faaliyetlerini gösterirken müdahale esnasında hakaret ederek vurmaya çalıştılar. Malzemesine el koymak istedik, buradaki esnaf şikayetçi. Seyyar satıcılar bizi darp ederek buradan kaçtılar. Gereken neyse devlet gücünü gösterip yapacak" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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-Seyyar satıcı ile zabıtanın tartışması

-Seyyar satıcı ile zabıtanın kavgası

-Seyyar satıcının zabıtaya kafa atması

-Çevredeki vatandaşlardan detay görüntü

-Sokak içerisinde toplanan kalabalıktan detay görüntü

-Zabıta komiserinin açıklaması

-Seyyar satıcının konuşması

-Genel ve yakın detaylar 21.01.2019 - 09.48 - Haber Kodu : 190121016 2- BİNALİ YILDIRIM MARMARAY'DA VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

İstanbul DHA

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yenikapı'dan Üsküdar'a Marmaray ile geçti. Yıldırım, yolculuk sırasında vatandaşlarla sohbet etti.

Yıldırım, Asya ve Avrupa'yı deniz altından birleştiren Marmaray ile yolculuk etti. Yenikapı durağından İstanbul kartıyla turnikelerden geçerek Marmaray'a binen Binali Yıldırım, yolcularla sohbet etti. Üsküdar'da sahildeki bir kafeye giren Yıldırım buradaki vatandaşlarla da sohbet etti. Görüntü Dökümü:

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-Binali Yıldırım'ın Marmaray'a binmesi

-Vatandaşlarla sohbeti

-Kafedeki sohbeti 21.01.2019 - 09.23 - Haber Kodu : 190121011 (ÖZEL)

3- CEP TELEFONUNU ÇALDIĞI KİŞİYİ BIÇAKLADI, KAÇARKEN DÜŞÜNCE AĞIR YARALANDI Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu'nda Suriyeli bir kişi, cep telefonunu çalan vatandaşı tarafından bacağından bıçaklandı. Boğuşmanın ardından kaçarken yere düşerek başını çarpan diğer Suriyeli de ağır yaralandı.

Olay, Dolapdere Yenişehir Mahallesi Direkçibaşı Sokak'ta dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Ahmed Omar adlı Suriyeli, telefonda konuşarak yürüdüğü sırada yanına yaklaşan bir kişi, elinden cep telefonunu kaparak kaçmaya başladı. Ahmed Omar, telefonunu geri almak için peşinden koştuğu kişiyi bir binanın önünde yakaladı. Telefonunu almaya çalışan Ahmed Omar, boğuşma sırasında bu kişi tarafından sol bacağından bıçaklandı. Olayı gören sokak sakinlerinin, üzerine doğru geldiğini gören şüpheli, tökezleyerek yere düştü ve başını yere vurarak ağır şekilde yaralandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yerde yatan Suriyeli olay yerine gelen ilk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre yaralı halde sokakta yatan cep telefonunun çalındığını söyleyen Ahmed Omar da, bir başka ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Bıçaklanan kişinin yerde yatması

-Kadının bıçaklanan kocasının başında beklemesi

-Kadının yaralı eşinin elini tutması

-Bıçaklanan kişinin çocuğundan detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Sağlık ekiplerinin yaralıya ilk müdahaleyi sokakta yapması

-Yaralının ambulansa alınması

-Ambulansların gelişi ve gidişi

-Sokak sakinlerinden detay görüntü

-Yaralanan kişinin terliklerinden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar 21.01.2019 - 10.07 - Haber Kodu : 190121018 (ÖZEL)

4- KENDİSİNİ KURTARAN KİŞİYİ HIRSIZLIKLA SUÇLADI Haber-Kamera: Ersan SAN-Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)

Fatih'te denize atlayan Suriyeli genç kadını tekne çalışanı kurtardı. Genç kadın, kendisini kurtaran kişiyi cep telefonunu çalmakla suçladı. Suriyeli kadın ambulans ile hastaneye kaldırılırken kadını kurtaran kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, Balat sahilde meydana geldi. Suriyeli genç bir kadın, taksiden inerek denize atladı. Denizde çırpınan kadını gören tekne çalışanı, hemen denize atlayıp onu kurtardı. Tekne çalışanı, kadını sahile çıkarttıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

POLİS TEKNEDE ARAMA YAPTI

Suriyeli kadın, olay yerinde bulunan polislere kendisini kurtaran kişinin cep telefonunu çaldığını iddia etti. Genç kadın, kendisini sudan çıkaran kişiden şikayetçi olunca polis ekipleri, tekne çalışanının üzerinde ve teknede arama yaptı. Tüm aramalara rağmen kadının cep telefonu bulunamadı. Suriyeli kadın, ambulans ile hastaneye kaldırılırken kendisini kurtaran tekne çalışanı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. "POLİSİ DE AMBULANSI DA BEN ÇAĞIRDIM"

Suriyeli kadının canını kurtaran tekne çalışanı, "Denize atlarken görmüşler, biz de sudan aldık kenara çıkarttık. Şimdi de 'telefonumu aldınız' diyor. Polisi de ambulansı da ben çağırdım" diye konuştu.

Olaya şahit olan Mehmet Uzun da, "Taksiden indi direkt denize atladı. Bizim teknedeki arkadaşlar denizden çıkarttılar. Kendisini kurtaran kişiyi hırsızlıkla itham etti. Onu çıkartan adam sadece sudan çıkarttı, teknesine bile almadı" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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-Denize atlayan kadından genel ve yakın detaylar

-Denize atlayan kadının polislere telefonunu çalan kişiyi göstermesi

-Sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Polisin teknede arama yapması

-Yaralı kadının ambulansa alınıp hastaneye götürülmesi

-Kadını kurtaran tekne çalışanı ile röportaj

-Olaya şahit olan Mehmet Uzun ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

21.01.2019 - 10.13 - Haber Kodu : 190121021 =====================================

5- (ÖZEL)- D-100'DE PATENLİ SURİYELİ 3 GENCİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)

Kadıköy'de Suriyeli 3 genç şehir trafiğinin ana akslarından biri olan D-100 Karayolu'na patenle çıkarak tehlikeli bir yolculuk yaptı.

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Hem kendi canlarını hem de trafiğin güvenliğini tehlikeye atan 3 genç, karayolunda yaptıkları yolculuk sırasında zaman zaman şerit bile değiştirdi. Zaman zaman araçların önlerinden geçip orta şeritte bile ilerleyen gençler akrobatik hareketler de yaptı.

Kadıköy Kozyatağı D-100 Karayolu Ankara istikametinde ilerleyen sürücüler trafikte şerit değiştiren gençleri görünce gözlerine inanamadı. Yolda ilerlerken DHA kameralarına yakalanan gençler, 2 yıldır paten kullandıklarını belirtti.

Beyazıt'ta bir çanta imalathanesinde çalıştıklarını söyleyen Suriyeliler, Beyazıt'tan Kadıköy'e vapurla geldikleri daha sonra da D-100'ü kullanarak Bostancı'ya paten aksesuarı almaya gittiklerini ifade ederek, "Biraz tehlikeli ama biz alıştık. Çok uzun zamandır patenle kayıyoruz. O yüzden artık alıştık. 2 senedir sürüyoruz. Beyazıt'tan Bostancıya gidiyoruz. Düşebiliriz ama her zaman değil. Artık öğrendik. Eskiden düşüyorduk. Ama artık düşmüyoruz. Alıştık artık. 2 saattir yolculuk yapıyoruz. Hala devam, 3 saat sürebilir" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Patencilerin D-100 gitmesi

-Patencilerle röp

-Patencilerin yolculuğa devam etmesi

-Patencilerin yol kenarındaki şovu

-Genel ve detay 21.01.2019 - 10.11 - Haber Kodu : 190121019 6- ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL,(DHA)

Üsküdar'da Altunizade tünel girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atıp yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza saat 01.00 sıralarında Üsküdar Bulgurlu Mahallesi Altunizade tünel girişinde meydana geldi. 34 BGL 508 plakalı aracı ile seyir halindeki Esra Savuran direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla attıktan sonra bariyere çarparak durabilen otomobilde sürücü sıkıştı.

Sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılan Savuran, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Görüntü dökümü:

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-Takla atan araç

-Yaralı sürücüye ilk müdahale

-Yaralı sürücünün ambulansa alınışı

-Kaza yerinden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

21.01.2019 - 02.09 Haber Kodu : 190121004 ================================= 7- İSTANBUL HAVALİMANI'NA TAŞINMA TARİHLERİ DÜNYAYA RESMEN DUYURULDU Haber: Gökhan ARTAN-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL Havalimanı'na transfer programı dünyaya da resmen duyuruldu. NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notu ile İstanbul Havalimanı'na transfer tarihi ile programı dünya ile paylaşıldı.Avrupa Havacılık Bilgi Hizmetleri Veri Tabanında da transfer programı yayınlandı.

NOTAM'da ayrıca İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin kademeli olarak gerçekleştirileceği, 28 Şubat 2019 saat 23:59 UTC'ye (TSİ 1 Mart 02:59) kadar İstanbul Havalimanı'nı sadece, THY'nin önceden müsaade edilen uçuşları tarafından kullanacağı bilgisine de yer verildi. Transfer programına göre İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 1 Mart 2019 saat 03:00'de başlayacak, 3 Mart 2019 saat 00:00'da sona erecek. Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere 3 Mart 2019 saat 00:00 itibariyle kapatılacak.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 45 saatlik taşınma süreci şöyle;Taşınma süreci 1 Mart 2019 saat 03:00'de (00:00 UTC Eşgüdümlü Evrensel Zaman) başlayacak, 3 Mart 2019 saat 00:00 bitecek. 45 saatlik süreçte; İstanbul Atatürk Havalimanı LTBA (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO kodu) ve İstanbul Havalimanı (LTFM) sadece base (üssü Atatürk Havalimanı olan) taşıyıcıların seferlerine açık olacak. 45 saatlik süreçte iki havalimanı da müşterek saatlik azaltılmış kapasite ile işletilecek.İki havalimanı birlikte saatlik 35 iniş ve saatlik 35 kalkış olmak üzere toplam saatlik kapasitesi 70 olarak uygulanacak. ATATÜRK HAVALİMANI TİCARİ YOLCU TAŞIMACILIĞINA 3 MART'TAN İTİBAREN KAPANIYOR

3 Mart 2019 saat 00:00 itibariyle, Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak. Bu tarihten itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklerce kullanılacak. 3 Mart 2019 saat 00:00'den (UTC 21:00) itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı için slot tahsislerine esas saatlik kapasite değerleri; İstanbul Havalimanı için, hava trafik akışında meydana gelebilecek olası problemlerin önlenmesi ve emniyetli ve etkin bir Hava Trafik Kontrol Hizmeti sağlanabilmesi amacıyla, Atatürk Havalimanı saatlik kapasitesi; 5 iniş - 5 kalkış toplam 10 uçuş olacak şekilde düzenlenecek. 3 Mart saat 00:00'dan sonraki ilk 7 gün içerisinde; ihtiyaç halinde ilave tedbirler ve trafik düzenlemeleri (regülasyonlar) uygulanacak.

17 MART'A KADAR KAPASİTE AZALTILACAK

İstanbul Havalimanı'nda slot tahsislerine esas saatlik kapasite değerleri; İstanbul Havalimanı için 3 Mart 2019 saat 00:00 itibariyle slot tahsisine esas saatlik kapasite değeri 40 iniş 40 kalkış toplam 80 olarak belirlendi. Emniyetli ve etkin bir Hava Trafik Kontrol Hizmeti verilebilmesi ve Havalimanı / Yeni Hava Sahasına uyum sağlanabilmesi amacıyla, 17 Mart 2019 saat 00:00'a kadar iki havalimanı için kapasite azaltımları uygulanacak. Buna göre, 3 Mart 2019 saat 00:00 - 17 Mart 2019 saat 00:00 zaman aralığında, İstanbul Havalimanı azaltılmış saatlik kapasite değeri; 35 iniş, 35 kalkış toplam 70 olarak uygulanacak. Söz konusu tarihlerde yolcu mağduriyeti yaşanmaması amacıyla, slot tahsislerinde de belirtilen azaltılmış kapasite değerleri dikkate alınacak. İhtiyaç halinde bu zaman aralığında, azaltılmış kapasiteye ilave olarak ATFM (Hava Trafik Akış Yönetimi) uygulamaları düzenlenecek. AHL VE İSTANBUL HAVALİMANI'NDA TAŞINMA SIRASINDA UÇUŞLAR NASIL OLACAK

Atatürk Havalimanı (AHL) 1 Mart 2019 saat 03:00'den itibaren taşınma sırasında 16 saat yalnızca üssü AHL olan THY, Atlasglobal, Onur Havayolları'nın seferlerine açık olacak. Bu süre sonrası 7 saat süresince sadece THY yolculu seferleri yapılacak. Daha sonra ise 22 saat süresince tüm yolculu seferlere kapalı olacak. Üssü AHL olanların ise intikal seferlerine açık olacak. İstanbul Havalimanı ise 1 Mart saat 03:00'dan itibaren 35 saat süresince tüm yolculu seferlere kapalı olacak. Bu süre sonrası havalimanı 5 saat THY yolculu seferlerine açık olacak. Daha sonraki 45 saatte ise sadece üssü AHL olan taşıyıcıların tüm yolculu seferlerine açık (THY, Onur Havayolları, Atlasglobal) olacak.