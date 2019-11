DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

YAKINLARI SİNİR KRİZ GEÇİRDİ Hayatını kaybeden Karaağaçlı'nın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri sokağın her iki tarafına şerit çekerek olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Karaağaçlı'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazaya karışan çöp kamyonu da olay yerinden kaldırılarak otoparka çekildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Partisinin kuruluşunun ikinci yılını kutladıklarını, bununla gurur duyduklarını anlatan Akşener, "İyi ki İYİ Parti'yi kurmuşuz. İyi ki pek çok yanlışlıklara direnmişiz ve sonuçta Türkiye'de değişmez zannedilen, buna inanılan her bir değişmezi, yanlışlığı değiştirebilme iradesinin seçmende olduğunu hep birlikte ispatladık" ifadelerini kullandı. Akşener, "Göreceksiniz nasıl İstanbullu İstanbul'da bir destan yazdıysa beyefendinin şahsında Parlamenter Sistem'e geçiş konusunda da Türkiye'nin nefes alması için İstanbul yine aynı iradeyi koyacak ve hakikaten her şey hem iyi olacak hem de güzel olacak" dedi.

Görüntü dökümü:

------------

-Akşener'in konuşması

-Genel ve detaylar

02.11.2019 - 21.48 Haber Kodu : 191102229

===========================

(ÖZEL)

6- İBB'YE GİTMEYİNCE 2,5 MİLYON LİRA BORÇLANDILAR

Haber- kamera: Müslim SARIYAR- Kubilay ÖZEV/İSTANBUL (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde devraldığı Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü, 2, 5 milyon TL borç ile baş başa kaldı. İBB'ye taşınmak istenmesine karşı çıkan kulüp, art arda gelen icralarla mücadele ediyor. Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü Genel Sekreteri Saadet Sarı, "Biz hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadığımızı söyledik. O tarihten sonra da yalnız bırakıldık. Spor Bakanımız ve sporu seven herkesi bize destek vermeye davet ediyoruz" dedi.

Beylikdüzü'nde 2002 yılında kurulan Arma Yaşam Gençlik Spor Kulübü'nün kadın voleybol takımı, 2016'da dönemin belediye başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından belediye bünyesine alındı. Kulüple yapılan 3 yıllık anlaşma ile yönetime de İmamoğlu'nun belirlediği, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Tuncay Yılmaz, Mehmet Murat Çalık ve Fatih Keleş alındı. Önceki yıl Vestel Venüs Sultanlar Ligi'ne yükselen takıma Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle, destek kesildi. Mart ayından itibaren ücretlerini alamayan Kadın Voleybol Milli Takımı oyuncuları Melisa Memiş, Sabriye Dikmen, Seray Altay, Ergül Eroğlu ve Göksu Durmaz gibi oyuncuların da bulunduğu çok sayıda sporcu alacaklarının tahsili için haciz kararı aldırdı.

ABD'li oyuncular Simone Lee, Kelly Hunter ve Andrea Carrie Drews da alacakları için Avrupa Voleybol Federasyonu'na (CEV) başvurdu. 'Yabancı oyuncu oynatmama' cezası verilen kulübün antrenörü Mehmet Bedestenlioğlu istifa etti.

Beylikdüzü Voleybol İhtisas Spor Kulübü Genel Sekreteri Saadet Sarı, yaşananları şöyle anlattı;

"2002 yılında kurulan takımımız, bu yıl Avrupa'ya gitmeye hak kazandı. Takımın 6 oyuncusu altyapıdan yetişmişti, 4'ü ise profesyonel olarak getirildi. Ancak takımımız şu an getirildiği durum, spor adına gerçekten üzücü. Yıllardır tek kuruş borcumuz yoktu. 2016 yılında ise Beylikdüzü Belediyesi ile protokol imzaladık. Adımıza Beylikdüzü'nün ismi eklendi. Arma ismimizi değiştirirken ücret almadık. Bize salon yapacaklardı. Aradan geçen 3 yıla rağmen salon yapılmadı. 31 Mayıs'ta da sözleşmemiz bitti. Biz hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadığımız söyledik. O tarihten sonra da yalnız bırakıldık. Spor Bakanımız ve sporu seven herkesi bize destek vermeye davet ediyoruz. Burada çok büyük alınteri var. Geçen yıl 3'ü Amerikalı olan sporcularımız, sonuna kadar gitmek istemediler. Ödemeleri yapılmadı. Sözleşme yenilemek istediler ama kimse bize duyarlı davranmadı."