DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Kadıköy'de minibüs şoförü, eşya indirip yolu kapattığı için sürücüsüne sinirlendiği kamyonete tekmelerle saldırdı. O anları cep telefonu ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Misakı Milli Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hatlı minibüs şoförü, önünde eşya indirmek için bekleyen kamyonet sürücüsüne sinirlenerek aracından indi. Kamyonet sürücüsüyle sözlü tartışmaya giren minibüs şoförü, kamyonetin camlarına ve aynalarına tekme atarak araca zarar verdi. Kamyonet sürücüsü, zarar gören aracını geri vitese takarak minibüse vurdu. Kamyonet şoförü, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Minibüs şoförü, ardından kamyonetiyle ayrılan sürücüyü takip etmeye başladı. Kamyonet şoförü, bunun üzerine caddede gördüğü polislerden yardım istedi. Polis ekipleri, minibüs şoförü Orhan Yüncü ve kamyonet şoförü Oğuz Özdem'i Rıhtım Polis Merkezi'ne götürdü. Her iki taraf da kendi araçlarının zararlarını karşılayacaklarını söyleyerek birbirlerinden şikâyetçi olmadı. Kamyonet sürücüsü Oğuz Özdem, "Pendik Kadıköy minibüs hattının son durağı diye geçiyor, o sokakta aynı zamanda mobilyacıyız, bizim bir müşterimize küçük bir teslimatımız vardı. 30 saniyeyi geçmeyecek bu olay yüzünden arkamızdaki minibüs şoförü, korna tacizinde bulundu. Ben ilk baştaki korna tacizini umursamadım. Çalışan abimiz indikten sonra ben zaten yoluma koyuldum. Biraz daha ilerledikten sonra önümde bir araba vardı, sokaktaki otoparka park etmeye çalışıyordu. Mecbur durdum yine, önümdeki arabanın gitmesini bekledim. Minibüs şoförü zannetti ki, yine ben onu bekletiyorum. Bir kere daha korna tacizinde bulunmaya çalıştı. Ben de ondan sonra camı indirip, kafamı çevirip ne oluyor diye bakarken kendisini argolu konuştu. Ben yolumda ilerledikten sonra baktım ki, minibüsünden inip beni kovalamaya çalışmış. Oradan geçen adamların tuttuğunu gördüm. Durup inmedim yoluma devam ettim yine. Sokağın sonunda minibüs olduğu için durmak zorunda kaldım. Daha sonra minibüs şoförünün arabasıyla beni kovalamaya çalıştığını, arabadan inip kamyonetime gelmeye çalıştığını gördüm. İlk yaptığı şey camıma vurmak oldu. Cam hamlesini gördükten sonra hemen telefonuma sarıldım. Öncesinde kapılarımı kilitledim. Belli ki, bu kapıyı kırıp bana saldırmaya çalışacaktı. Ben de soğukkanlılığımı koruyup videoya çektim. Videoya çekmeme rağmen kendisi argolarına, el hareketlerine ve arabaya zarar vermeye çalışmalarını sürdürdü. Yan aynalarımıza zarar vermeye çalıştı. Kaportaya vurmaya çalıştı, tekmeler atmaya çalıştı. Videoya çekmeme rağmen sanki korkmadığını belli edercesine argolu konuşmaya çalıştı. O anki şokla ben kamyonetime bakarken, o minibüsüne geri döndü. Minibüsünde tekrar korna tacizi yapmaya başlayınca, maalesef ben de öfkeme yenilip kamyoneti geri vitese takıp ben de onun minibüsüne zarar vermeye çalıştım ve onun minibüsüne vurdum. Daha sonra arabadan inmeyip yoluma koyuldum. O beni minibüsle tekrar kovalamaya başladı Rıhtım Caddesi'nde. Çok şükür ki, trafik polislerini gördüm. Korna işaretleriyle elimi sallamaya çalıştım. Minibüsü göstermeye çalıştım. Durdum. Minibüs de önüme kırdı. Polis olaydan sonra bizi ayırmaya çalıştı. Daha sonrasında karakola ifademizi vermeye gittik. Olay bundan ibaret, maalesef bir minibüs magandalığının kurbanı olduk " dedi.

5 - SU KANALINA DÜŞEN ATI İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA - SARIYER'de sahibinin elinden kurtularak kaçan at, su kanalına düştü. At, itfaiye ekipleri ve sahibinin çalışmaları sonucu düştüğü yerden kurtarıldı.

Olay, gece yarısı Kireçburnu Sahili'nde yaşandı. Mehmet Karadağ'a ait olan Aşk ismindeki at, sahibinin elinden kaçtı. Kaçtıktan sonra yol boyunca koşan at Kireçburnu Şifa Suyu Memba alanı önündeki su kanalına düştü. Atın su kanalına düştüğünü gören sahibi durumu itfaiye ekiplerine bilirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, at sahibi ile birlikte atı kurtarmak müdahalelere başladı. Bu sıralarda çevredeki vatandaşlar ise kurtarma çalışmalarını izlemek için olay yerine toplandı. Polis, kalabalığı önlemek için alana şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma operasyonu sonucu düştüğü yerden çıkarılan Aşk, sahibine teslim edildi.