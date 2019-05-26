DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 

1- BAKAN SOYLU: 41 BİN 192 KAÇAK AFGAN GÖÇMENDEN 20 BİN 558'İ GERİ GÖNDERİLDİ - (1) Gökhan ÇELİK - Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da mahalle muhtarları ile buluşmasında, "Bir yandan kaçak göçmen ve düzensiz göçmenle ilgili adımlarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul'da 2018'de yakalanan ve deport edilen kaçak göçmen sayısı 4 bin 500 kişiydi. Bu yılın daha yarısına gelmeden şu anda 10 bin rakamına ulaştık. Tüm Türkiye'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmeb kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558'i geri gönderilmiştir. Suriyelilerden de Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzur sayesinde bugüne kadar 329 bin kişi geri dönmüştür" dedi. Görüntü dökümü:

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-Soylu'nun açıklamaları 26.05.2019 - 13.44 - Haber Kodu : 190526082 ============================= (TEKRAR)

2- ERDOĞAN'IN ZİYARETİ ÖNCESİ SONA YAKLAŞILAN YASSIADA'DAKİ SON DURUM (havadan görüntülerle ) Ali AKSOYER-Güven USTA-Can EROK/İSTANBUL(DHA)

YASSIADA'nın "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlemesi projesinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Yassıada'yı ziyaret edecek. Adada 125 odalı otel, 600 kişilik konferans salonu, cami, müze sergileme alanları kafeterya ve restoranlar bulunuyor. Yassıada'nın son durumunu Demirören Haber Ajansı (DHA) görüntüledi. İnşaatın büyük ölçüde tamamlandığı, sahil kesiminde bazı bölümlerde işçilerin yoğun olarak çalıştığı görüldü.

4 YILDIR ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Demokrasi ve Özgürlük adası olarak yeniden düzenlenen Yassıada projesinde sona yaklaşılıyor. 18.3 hektarlık Yassıada'da 14 Mayıs 2015 yapılan temel atma törenin ardından çalışmalar hızlı bir şekilde başlamıştı. Gemilerle adaya getirilen iş makineleri ve işçiler 4 yılı aşkın bir süredir aralıksız çalışıyor. Yapılan çekimlerde ada projesinde olan binaların tamamlandığı ve oturuma hazır hale geldiği görüldü. Çalışmalar ada üzerindeki peyzaj çalışmaları ve kıyı bölümünde iskele ve yürüyüş yolları üzerinde yoğunlaşmış durumda. 1200 KİŞİLİK CAMİ 600 KİŞİLİK KONFERANS SALONU VAR

Büyük bir değişim geçiren Yassıada'da 125 odalı otel, 600 kişilik konferans salonu, 1200 kişilik bir cami, müze, sergileme alanları seyir terasları da bulunuyor. Adada ziyarete gelecek vatandaşların kullanabileceği kafeterya ve restoranların bulunacağı da öğrenildi. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİYARET EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'ya ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edildiği Yassıada'da yapımı devam eden müze ve kongre merkezinin son hâlini yerinde inceleyerek çalışmalar konusunda bilgi alacağı öğrenildi.

ADA TARİHTE BİRÇOK ŞEKİLDE KULLANILDI

Tarihi belgelere göre Yassıada 4'üncü yüzyıldan itibaren sürgün yeri olarak kullanıldı. Zaman içinde üzerinde kilise ve bir manastır inşa edildi. Bir kaç sahip değiştiren ada 1947 yılında Deniz Kuvvetleri tarafından satın alındı. 1952 yılında eğitim hizmetlerine açıldı. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra burada kurulan mahkemede Demokrat Partililer yargılandı. 1993 yılında İstanbul Su ürünleri Fakültesi enstitüsünü adaya taşıdı. Fakülte adayı 1995 yılında terk etti. O tarihten inşaat başlayana kadar Yassıada terk edilmiş olarak kalmıştı. Görüntü Dökümü:

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-Adanın havadan görüntüleri

-Çalışmalardaki son durum

-Detaylar =================== 3 - BİNALİ YILDIRIM ERZİNCANLILARLA İFTARDA BULUŞTU... Haber: İSTANBUL DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, şimdi tek arzusunun ve tek görevinin İstanbul'a 5 yıl boyunca hizmet etmek olduğunu belirterek, "Bunu da inşallah 23 Haziran'da sizin vereceğiniz güçlü destekle başaracağız. 24 Haziran güzel bir gün olacak. Önümüzdeki günlerde Kadir Gecesi var. Rabb'im dualarımızı kabul etsin. Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun. Bayramınızı canı gönülden kutluyorum. İki bayram arasında bir bayram daha var. O da 23 Haziran İstanbul bayramı. İstanbul bayramına da hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

"BU TAMAMEN BİR İKİYÜZLÜLÜKTÜR"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği ve Erzincan Kültür Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel iftar programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, 31 Mart seçimlerini ve sonrasında yaşananları ve bütün bilgiler toplanarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) müracaat edilme sürecini

anlattı. Yıldırım, "YSK bütün bu iddialar ve bilgileri değerlendirdi, yerinde incelemelerde bulundu. Sonunda 'Evet bu seçimde şaibe ve yolsuzluk vardır' diyerek, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Bu şartlar altında YSK 23 Haziran'da seçimin tekrar edilmesini ilan etti. YSK'yi, ilk günlerde göklere çıkaran CHP adayı, 'En güvendiğim kurum Yüksek Seçim Kuruludur' diyen aday, sonuç açıklandığında zıvanadan çıktı. 'Kınıyorum. YSK'yi kınıyorum' demeye başladı. Hele hele parti temsilcileri çete üyesi olarak ilan ettiler, Yüce Divan'la tehdit ettiler, 'sokağa çıkamazsınız' dediler. Velhasıl söylenecek söz bırakmadılar. Bu tamamen bir ikiyüzlülüktür. Hukuk devleti ve demokrasi bizim lehimize olunca güzel, olmayınca kötü. Peki soruyorum, Antalya, Mersin, Adana, Ankara'da kazandınız o zaman demokrasi, hukuk devleti var, İstanbul'da foyanız meydana çıkınca ne demokrasi var, ne de hukuk var. Böyle şey olur mu?" ifadelerini kullandı.

"82 MİLYON VATAN EVLADININ HEPSİNE HİZMET VERİYORUZ"

Yıldırım 23 Haziran'a az bir zaman kaldığını belirterek, "Kardeşinize, Anadolu'nun bu evladına sahip çıkacak mısınız? 23'ünde bunlara hak ettikleri cevabı Erzincan verecek mi? Ben hemşehrilerime güveniyorum. Her zaman güç verdiniz ve yanımda durdunuz. Değerli kardeşlerim hiçbir zaman mikro milliyetçilik yapmadım, vatan toprağının her köşesinde yaşayan 82 milyon

vatan evladının hepsine hizmet veriyoruz. Anadolu'nun her köşesine imzamızı attık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz, bunu herkes böyle bilsin. Terör örgütleriyle hiçbir işimiz olmaz. Biz milletin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini savunan, vatanı, toprağımız, bayrağımız, devletimiz ve milletimiz

bir olan büyük bir milletiz" diye konuştu. "O GECE HEP BERABER İNDİK MEYDANLARA ALÇAKLARA GEREKEN DERSİ VERDİK"

Yıldırım, tarihte Türkiye'nin hiçbir zaman esaret altına girmediğini söyleyerek "Toprak bütünlüğümüz değişmiş, bayraklarımız farklı olmuş ama 16 tane büyük devlet kurmuşuz. Her seferinde de bağımsızlık bizim karakterimiz olmuş" dedi. Türkiye'nin önemli bir konumda olduğunu, bütün mazlum milletlerin gözü kulağının Türkiye'de olduğunu söyleyen Yıldırım, sürekli oyunlar oynandığına ve operasyonların yapılmaya çalışıldığını söyleyen Yıldırım, "En son 15 Temmuz'da yapmaya çalıştılar. O gece hep beraber indik meydanlara alçaklara gereken dersi verdik. Ayyıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi. Hepinizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"24 HAZİRAN GÜZEL BİR GÜN OLACAK"

Erzincan doğumlu olduğunu, 11 yaşında İstanbul'a geldiğini ve bu şehrin kendisine çok şey kattığını anlatan Yıldırım, Milletvekiliği, Bakan, Başbakan ve Meclis Başkanı görevlerini yaptığını ve şimdi tek arzusunun ve tek görevinin bu mübarek şehre 5 yıl boyunca hizmet etmek olduğunu söyledi. Yıldırım, "Bunu da inşallah 23 Haziran'da sizin vereceğiniz güçlü destekle başaracağız. 24 Haziran güzel bir gün olacak. Önümüzdeki günlerde Kadir Gecesi var. Rabb'im dualarımızı kabul etsin. Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun. Bayramınızı canı gönülden kutluyorum. İki bayram arasında bir bayram daha var. O da 23 Haziran İstanbul bayramı. İstanbul bayramına da hemşehrilerimizi bekliyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı. Görüntü Dökümü:

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-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Katılanlardan görüntü

-Genel ve detaylar ====================

4 - GALATASARAY'IN BAYRAĞI KÖPRÜLERE ASILDI Haber - Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL,(DHA)

Süper Toto Süper Lig Küçükandonyadis sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın dev bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı. Galatasaray, dün akşam Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, 22'nci kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın dev bayrakları asıldı.

Görüntü dökümü:

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-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Galatasaray bayrağı

-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asılan Galatasaray bayrağı

-Genel ve detaylar ====================

5- TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN ELEBAŞI ÖCALAN'IN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA)

TERÖR örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları, 22 Mayıs'ta İmralı Cezaevi'nde yaptıkları görüşmeyle ilgili açıklama yaptı. Avukatlar, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın, açlık grevleri ve ölüm oruçlarının amacına ulaştığını ve sona erdirilmesini talep ettiğini söylediğini açıkladı.

İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları Raziye Turgut, İbrahim Bilmez, Nevruz Uysal ve Rezan Sarıca, 22 Mayıs'ta yaptıkları görüşme ile ilgili Beyoğlu'ndaki bir otelde açıklama yaptı.

Avukat Nevruz Uysal 22 Mayısta yapılan görüşmede asıl tartışılanın açlık grevleri ve ölüm oruçları olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Görüşme içeriğinde birçok konu tartışılmış olsa da temel gündem maddesi kritik bir aşamaya gelen açlık grevleri ve ölüm oruçları olmuştur. Öcalan görüşme esnasında açlık grevleri ve ölüm oruçlarının amacına ulaştığını, artık sonlandırılması gerektiği yönündeki çağrısını ısrarla vurguladı. Bu çağrıdan sonra grevcilerin eylemi bırakacağına inanıyoruz. Esas olanın demokratik siyasal mücadele kültürü olduğunu, grevcilerin bedenen, ruhen ve zihnen sağlıklı olmalarının her şeyden önemli olduğunu ifade etti" dedi.

Açıklamaların ardından terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın açlık grevi ve ölüm orucu eylemcilerine hitaben kendi el yazısı ve imzasının olduğu mektubunu okudu. "GÖRÜŞMELERİN MÜZAKERE SÜRECİNİN VARLIĞI ANLAMINA GELMEZ"

Avukat Uysal, "Bu görüşmelerin yaptırılmasının bir müzakere sürecinin varlığı anlamına gelmediğini, önceki görüşmede olduğu gibi yine hatırlattı. Mesajlarının tüm demokrasi güçlerine, Türkiye'nin her yelpazesindeki siyasi yapılarına ve devlete olduğunu söyledi. Bu tutumuna karşı 'tüm çevrelerden nasıl bir karşılık verileceğini 30-40 gün sonra anlarız' diyerek şu anda hiçbir çevrenin tutumu için herhangi bir yorum yapmadığına tanıklık ettik" dedi. Görüntü dökümü:

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-Avukatların açıklamaları =======================

6- (havadan görüntülerle) 'İSLAM MEDENİYETİ SANAT BAHÇESİ' KÜLTÜR-SANAT EKSENLİ FAALİYETLERE HAZIRLANIYOR Ümit UZUN-Onur MERİÇ-Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL,( DHA)

Beykoz Kanlıca'da tarihi 18. yüzyıla dayanan Ataullah Efendi Tekkesi'nin bahçesi, kurucusu Hattat Hüseyin Kutlu olan "Alvarlı Efe Hazretleri İlim ve Sosyal Hizmetler Vakfı" tarafından yeniden düzenlendi. Hat sanatından musikiye, Osmanlı mutfağından kuş sarayına kadar tarihi ve kültürel değerlerin eğitim ve kurslarının verileceği yüzde 70'i tamamlanan bahçeye 'İslam Medeniyeti Sanat Bahçesi' adı verildi.

KUŞ SARAYI DA VAR

Ataullah Efendi Tekkesi'nin arşivlerdeki dokümanlarından faydalanan vakıf, bahçeyi yeniden düzenleyerek, türbeyi ve bahçede bulunan çift katlı binayı restore etti. Tekkeye uygun olarak camii inşa edilen bahçede, çeşitli bitkiler ile 66 adet kalem servi ağacı bulunuyor. Yeşillendirilen bahçeye, eğitim ve kursların verileceği lale, gül ve sümbül adı verilen çadırlar kuruldu. Bahçenin orta kısmında bulunan havuzun aksı kıble yönünde düzenlenerek, cami minaresi ile bütünleştirildi. Hat sanatı eserlerinin de sergilendiği bahçede bir de kuş sarayı bulunuyor. Şu an güvercin, tavuk, horoz ve ördeklerin bulunduğu kuş sarayına tavus, sülün, keklik ve ibibik kuşları da eklenerek hikayeleri anlatılacak. Boğaz manzaralı çardakların bulunduğu bahçede, çocuklar için oyun parkı da mevcut. "AMACIMIZ MEDENİYET, KÜLTÜR, SANAT EKSENLİ FAALİYETLER YAPMAK"

Hattat Hüseyin Kutlu, amaçlarının medeniyet, kültür ve sanat eksenli faaliyetler yapmak olduğunu belirterek, "Burası imar yasağı olduğu için bir bahçe olarak değerlendirilebilirdi. Biz de 'İslam Medeniyeti Sanat Bahçesi" adı altında bir proje hazırladık. Projenin maksadı, bahçede olabilecek bitkiler, ağaç, çiçek, bahçe düzeni, bahçe ve şehir köşkleri ile kaybettiğimiz medeniyetimizi nasıl hatırlatırız, nasıl yansıtabiliriz, hem kendi neslimize hem dünyaya, bizi medeni kabul etmeyen batı dünyasına, aslında bunun böyle olmadığını nasıl anlatabiliriz sorusuna cevap olmak üzere bahçe düzeniyle, havuz ve su aksıyla, çadırlarla, çadırlar içerisinde yapılacak kültürel ve sanatsal faaliyetlerle bunu gerçekleştirebilir miyiz? Söz olarak değil de biraz koklatabilir miyiz, hissettirebilir miyiz? Bütün dava budur"

dedi.

"BURADA YÜZLERCE SİMGELİ ANLATIM VAR"

Her şeyin bir anlamı olduğunu kaydeden Hüseyin Kutlu, "Burada bizim medeniyetimizin bir yansıması olarak. Bu ağaç niye burada, diye sorduğunuzda onun muhakkak bir anlamı vardır. Adetlerinin bir anlamı vardır. Kalem serviler, her biri elif tevhidi temsil ettiği için tercih edilmiştir. Bunların yol boyunca adetleri bir tarafta 33 diğer tarafta 33'tür. Bu tesbih adetidir, bu 66 yapar. 66 ismi celalin rakam karşılığıdır. Burada buna benzer yüzlerce simgeli anlatım var" diye konuştu. Bunların ilk kez yapıldığını söyleyen Kutlu, "Bir kuş sarayı var. Biz bu kuş sarayında, tavus, sülün, papağan, hüthüt, ibibik, keklik vesaire bunları burada bulunduracağız. Tıpkı bu bahçedeki bitkilerin bir mana ifade ettiği gibi, onlar da bunu anlatacaklar. Burada sesli tanıtım sistemi kuruluyor. Mesela tavusu seyrederken, mesela tavusun neyi temsil ettiğini konuşacak" ifadelerini kullandı.

"Her şey aslında bir mana ifade ediyor, bir şey anlatıyor" diyen Kutlu, "Her şeyin bir dili var ama sen onu bilmiyorsun. Yani dikkat et. Bu dili öğren. Baktığın zaman bunun arkasındakini anlamaya çalış. Hikaye bundan ibarettir. Yapabilirsek mutlu olacağız" dedi.

İslam Medeniyeti Sanat Bahçesi'nde hat, tezhip, minyatür, ebru, musiki dallarında eğitim verdiklerini söyleyen Kutlu, "Maksadımız, kâğıtlara bir şey yazmak, onları süslemek değil. Gönlümüzü süslemek, ruhumuzu öyle işlemek. Buradaki sanat faaliyetlerimizin merkezinde insan duruyor. İnsanı eğitmek, insan ruhunu işlemek. Bu çadırlar onun için kapalı mekan ihtiyacını karşılamış oluyor" dedi.

HAT SANATI ESERLERİ

Bahçede hat sanatı eserlerinin sergilendiği alanla ilgili Hüseyin Kutlu, "Buraya maddi destek sağlasın diye, gönüllü insanların gönüllerini adeta yansıtarak, ortaya çıkardığı eserler, güzel sevenlere, güzeli sevenlere, arz ediliyor. Onu alıp, hem bir güzel eser sahibi oluyorlar hem de buraya bir katkıda bulunmuş oluyorlar. Orası bizim teşhir yerimizdir. Yaptığımız şeyleri orada sergilemiş oluyoruz. Yani biz burada bomboş oturmuyoruz diyoruz insanlara, bir nevi o bizim burada bulunuşumuzun hesabını vermek anlamına da geliyor" şeklinde konuştu. OSMANLI MUTFAĞI VE KÜLTÜRÜ BÖLÜMÜ

Bahçede Osmanlı mutfağı ve kültürü üzerine de bölüm bulunduğunu belirten Hüseyin Kutlu, "Çadırın altı mutfak, orada insanın boğazından geçecek lokmanın aslında hikayesi anlatılacak. Şerbetlerimiz olacak. Nar, kızılcık, ahududu hep şifalı şerbetler. Çünkü biz hep böyle büyüdük. Bin yıl bu gıdalandık. Yemeklerimiz tamamen bize ait olan yemekler. Çünkü bizim hücrelerimiz bununla bin senedir gelişti. Şimdi böyle pastadır, falanlarla filanlarla, bizim bünyemize uygun olmadığı için dengemizi bozduk. Sıhhatimiz, gönlümüz, kafamız bozuldu. Dolayısıyla, bir kalbi selim, bir aklıselim, bir zevkiselim sahibi olmak için gayret edeceğiz, bunları elde edeceğiz inşallah" dedi.

"YÜZDE 70'İ TAMAMLANDI"

Kutlu, "Buranın yüzde 70'i tamamlandı. İnşallah geri kalanı tamamlandığı zaman, buraya gönül sahibi insanlar gelip, bu anlattığımız şeylere talip olduğu zaman bu hayallerimiz gerçekleşecek" ifadelerini kullandı. Görüntü Dökümü:

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-(HAVADAN GÖRÜNTÜLER)

-Bahçenin havadan görüntüleri

-(AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)

-Hat sanatı eserlerinin sergilendiği bölüm

-66 servi ağacı

-Kuş sarayı

-Havuz

-Boğaz manzaralı çardaklar ve yeşil alan

-Bitkiler

-Çocuk parkında oynayan çocuklar

-Hattat Hüseyin Kutlu röportaj

-Genel ve detay

-Havadan görüntüler ======================== 7- HAVALI TÜFEKLE ÇATIYA ÇIKTI; POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ * KADIKÖY'DE HAREKETLİ DAKİKALAR Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA

Kadıköy'de elinde havalı tüfekle çatıya çıkan Erdal Canyurt (45) polisi harekete geçirdi. Müzakereci polisin çabaları sonucu ikna edilen Canyurt'un ailevi sorunları nedeniyle çatıya çıktığı öğrenildi. Canyurt, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay saat 07.00 sıralarında Kadıköy Mühürdar Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Esnaf olan Erdal Canyurt elinde bulunan silahla, güvercinlerinin bulunduğu çatıya çıktı. Canyurt'un elinde silah gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri istedi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Müzakereci polis, Canyurt ile uzun süre görüştü. İtfaiye ekipleri, Canyurt'un aşağı atlama olasılığını göz önünde bulundurarak branda açtı. Bölgedeki esnaflar da konuşarak Canyurt'u ikna etmeye çalıştı. Canyurt, müzakereci polisin çabaları sonucu ikna edilerek silahla birlikte aşağı indirildi. Canyurt'un ailevi sorunları nedeniyle çatıya çıktığı ve elindeki silahın ise havalı tüfek olduğu öğrenildi. Erdal Canyurt, ifadesi alınmak üzere Rıhtım Polis Merkezi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Çatıya çıkan esnaf

-Mahalle esnaflarının Erdal Canyurt'u ikna etme çabaları

-İtfaiye ekiplerinin şişme çadır kurması

-Erdal Canyurt'un polis eşliğinde binadan çıkartılması

-Polisin elindeki havalı tüfek

-Canyurt'un polis aracına bindirilmesi

-Genel ve detaylar ========================= 8- MAGANDA KURBANI LİSELİ AHMET'İN ANISINA DOĞUM GÜNÜNDE 21 FİDAN İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

SULTANGAZİ'de arkadaşları ile yolda yürürken 17 yaşındayken bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan ve 2 yıl 11 gün sonra yaşam mücadelesini yitiren lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş'un doğum gününde 21 fidan dikildi. Gazi Mahallesi'nde 2 Ağustos 2015 tarihinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir magandanın tabancasından çıkan kurşunun ensesine isabet etmesi sonucu omuriliği zedelenerek felç olan lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş, 2 yıl 11 gün sürdürülen tedavi ve yaşam mücadelesini 13 Ağustos 2017'de yitirdi. Beşiktaş, siyah-beyaz kulübün koyu taraftarı olan Ahmet Emre Çavuş'un son arzusunu yerine getirerek, ona ön ve arkasında 'Kara Kartal' logosu bulunan özel mezar yaptırdı. Ahmet Emre Çavuş'un babası Bülent Çavuş bugünkü 21'inci doğum günü anısına Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile görüşerek liseli gencin adını yaşatmak için etkinlik yapılmasını istedi. Başkan Dursun'un talimatı ile Gazi Mahallesi Gazi Muhtarlığı'nın olduğu parkta 21 fidan dikilmesine karar verildi.