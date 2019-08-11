DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 -CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY BAYRAM NAMAZI ÇIKIŞI AÇIKLAMA YAPTI * Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; *Doğu Akdeniz'deki olayı biliyorsunuz. Özellikle güney tarafın yasal olmayan yollarla hakimiyet alanı iddiasıyla yürüttüğü sondaj faaliyetlerine Türkiye'nin kendi kıta sahanlığı bölgesinde ve yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle yaptığı anlaşmalar çerçevesinde yaptığımız çalışmalardır bunlar. Bu çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek. Şu an da zaten Fatih de Yavuz da, Barbaros da bölgede. Oruç Reis de bölgeye geçiyor. Bu noktadaki kararlılığımız son derece kesin" "Yunanistan'da yeni bir hükümet kuruldu. İlk arayan tebrik eden Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Bir zeytin dalı uzatmak ise, biz zeytin dalını her zaman uzatıyoruz ama bu Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğine ve de kaynakların adil paylaşımına dayalı bir çözüm önerisi. Türkiye sürekli bunun arkasında olmuştur bugünden sonra da bunun arkasında olacaktır. Kararlıdır Türkiye." "Hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türkü'nün haklarını korumakla ilgili sonuna kadar hiçbir tereddüt göstermeden kararlı şekilde ilerleyecektir"

Haber - Kamera: Beyza Nur GÜLER - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kurban Bayramı namazını Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Oktay'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da bayram namazını Büyük Çamlıca Camisinde kıldı. Bayram namazının ardından açıklama yapan Oktay, Türkiye'nin güzel günlerden geçtiğini dile getirerek "Son bir yıla baktığımızda ekonomik anlamdaki ve sonrasında yaşadığımız döneme baktığımızda hepsini geride bıraktığımız, enflasyonun düşmeye başladığı, faizlerin ciddi boyutta düştüğü ve düşmeye devam edeceği, özellikle canlanmasını arzu ettiğimiz sektörlerimizin, ekonominin canlandığı bir yılda ve terörle mücadelede de hem içeride hem dışarıda son derece başarılı bir şekilde devam ettiği bir yıldayız. Böyle bir günde bayramı kutluyor olmamız hepimize mutluluk veriyor. Biz şunu söylüyoruz sürekli 'Türkiye yeni bir şahlanış döneminin başında.' İnşallah yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiz ile birlikte de gördük ki son bir yıl içerisinde normal şartlarda yıllar sürebilecek bir olayı çok hızlı bir şekilde geride bıraktık. Çok umutla, ümitle ve güvenle bütün bir millet olarak önümüze bakıyoruz. Tüm milletimizin bayramını tekrar tebrik ediyorum" dedi.

"BİR YILIN MUHASEBESİNİ YAPMIŞ OLDUK"

Oktay Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın da grup toplantısından sonra yaptığı açıklamadan sonra yaptığımız bir birinci yıl değerlendirme çalışmalarıydı. Çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu vesileyle yasama, yargı ve yürütmenin tüm organları merkez ve yerel olarak da çok ciddi bir değerlendirmeyle bir yılın muhasebesini yapmış olduk" şeklinde konuştu. "ÇALIŞMALARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Yavuz Sondaj Gemisi'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları ile ilgili Fuat Oktay, şunları söyledi: "Doğu Akdeniz'deki olayı biliyorsunuz. Özellikle güney tarafın yasal olmayan yollarla hakimiyet alanı iddiasıyla yürüttüğü sondaj faaliyetlerine Türkiye'nin kendi kıta sahanlığı bölgesinde ve yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle yaptığı anlaşmalar çerçevesinde yaptığımız çalışmalardır bunlar. Bu çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek. Şu an da zaten Fatih de, Yavuz da, Barbaros da bölgede. Oruç Reis de bölgeye geçiyor. Bu noktadaki kararlılığımız son derece kesin. Yunanistan'da yeni bir hükümet kuruldu. İlk arayan tebrik eden Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Bir zeytin dalı uzatmak ise, biz zeytin dalını her zaman uzatıyoruz ama bu Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğine ve de kaynakların adil paylaşımına dayalı bir çözüm önerisi. Türkiye sürekli bunun arkasında olmuştur bugünden sonra da bunun arkasında olacaktır. Kararlıdır Türkiye. Hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türkü'nün haklarını korumakla ilgili sonuna kadar hiçbir tereddüt göstermeden kararlı şekilde ilerleyecektir. Hem sondaj faaliyetlerini devam ettirmekle ilgili hem de çözüm süreci boyutunda da Kıbrıs Türkü'nün eşit ve adil kaynakların paylaşımı noktasında kararlılığını sürdürecektir. Bununla ilgili ortak komite kurulması çerçevesinde teklifimiz hala masadadır" dedi.

"KIBRISLI VATANDAŞLARIMIZLA GÖNÜL BİRLİĞİMİZ VAR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kıbrıslı vatandaşlara mesajınız var mı?" sorusuna ise, "Kıbrıslı vatandaşlarımızın da bayramını tebrik ediyorum. Biz zaten onlarla sürekli iç içeyiz. Gönül birlikteliğimiz var. Hedef birlikteliğimiz var. Umut ve ümit birlikteliğimiz var aslında" şeklinde cevap verdi. Fuat Oktay daha sonra gazetecilerle bayramlaştı. Görüntü dökümü:

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-Fuat Oktay'ın konuşması

-Büyük Çamlıca Cami'nden detaylar

-Vatandaşların Cami'ye girişi

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın camiye gelişi

-Fuat Oktay'ın arabasıyla camiye girişi

-Genel ve detaylar 11.08.2019 - 08.59 Haber Kodu : 190811028 --------------------------------------------------------------------------- 2 - NİJERYA'DA KAÇIRILIP SERBEST BIRAKILAN DENİZCİLER İSTANBUL'DA (Geniş Haber) *Nijerya açıklarında silahlı kişilerce kaçırıldıktan sonra önceki gün serbest bırakılan 10 Türk gemici İstanbul Havalimanı'na geldi. Haber-Kamera: Enver ALAS - Soner HASIRCIOĞLU - İbrahim MAŞE / İstanbul,DHA

Nijerya'da 13 Temmuz'da kaçırılmalarının ardından önceki gün serbest bırakılan 10 denizci THY'nin tarifeli seferiyle Türkiye'ye geldi. 28 gün sonra Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul Havalimanı'nda aileleriyle buluşan denizciler, büyük mutluluk yaşadı. Kurtarılan denizcilerden Hüseyin Zabun, Hakan Çakar, Serdar Çetinkaya, Ersin Yılmaz, Mücahid Şener, Hasan Hüseyin Karakurt, Ümit Tokgöz, Tezcan Selçuk, İbrahim Arsoy ve Cumhur Akpınar'ın içinde olduğu THY'nin Abuja'dan kalkan 0624 sefer sayılı uçağı 08.40'ta İstanbul Havalimanına indi.

DENİZCİLER VE AİLELERİ BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Polis eşliğinde uçaktan inen denizciler, TGS'ye ait özel bir araçla İstanbul Havalimanı Genel Havacılık salonuna götürüldü. Burada aileleri karşılanan denizciler, büyük sevinç yaşadı. "ŞARTLAR ÇOK ZORDU"

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan gemicilerden Hakan Çakar, Türkiye'ye gelmekten duyduğu memnuniyeti diye getirdi. "Vatan gibisi yok" diyen Çakar, yaşadakıları anları şöyle anlattı: "Gemiye çıktılar. Silahlı korsanlar gemiyi kaçırdı. Bizi alıp bir ormana götürdüler. Yılanlar, akrepler, böcekler vardı. Bataklık bir yerdi. Her şeyi yaşadık. Amaçlarının ne olduğunu bilmiyoruz. Hiçbir şey söylemediler. İlk başta bize karşı serttiler. Sonrasında iyi davrandılar. Fiziksel bir darbe olmadı bize karşı. Ormanın içinde baraka gibi bir yerde kaldık. Şartlar çok zordu."

Uçakla Trabzon'a gideceğini belirten Çakar, "Ailem beni bekliyor. Henüz onlar kavuşmadım. Kızıma ve eşime kavuşacağım. Bundan sonra ne olur bilmiyorum, hesabını yapmadım. Tek düşündüğüm Türkiye'ye ayak basmaktı. Ellerinde iken 'Ne zaman öleceğiz' diye düşündük. 'Bir an önce öldürün, yeter, bitsin' dedik. Bugün doğum olacak, ikinci doğum günüm. Orada aklıma ailem geldi. Başka düşündüğümüz şey yok" diye konuştu. Çakar, yeniden mesleğine devam edip etmeme konusunda kararsız olduğunu kaydetti.

ŞİRKET AVUKATI ESENYEL: ZORLU BİR MÜZAKERE SÜRECİ DE YÜRÜTTÜK

Geminin sahibi denizcilik firması tarafından korsanlarla müzakere yapması için gönderilen ve 20 gündür Nijerya'da bulunan Avukat Selçuk Esenyel ise yurda dönen 10 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Gemicileri sağ salim bir şekilde Kurban Bayramı'nın birinci gününde ailelerine kavuştularına anlatan Esenyel, şunları söyledi: "Zorlu bir süreç oldu. Psikolojik açıdan. Zor bir bölge, zor coğrafi şartların olduğu bir yer. İyi anlamak lazım olan biteni. Ben de yaklaşık 3 haftadır oradayım. Ormanın içinde arkadaşları bulmak için uğraştık. Türk milletini duası ve devletimizin yardımı ve desteğiyle bu yolda muvaffak olduk. Ailelere kavuştuk. Ben de kendi aileme kavuştum. Deniz korsanları mürettebatımızı kaçırdılar. Bayelsa eyaletinde ormanlık bir alana götürdüler. Çok zorluk şartlar vardı. Alışık olmadığımız bir iklim, yiyecek ve atmosfer şartlarının olduğu bir yer. Zor hakikaten. Zorlu bir müzakere süreci de yürüttük. Yerellerden destek aldık. Büyükelçiliğimizin önemli desteği var. Sonunda kurtuldular." Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 13 Temmuz akşamı 18 Türk'ün bulunduğu Türk bandıralı Paksoy-I adlı kargo gemisine saldırarak 10 gemiciyi kaçırmıştı. Kaçırılan 10 mürettebat önceki gün serbest bırakılmıştı.

Görüntü Dökümü

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-Uçağın gelişi

-Türk gemicilerin uçaktan inişi

-Gemicilerin otobüse bindirilmesi

-Ailelerin Genel Havacılık Terminali'nde bekleyişi

-Gemicilerin aileleriyle salonda buluşması

-Denizci Hakan Akar ile röp

-Avukat Selçuk Esenyel ile röp

-Genel ve detaylar 11.08.2019 - 09.21 Haber Kodu : 190811035

11.08.2019 - 11.06 Haber Kodu : 190811065

11.08.2019 - 11.34 Haber Kodu : 190811083

------------------------------------------------------------------------------ 3 - NİJERYA'DA TÜRK DENİZCİLERİN SERBEST BIRAKILDIKTAN SONRA ÇEKTİKLERİ GÖRÜNTÜLER Haber: Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcilerin serbest bırakıldıktan sonra cep telefonu ile Nijerya'dan İstanbul'a hareketlerinden önceki çektikleri görüntüler.

Nijerya'da 16 Temmuz'da kaçırılan ve serbest bırakılan Türk denizciler İstanbul'a geldi. Deniz korsanları 'Paksoy 1' isimli kargo gemisine saldırdıktan sonra geminin kaptanı dahil 10 denizciyi kaçırmıştı. Denizciler serbest bırakıldıktan sonra cep telefonlarıyla çektikleri görüntülerde Nijeryalı yetkililerle görüşmeleri, helikopterdeki görüntüleri yer alıyor. Öte yandan Nijerya'da uçağa binmeden önceki anları cep telefonu kamerasına yansıyor.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüleri 11.08.2019 - 10.31 Haber Kodu : 190811058 --------------------------------------------------------------------------------- 4 - GÖZTEPE'DE KURBAN PAZARINDA KESİM GERGİNLİĞİ Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA)

Kadıköy'de kurulan kurban pazarı alanının yanında bulunan arazide kurban kesimi yapmak isteyen vatandaşlarla zabıta arasında gerginlik çıktı. Pazar yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Göztepe Gözcübaba Kurban Pazarı'nın yanındaki boş alanda bazı kurban sahipleri kesim yaptırmak istedi. Kadıköy Belediyesi Zabıta ekipleri, açık alanda kesim yapmanın yasak olduğunu, yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacağını belirterek, izin vermedi. Vatandaşlar ile zabıtalar arasında gerginlik yaşandı. Kurban pazarına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kurbanını açık alanda kesen bir kişiye cezai işlem uygulandı. Zabıta memurlarına mukavemet gösteren bir kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşanan tartışmanın ardından kesim yapılmak istenen alan boşaltıldı.

Görüntü dökümü:

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-Kurban pazarından görüntüler

-Zabıta ve vatandaşlar arasında oluşan gerginlik

-Kurban pazarındaki polis ekipleri

-Kaçak kurban kesimi yapanlar

-Genel ve detay 11.08.2019 - 11.39 Haber Kodu : 190811085

----------------------------------------------------------------------------------- 5 - İMAMOĞLU: LÜTFEN HERKES KURBANLARINI, KURBAN KESİM ALANLARINDA KESMEYE GAYRET ETSİN Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Lütfen herkes, kurbanlarını kurban kesim alanlarında kestirmeye gayret etsin. Bu başka türlü alanlar suç işlemek anlamına geliyor. Bu anlamda işlem yapan zabıta ve diğer yetkililere hiç kimsenin laf edecek bir durumu yok" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kıldı. Bayram namazı çıkışı vatandaşlarla bayramlaşan İmamoğlu daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. İmamoğlu, "Beylikdüzü'nden tüm İstanbul'a, Türkiye'ye ve İslam alemine iyi bayramlar diliyorum. Umarım herkes gönlünce güzel bir bayram geçirsin. Tabi bayramlarda hep bir tedirgin olduğumuz trafik ile ilgili kazalar. Herkesi Allah korusun. Kurallara uygun bir seyahat yapsın vatandaşlarımız, yuvalarına güzel güzel dönsünler istiyorum. O yüzden bütün İstanbullu hemşerilerime, tüm Türkiye'ye trafik kurallarına uyun ve kazasız sıkıntısız evlerinize dönün diyorum. Büyükleri unutmadan, küçükleri de sevindirerek ve ülkemizde gerçekten bütün acılardan arınmış bir süreç diliyorum. Bayram iyi dileklerin karşılık bulduğu zaman dilimidir. Bugün aynı zamanda Trabzon'da gencecik pırıl pırıl gencimiz Eren Bülbül'ün ölüm yıldönümü. Rahmetle anıyorum onu. Umuyorum ülkemiz hiçbir zaman bu tür olaylar yaşamasın dostluk, barış ve huzur içinde bir ülke olsun. Hatta bütün insanlık için bunu diliyorum. Bu temennilerle herkesin bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

"HERKES KURBANLARINI, KURBAN KESİM ALANLARINDA KESMEYE GAYRET ETSİN"

İmamoğlu, "Bu yıl lütfen herkes kurallara uygun hareket etsin. Lütfen herkes, kurbanlarını kurban kesim alanlarında kestirmeye gayret etsin. Bu başka türlü alanlar suç işlemek anlamına geliyor. Bu anlamda işlem yapan zabıta ve diğer yetkililere hiç kimsenin laf edecek bir durumu yok. Gönül istiyor ki hiçbir sıkıntılı görüntü olmasın bayramda. Ama bundan sonraki kurban bayramlarında bu süreci konuşacak ve İstanbul'da kötü görüntülerin olmadığı, gerçekten sıhhi kurallara uygun kurban kesimi ile ilgili bir çalışma yapacağız. Umut ediyorum bunu da başaracağız" şeklinde konuştu. Görüntü dökümü:

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-İmamoğlu'nun camiye girişi

-İmamoğlu'nun açıklamaları

-İmamoğlu'nun vatandaşlarla bayramlaşması 11.08.2019 - 08.44 Haber Kodu : 190811026 ------------------------------------------------------------------------------------------------

6- BEYOĞLU'NDA KURBANLIKLARINI SOKAKTA KESTİLER Haber - Kamera: Özgür EREN - Hakan KAYA / İstanbul DHA

Beyoğlu'nda bazı vatandaşlar belediyenin bellirlediği kurban kesim yerine gitmek yerine kurbanlıklarını sokak ortasında, bazıları da iş yerlerinin önünde kurbanını kestirdi. Piyalepaşa Bulvarı'nda, Beyoğlu'nun bir başka mahallesinde sokak ve iş yerleri önünde sağlıksız koşullarda kurban kesimleri oldu.

Görüntü Dökümü

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-İş yerinin önünde kurbanlık kesenlerden görüntü

-Kurbanlıklarının kesilmesini bekleyenlerden görüntü

-İki büyük baş hayvanı sokak ortasında kesip soyan vatandaşlar

-Genel ve detaylar 11.08.2019 - 12.16 Haber Kodu : 190811093 --------------------------------------------------------------------------------------------------

7 - SULTANGAZİ'DE KURBAN KESİM MERKEZİNDE YOĞUNLUK Haber: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ / İSTANBUL, (DHA)

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Sultangazi'de bulunan kurban satış ve kesim merkezinde yoğunluk yaşandı. Sultangazi ilçesinde yaklaşık 300 çadırın bulunduğu kurban satış ve kesim merkezinde hareketlilik sabahın ilk ışıkları ile başladı. Pazarda başlayan yoğunluk bayram namazından sonra daha da arttı. Araçları ile kurban pazarına gelmek isteyen vatandaşlar bölgede uzun araç kuyrukları oluşturdu. Benzer bir yoğunluk da belediyenin kurban kesim konteynerlerinde yaşandı. Saatlerce kesim için sıra bekleyen vatandaşların birçoğu kurban pazarı içinde bulunan gübreleme alanı ve kurban pazarı yakınlarındaki boş arsalarda kaçak kesim yaptı. Yoğunluğa tepki gösteren, belediyenin kesimhanesinde kurban kesmekten vazgeçen bazı vatandaşlar, kesim paralarının iadesi için kuyruk oluşturdu.Öte yandan bayramın ilk gününde de kurban satışı yapıldı. Pazarda bulunan büyükbaş kurbanlıkların birçoğu satıldı. Satışlardan memnun olan besiciler, belediyenin tahsis ettiği alanları boşalttı.

Görüntü dökümü:

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-Kurban pazarından görüntü

-Kurbanlıklardan görüntü

-Kurban pazarı içinde kaçak kesim yapılan yerler

-Kesilen kurbanlıkların pay edilmesi

-Kurban çadırlarının boşaltılması

-Pazar içinde kaçak kesim yapılan yerler

-Sokak arasında yapılan kesim

-Kesimhanelerden detaylar

-Besici ve vatandaş röportajları

-Pazar çevresindeki trafik yoğunluğu

-Genel ve detaylar 11.08.2019 - 13.06 Haber Kodu : 190811098 ----------------------------------------------------------------------- 8- SULTANGAZİ'DE KURBAN KESİM MERKEZLERİ DOLDU TAŞTI (HAVADAN GÖRÜNTÜLER) Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

KURBAN Bayramının ilk gününde Sultangazi'de bulunan Kurban satış ve kesim merkezi vatandaşlarla doldu taştı. Sabahın erken saatlerinde itibaren kurban pazarına gelmek isteyen vatandaşlar kilometrelerce araç kuyrukları oluşturdu. Alana ulaşan İstanbullular bu kez de kesim konteynerlerinde, kurbanlarının kesimi için sıra bekledi. VATANDAŞLAR KURBAN KESİM MERKEZLERİNE AKIN ETTİ

Kurban Bayramının ilk gününde kurban satış ve kesim yerleri vatandaşların akınına uğradı. Sultangazi'de bulunan İstanbul'un en büyük kurban pazarı da kalabalıktan nasibini aldı. Bayram namazından sonra kurbanlarını bir an önce kesmek isteyen vatandaşlar, kurban satış ve kesim merkezini doldurdu.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Daha önceden satın aldıkları kurbanlarını kesmek için alana araçlarıyla gelen vatandaşlar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İstanbullular saatlerce bu kuyrukta bekledikten sonra kurban satış ve kesim alanına ulaşabildiler. Kurban satış ve kesim alanına ulaşanlar, bu kez de içerde yaşanan izdiham nedeniyle kurban kesim konteynerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kurban kesmek için sıra numarası alan vatandaşlar saatlerce sıra beklemek zorunda kaldı. Beklemekten sıkılan birçok vatandaşın kurbanlarını satış çadırlarının yanlarında buldukları boş alanlarda kestiği görüldü. Kesim yapıldıktan sonra açık alanlarda parçalanan kurbanlıklar poşetlere konduktan sonra vatandaşlar tarafından araçlarına taşındı.

Kurban satış ve kesim merkezlerinde yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor. Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Araç kuyruğu

-Yoğunluktan görüntüler

-Genel ve detaylar 11.08.2019 - 10.56 Haber Kodu : 190811062 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

9 - KÜÇÜKÇEKMECE'DE KURBAN SATIŞ VE KESİM MERKEZLERİNDE YOĞUNLUK Haber - Kamera: Murat SOLAK / İstanbul DHA

Küçükçekmece'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban satış ve kesim merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Kurban kesmek isteyen vatandaşlar, bayram namazının ardından kurban satış ve kesim merkezlerine gitti. Belediye tarafından belirlenen kurban satış ve kesim yerinde sabahın ilk saatlerinde yoğunluk vardı. Kurban satış ve kesim merkezlerinin giriş çıkışlarında yoğun araç kuyrukları oluştu. Kurbanlıklarını alan vatandaşların çoğu kesim merkezinde sıraya girdi, kurbanlarının kesim işlemlerini yaptırdı. Kurbanını kesmek için sıra bekleyen Devrim Doğan, "Baya bir sıra var, bekliyoruz. Kazasız belasız bir şekilde atlatacağız inşallah" dedi. Öte yandan kurban alan vatandaşlar da satış yerlerinde sıkı pazarlıklar yaptı. Mehmet Bıyık, "Kurbanlığımızı almaya geldik. Pazarlığını yaptık. Mal sahibinin son kurbanı da bize nasip oldu. 2-3 saate kurbanımızı kesmiş olacağız. Belediye kesim yeri belirlemiş. Bu kadar insan sıra bekliyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kurbanlıklardan görüntü

-Kurban kesim yerinden görüntü

-Röportajlar

-Genel ve detaylar 11.08.2019 - 10.50 Haber Kodu : 190811061 ------------------------------------------------------------------- 10 - ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ Haber - Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Kurban Bayramı'nda kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar hastanelere akın etti. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi kendi araçları veya ambulansla gelen yaralılar yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi. Görüntü Dökümü:

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-Acemi kasapların hastaneye gelmesi

-Acemi kasapla röportaj

-Hastaneden görüntü

-Genel detaylar 11.08.2019 - 12.42 Haber Kodu : 190811095

-------------------------------------------------------------------------------------- 11- ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA)

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine geldi. Üsküdar Haydarpaşa Numune Eğitimve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine gelen kasaplar, tedavi edildi. Ellerinden ve ayaklarından yaralanan acemi kasaplar, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kurban kesimi esnasında ayağı kırılan Metin Çetin ise . "Kurbanı yere yatırdığımız esnada kurban ayağım üzerine geldi. Ayağım ezildi. Orada bir taş vardı. Ayağım taş ve hayvan arasında sıkıştı. Acile geldik, sağ olsunlar bütün tahliller yapıldı. Birazdan ameliyat olacağım. Eklem yerinde kırık var." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Hastanenin acil servisine gelen acemi kasaplar

-Ayağı kırılan vatandaş ile röp

-Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden görüntüler

-Genel ve detaylar 11.08.2019 - 11.50 Haber Kodu : 190811090 ----------------------------------------------------------------- 12 - KAĞITHANE'DE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ KARNINDAN VURDU Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)- KAĞITHANE'deki aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki kişi arasında çıkan kavgada, mahalle bekçisi olduğu iddia edilen kişi, tartıştığı kişiyi karnından vurdu. O sırada yoldan geçen bir kişi de seken kurşundan bacağından yaralandı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay Kağıthane Ortabayır Mahallesi, Talatpaşa Caddesi'nde bulunan bir börekçi dükkanında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre mesaisi biten gece kartalları olarak bilinen mahalle bekçisi, arkadaşıyla kahvaltı yapmak için börekçi dükkânına geldi. Bir süre sonra aynı yere daha önceden kendisiyle husumetli olduğu iddia edilen Oğuz Erkan da girdi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmada Oğuz Erkan belindeki silahı çıkartarak dükkanın içinde havaya bir el ateş etti. Tartışmanın dışarıda kavgaya dönüşmesi üzerine, mahalle bekçisi olduğu iddia edilen kişi Oğuz Erkan'a ateş etmeye başladı. Erkan karnına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken o sırada caddede bulunan Ümit Sarı ise seken kurşunla bacağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Oğuz Erkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.