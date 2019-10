DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

31.10.2019 - 01.26 Haber Kodu : 191031006

3- AMBULANSIN ÇALINMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Ali AKSOYER / İstanbul DHA

Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin hasta nakil ambulansı anahtarı üzerindeyken Salı gecesi çalındı. Alarma geçen polis, 34 VZ 6202 plakalı ambulansı dün Göktürk'te buldu. Ambulansın çalınma anı ise güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Ambulansı çalan 34 yaşındaki Emre Çelik'in dakikalar önce yolda yürümesi de güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

- Çelik'İn yürümesi

- Güvenlik kamerası görüntüleri

4- ORMANDA BULUNAN ÇALINTI AMBULANS ASAYİŞ ŞUBE'YE GÖTÜRÜLDÜ

Şahin BOZKURT - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) - ÇAPA Tıp Fakültesi Hastanesi'nden çalınan ambulans Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, ambulans incelemelerin ardından Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.