DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1- KILIÇDAROĞLU MALTEPE'DE TAPU DAĞITIM TÖRENİNE KATILDI Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de tapu dağıtım törenine katıldı. Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen törende bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, vatandaşın tapu sorunu olduğunu ve Maltepe'de bunu çözdüklerini belirterek, "Vatandaşın oturduğu evin tapusu yok. Kaç yıldır oturuyorsun diye soruyorsun, 'torun sahibi oldum' diyor. Niye çözülmüyor? Vatandaşın derdi mi var? Var. Niye çözülmüyor. İktidarların görevi nedir? İktidara geldiği zaman vatandaşın sorununu çözmektir. İktidara geldiğinde vatandaşın sorununu çözmüyor, o sorunu her seferinde bir çıkar için kullanıyorsa o samimi bir politikacı değildir. Dürüst bir politikacı değildir. Ahlaklı bir politikacı değildir. Biz siyasette ahlakı egemen kılmak istiyoruz. Dürüstlüğü egemen kılmak istiyoruz. Kimlik üzerinden ayrışma inanç üzerinden ayrışılma yaşam tarzı üzerinden ayrışma. Bunlar doğru değil: bunlar hiçbir ülkede o ülke için bir artı getirmemiştir. Her ülkede ayrışmaya yol açmıştır. Bizim ayrılmaya değil kaynaşmaya bir arada olmaya ihtiyacımız var" dedi.

Kılıçdaroğlu mağdurlara sahip çıkacaklarını belirterek, "Biz şunu çok iyi biliyoruz. Bizim bir karakterimiz var. Biz Kuvayı Milliyeciyiz. Hiçbir zaman zalimin önünde diz çökmedik. Diz çökmeyeceğiz. Her zaman mazlumun yanında olacağız. Haklının yanında olacağız." dedi.

Görüntü dökümü:

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-Kılıçdaroğlu'nun konuşması

-Tapularını alan vatandaşlar

-Salondan detaylar

-Tapu dağıtımı

-Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç

-Genel ve detayla ============================== 2- BİNALİ YILDIRIM'A MEŞALELİ KARŞILAMA Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün seçim çalışmalarının ardından evine dönerken, Tuzla'da AK Parti 1.Bölge ve Tuzla AK Parti İlçe Gençlik kolları tarafından sürpriz bir şekilde karşılandı.

Yolun iki yanına sıralanan çok sayıda genç Yıldırım'ı meşaleler yakarak ve tezahüratlar eşliğinde karşıladı. AK Parti İlçe Gençlik kolları Yıldırım'a yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Yıldırım aracından inerek gençlerin yanına gitti. Kendisini bekleyen gençlerle selamlaştı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Gençler ile sohbet eden Yıldırım, bir duvarın üstüne çıkarak "Bu akşam beni çok mutlu ettiniz, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu heyecan olduğu müddetçe evelallah her şeyi başarırız." diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Yakılan meşalelerin arasından geçen Yıldırım'ın aracı

-Yapılan tezahüratlar

-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Fotoğraf çektirenler

-Havadan görüntüler

-Meşalelerin görüntüsü

-Genel ve detaylar ============================ 3- BAKIRKÖY'DE NEVRUZ KUTLAMASI İÇİN TOPLANMALAR BAŞLADI Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Murat SOLAK - Yüksel KOÇ- İSTANBUL DHA

Bakırköy Pazar alanında yapılacak nevruz kutlaması için toplanmalar başladı. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gelenleri üst aramasından sonra içeriye alıyor. Görüntü Dökümü:

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-Vatandaşların gelmesi

-Polis ekiplerinden görüntü

-Ekiplerin üst araması yapması

-TOMA'dan görüntü

-Genel ve detay görüntüler ==================== (ÖZEL)

4- YARALI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ: BEN İYİYİM AMBULANS BAŞKA HASTALARA GİTSİN Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu'nda kaza yapan başından yaralı motosiklet sürücüsü kazanın şokuyla, "Ben iyiyim ambulans başka hastalara gitsin" dedi. Yaralı ikna edildikten sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Refik Saydam Caddesi'nden Şişhane istikametine ilerleyen motosiklet sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Motosiklet sürücüsü motosikletten düşerek yeşillik alana savruldu. Kazayı görenler yaralının yardımına koşup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yardıma koşanlar, yaralı motosiklet sürücüsüne "Ambulans yaklaştı sabret, sakin ol" diyerek moral vermeye çalışırken, yüzü kanlar içinde kalan motosiklet sürücüsü kazanın şokuyla "Ben iyiyim ambulans başka hastalara gitsin" dedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralanan sürücüye boyunluk takarak müdahalede bulundu. Polise adının Hasan olduğunu söyleyen motosikletli soyadını hatırlayamayınca lakabını söyleyip "Ben Arap Hasan" dedi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

-Yerde yatan yaralı motosikletli

-Yaralıya "Ambulans geliyor sakin ol" diye moral vermeye çalışılması

-Yaralının kazanın şokuyla "Ben iyiyim ambulans başka hastalara gitsin" demesi

-Sağlık ekiplerinin gelmesi

-Yaralıya ilk müdahale

-Yaralının sağlık ekiplerine ben yürürüm demesi

-Polisin yaralıya adını sorması yaralının Hasan diye cevap vermesi

-Yaralının soyadını hatırlayamayıp polise ben Arap Hasan diye lakabını söylemesi

-Yaralının sedye ile ambulansa taşınması

-Yaralının acı içinde bağırması

-Vatandaş röportaj

-Genel ve detay görüntüler ========================= - (ÖZEL)

5- ÜMRANİYE TEM OTOYOLU'NDAKİ KAZA, TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Ümraniye TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, TEM otoyolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza 09.30 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 BY 6531 plakalı araç sürücüsü Zeynep Dizman henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın lastiği koparken, savrulan araç 10 metre ileride durabildi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralanırken, sürücü Zeynep Dizman ve araçtaki küçük bir kız çocuğu yara almadan kurtuldu.

Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için dubalar koyarak güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Ekiplerin çalışmasını ardından kaza yapan araç kaldırıldıktan trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü

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-Yaralının görüntüsü

-Kazaya karışan aracın görüntüsü

-Bariyerler ve kopan lastiğin görüntüsü

-Sürücü ve yanındaki kız çocuğun görüntüsü

-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

-Trafik yoğunluğu

-Aracın kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler

======================= 6- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA "METAMFETAMİN" ELE GEÇİRİLDİ İstanbul DHA

Atatürk Havalimanı'nda yapılan operasyonda bir valizin taban kısmına gizlenmiş 2 kilo 264 gram "Metamfetamin" adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanı'na yurt dışına gitmek için gelen

V.C. (30)'nin valizinde arama yaptı. Aramada valizin taban kısmına gizlenmiş 2 kilo 264 gram "Metamfetamin" maddesi ele geçirildi. V.C. ve uyuşturucuyla ilgili olduğu tespit edilen İran uyruklu M.J. (27) gözaltına alındı. İki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi Görüntü Dökümü:

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-Uyuşturucu operasyonundan görüntüler ============================= 7 - İSTANBUL'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU İstanbul DHA

İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu ve Maltepe'de 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 425 litre elektronik sigara likiti, 12 bin 585 adet likit, 110 elektronik sigara, 2 bin 322 elektronik sigara parçası, 4 bin 982 elektronik sigara ve içki şişesi, 422 bin 800 içki kapağı, 400 içki etiketleri, 8 kilo 750 gram keratin, 370 saç kremi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyon görüntüleri

-Ele geçirilenler ===============================

8- İÜ-CERRAHPAŞA VETERİNER FAKÜLTESİ'NDEN KURULUŞ TARİHİNİ GÜNCELLEME ATAĞI İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya bağlı Veteriner Fakültesi'nin kuruluş tarihinin 1972 yerine 1889 olarak güncellenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. İÜ-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Türkiye'nin ilk sivil veteriner fakültesi olduklarını belgelemek için çalıştıklarını açıklarken, fakülte Dekanı Prof. Dr. Güven Kaşıkçı da, tarihi belgelerin derlendiğini, fakültenin kuruluş tarihinin en az 1889 olarak tescil edilmesini hedeflediklerini açıkladı. Veteriner Fakültesi'nin kuruluş tarihi ile ilgili görüşler, kısa süre önce İstiklal Marşı'nı kaleme alan milli şair Mehmet Akif Ersoy'un adının bir amfiye verilmesi ile gündeme geldi. Öğretim üyelerinden Dr. Altan Armutak, İÜ Veterinerlik Fakültesi'nin kuruluş tarihinin 1972 olarak göründüğünü, buna karşılık Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin kapısında ise kuruluş tarihinin 1842 olarak yazıldığını hatırlatırken, şöyle dedi: "O tarihte, Ankara Üniversitesi yoktu. Üniversitenin temeli İstanbul'du. 1923'ten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde hayvancılıkta büyük atılıma girilmesi hedefleniyordu. Yeni hükümetler, 'İstanbul'daki, Trakya'daki hayvan varlığı yeterli değil. Bu nedenle Halkalı'daki Baytar Mektebi'ni Anadolu'nun göbeğine Ankara'ya taşıyalım. Bu okul hayvancılıkla kalkınmaya ivme versin' kararı aldı. İstanbul'da 1842'de askeri baytar mektebi olarak açılan 1889'da ise sivil hale getirilen okul, 1933'te kapatılıyor. Veteriner fakültesi 91 yıl İstanbul'da hizmet vermiştir. Trenlerle öğrenciler, öğretim üyeleri, sehpalar, hayvan iskeletleri Ankara'ya taşınıyor. Bu okul, 1970'li yılların başına kadar Ankara'da tek veteriner fakültesi olarak kalıyor. Kuruluş tarihi olarak 1842 yazıyor. 'İstanbul'daki okulun mirasçısıyız' diyorlar. 1970'te Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nde, ardından 1972'de İstanbul'da veteriner fakültesi açılıyor. Düşünebiliyor musunuz? 1933-1972 arasındaki 39 yılın gecikmişliği bize nereden bakarsanız bakın 130 yıla mal oluyor. 1972 kuruluş tarihi fakültemize yakışmıyor. Bu konuda duyarlılığımızı arttırtmalıyız. 1842 değilse bile, 1889 yani askeri veterinerlikten ayrılan okulumuzun kuruluşunu yazmalıyız."