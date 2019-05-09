DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 (ÖZEL)

1-İRANLI FİTNESS HOCASI ELLERİ AYAKLARI BAĞLI SİTE BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA

Maltepe'de İranlı fitness hocası elleri, ağzı ve ayakları bağlı şekilde bir sitenin bahçesinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, spor hocasının 6'ncı kattan aşağıya düştüğünü belirledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Çağlayan Sokak üzerinde bulunan 20 katlı bir binada meydana geldi. Site sakinleri sitenin bahçesinde elleri, ağzı ve ayakları bağlı, kanlar içinde yerde yatan bir kişi gördü. Durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Afgan uyruklu İran vatandaşı Emin Ellahi (30) olduğunu tespit etti. Emin Ellahi'nin 6 aydır bu sitede oturduğu ve fitness eğitmenliği yaptığı belirlendi. Polis elleri, kolları ve ağzı bağlı olan fitness hocasının 6'ncı kattan düştüğünün bilgisine ulaştı. Yapılan olay yeri inceleme çalışmasının ardından Emin Ellahi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Suskunluğunu bozdu: Hadise beni arıyor... Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz? Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Görüntü Dökümü:

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-Olayın yaşandığı site

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Mahalle sakinleri ile röp

-Olay yerindeki ambulans

-Genel ve detay

09.05.2019 - 00.06 Haber Kodu : 190509001 ================================== 2- ESENLER'DE ÇATLAKLAR OLUŞAN BİNA BOŞALTILDI Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)

İstanbul Esenler Nine hatun Mahallesi 157. Sokak'ta bulunan Aygün apartmanının kolonlarında dün sabah saatlerinde çatlamalar meydana geldi. Apartmanın altında bulunan Tekstil atölyesini açmaya gelen işletme sahibi Cumali Önder apartmanın kolonlarındaki çatlamaları ve taşların döküldüğünü fark etti. Önder, ardından ekipleri aradığını belirtti. Olay yerine gelen ekipler, binada inceleme yaptı ve tedbiren 15 daire ve tekstil atölyesini tahliye edilmesine karar verdi. İtfaiye ve Esenler Belediyesine bağlı ekipler eşliğinde tekstil atölyesinde bulunan ürünler çıkartılarak karşı dükkanlara taşındı. O anlar Aygün apartmanının yanında bulunan Nine Hatun Camii'nin güvenlik kameralarına yansıdı.

GECE BİNADAN ÇATIRTI SESLERİ GELMİŞ

8 yıldır tekstil atölyesini işlettiğini belirten Cumali Önder, "Gece binadan çatırtı sesleri gelmiş. Binada oturanlar söyledi. Sabah 08.30'da iş yerini açmaya geldiğimde kolondaki çatlaklıkları gördüm. Belediyeyi aradık. İtfaiyeyi aradık. Dükkanı boşalttık. Bir iki gün sonra haber vereceğiz dediler. Mühürlediler. Cam kısmında dışarı doğru bir akıntı olmuş." İfadelerini kullandı. "HERKES APAR TOPAR İNDİ"

Apartmanın 20 yıllık olduğunu belirten Elif Uçar, "Yan binada oturuyorum. Bu binada kardeşim oturuyor. Sabah saat 11.30 sıralarında zile basıldı sokak bir hengame. Binadakilere dairelerini boşaltsın denildi. Herkes apar topar indi. Kardeşim bize sığındı. 2 yaşında küçük çocuğu var. Kucağında onunla kaçtı geldi bize sığındı. Diğer insanlar ne yapsın." Şeklinde konuştu. Görüntü Dökümü:

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-Tekstil atölyesinden detaylar

-Apartmandan detaylar

-Mühürden detaylar

-Tekstil atölyesi sahibi Cumali Önder röp

-Elif Uçar röp

-Güvenlik kamerası

08.05.2019 - 21.09 Haber Kodu : 190508185

==================================== 3- TELEFON DOLANDIRICILIĞI İLE 4 AYDA 10 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN ÇETE YAKALANDI Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Telefonda kendilerini polis, savcı olarak tanıtarak rastgele aradıkları vatandaşları terör örgütüyle bağlantıları olduğunu ve para vermezlerse hapse gireceklerini söyleyerek kandırıp dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 20 kişilik şebekeye polis tarafından operasyon yapıldı. Şüphelilerin kurbanlarına bankadan tüm paralarını çektirdikten sonra park gibi tenha bir yere çağırarak sözde daha sonra iade edeceklerini söyleyerek aldıkları tespit edildi. Bazı olaylarda parayı alırken güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerden 17'si tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerin 4 ay içinde aynı yöntemi kullanarak 10 milyon liralık vurgun yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin kurbanlarını dolandırma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin kurbanlarını cep telefonlarıyla görüşüp yönlendirmeleri ve ellerinde para dolu poşetle parka gelmelerini sağlamaları görülüyor.

İstanbul'da telefonda arayan kişiler tarafından dolandırıldıklarını söyleyen mağdurların şikayetleri üzerine soruşturma açıldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada 4 ay süren telefon ve fiziki takip yapılarak şüphelilerin organize bir şekilde çalıştıkları ortaya çıktı.

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI KULLANARAK ARIYORLARMIŞ

Şüphelilerin bazı bilgisayar programları kullanarak, karşı tarafa sözde 155 polis imdat telefonundan arıyormuş gibi gösterdikleri daha sonra polis ya da savcı olduklarını söyledikleri öğrenildi. Kurbanlarını sözde terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini, isimleri adına hat çıkarıp kullandığı yönünde sözlerle ikna eden şüphelilerin para vermezlerse başlarının belaya gireceğini söyledikleri öğrenildi. Büyük bölümü yaşlı insanlar olan kurbanların bu yalana inanmalarının ardından bankadan tüm paralarını çektikleri, evde bulunan altın ziynet eşyalarını bir poşete koyarak şüphelilerin söylediği adrese götürerek elleriyle teslim ettikleri tespit öğrenildi. Mağdurlardan bazılarının kredi çekerek şüphelilere verdiği belirlenirken, bazı kurbanların bir kaç kez dolandırıldığı belirlendi. POLİS 4 MİLYON LİRAYI ÇALINMAKTAN KURTARDI

Yapılan tahkikat sonucu şüphelilerin toplam 18 mağdurdan yaklaşık 10 milyon liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Polisin telefon dinlemeleri sırasında şüphelilerin 4 milyon lirayı alarak kaçmalarını engelleyerek 9 kişiyi yakaladığı ve tutuklanmalarını sağladığı belirtildi.