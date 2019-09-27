DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

1- ŞİŞLİ'DE BİR BİNANIN BALKONU ÇÖKTÜ (1) Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Şişli 5 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonu bir alt katta bulunan dairenin balkonuna çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay Şişli Fulya Mahallesi Pehlivan Sokakta bulunan 5 katlı bir binada sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle bir alt katın balkonuna çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Görüntü dökümü:

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-Apartmanın görüntüsü

-Balkonun görüntüsü

-Genel ve detaylar 27.09.2019 - Haber Kodu : 190927038

27.09.2019 - Haber Kodu : 190927048 ===================================== 2-İSTANBUL-İSTANBUL VALİLİĞİ: 9 İLÇEDE 14 OKUL TATİL İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Valiliği 9 ilçede 14 okulun 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, Sultangazi İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu, Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi, Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Yenibosna Ortaokulu, Büyükçekmece Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu, Silivri Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu, Arnavutköy Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu Küçükçekmece, Tahsin Banguoğlu İlkokulu Nergiz Anaokulu, Atatürk Kız MTAL, Kanarya Ortaokulu, Maltepe Halit Armay Anadolu Lisesi ve Çatalca Arif Nihat Asya MTAL okullarında eğitimi 1 gün ara verildiği duyuruldu.

İstanbul Valiliği dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan çalışmalar hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Marmara Denizi, Silivri açıklarında dün meydana gelen deprem sonrasında faaliyete başlayan İstanbul Valiliği Acil Durum Yönetim Merkezi, çalışmalarına kesintisiz olarak devam etmektedir.

Bu kapsamda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca görevlendirilen teknik ekiplerimizce hastane, okul ve kamu binaları öncelikli olmak üzere, hasar ihbarı yapılan mesken ve işyerlerinde "ön tespit" incelemelerine başlanmıştır.

SAĞLIK

Bu çalışmalarında Silivri ve Küçükçekmece ilçelerimizdeki 2 hastanemizde yapısal olmayan küçük çaplı hasar tespit edilmiş, ancak hastanelerimizde hizmetin sunumuna engel bir durumun bulunmadığı anlaşılmıştır.

EĞİTİM

Hasar ihbarında bulunulan (55) okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen (14) okulumuzda bugün (1 gün süreyle) aşağıda belirtilen okullarımızda eğitim-öğretime ara verilmiştir.

Belirtilen okullar haricindeki (7046) okulumuzda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır.

KONUT VE İŞYERİ

İlimiz genelinde bu sabaha kadar, toplam 464 bina hakkında hasar ihbarında bulunulmuştur.

Bu yapılar, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce oluşturulan 135 ayrı Ön Tespit İnceleme Ekibi tarafından en kısa sürede kontrol edilerek, ilgili vatandaşlarımız bilgilendirilecektir.

Dün gece saatlerinde sosyal medya ve çeşitli sosyal ağlarda depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtları paylaşanlar hakkında, adli ve idari makamlarca gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

AFAD Acil Durum Yönetimi Merkezimiz, yaşadığımız depremin olumsuz etkileri ve önümüzdeki süreçte alınması gereken ilave tedbir ve kararların belirlenmesi için 24 saat esasına göre görev yapmaktadır.

Deprem sonrası hastanelerimize sevk edilen 34 vatandaşımızdan 20'si ayakta tedavi edilmiş,14 vatandaşımızın tedavileri çeşitli hastanelerimizde devam etmektedir.

Şehrimize geçmiş olsun diyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

1 GÜN SÜREYLE TATİL EDİLEN OKULLAR

Sultangazi

İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu

Gaziosmanpaşa

Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

Bahçelievler

Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Yenibosna Ortaokulu

Büyükçekmece

Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu

Silivri

Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu

Arnavutköy

Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

Küçükçekmece

Tahsin Banguoğlu İlkokulu

Nergiz Anaokulu

Atatürk Kız MTAL

Kanarya Ortaokulu

Maltepe

Halit Armay Anadolu Lisesi

Çatalca

Arif Nihat Asya MTAL " Görüntü Dökümü:

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-Depremden sonra okullarda çekilen görüntüler ========================================= 3- İSTANBUL'DA OKULLARDA BU SABAH -Depremin ardından bugün öğrenciler okullarında... Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'da dün yaşanan 5.8 şiddetinde depremin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, okulların tatil olmayacağını açıklamasıyla birlikte öğrenciler sabah saatlerinde okula gitti. Bazı veliler tedirgin olmadıklarını söylerken, bazı velilerin korku ve tedirginliğinin olduğunu ama eğitiminin devam etmesini istediklerini belirtti.

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından bazı vatandaşlar, geceyi parklarda, arabalarında ve sahilde geçirdi. AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay okulların tatil edilmeyeceğini açıklamıştı. Yaşanan depremin ardından veliler çocuklarını okula gönderdi. Ataşehir, Maltepe ve Bahçelievler'de çocuklarını okullarına bırakan bazı veliler okula devam etmesinin gerektiğini söylerken, bazı veliler tedirgin olduklarını belirtti.

"BİR TEDİRGİNLİK YOK"

Çocuğunu okula bırakan Ahmet Akaça isimli veli ise okulların devam etmesinin güzel olduğunu ifade ederek, "Bir tedirginlik yok, öğrencimi bıraktım okula, okulumuz yeni sağlam. Devam etmesi güzel tabii" diye konuştu. "BENCE BUGÜN TATİL OLMALIYDI"

Deprem sonrası tedirginlik yaşadığın belirten Fatma Cıbır, "Çocuğu okula bıraktım ama, sabah gelmek istemedi. Mecbur getirmek zorunda kaldım. Bence bugün tatil olmalıydı. Çocuklar çok tedirgin. Gece de düzgün uyumadı. 1 ders bekleyeceğim kapıda artık. Çocuk teneffüste beni görmek istiyor" diye konuştu.

Okul kapılarının açılmasının ardından öğrenciler derslerine devam etmek için sınıflarına girdi. Görüntü dökümü:

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-Okuldan görüntü

-Öğrencilerin okula girmesi

-Velilerden görüntü

-Veliler ile röp

-Okulun kapısında bekleyen velilerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler 27.09.2019 - Haber Kodu : 190927012

27.09.2019 - Haber Kodu : 190927013

27.09.2019 - Haber Kodu : 190927016 =============================================

4-JEOFİZİK UZMANI GÜNDOĞDU: İÇİMİN SIKILMASININ NEDENİ DEPREMİN SİLİVRİ AÇIKLARINDA OLMASI İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- JEOFİZİK uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Silivri açıklarında meydana gelen depremlerden tedirgin olduğunu, beklenen olası Marmara Depremi için öncü olup olmadığına karar verebilmek için artçı sarsıntıların seyrini izlemek gerektiğini söyledi.

İstanbul Üniversitesi'nden emekli öğretim görevlisi Dr. Oğuz Gündoğdu, Silivri açıklarında meydana gelen deprem sırasında Burdur'da olduğunu ve "Biraz tedirgin oldumö diye açıklama yaptığını hatırlattı. Dr. Gündoğdu, tedirginliğinin depremin Kuzey Anadolu Fay hattının tam üzerinde ve 'Doğru atımlı' mekanizma çözümünden kaynaklandığını anlatırken, "Son deprem tekrar aynı yerde oldu. Mekanizması biraz farklı olmakla beraber o da aynı. Tabii bu tedirginliğimi de arttırdı" dedi. VERİLER ELDE EDİLİRSE NE YAPILACAK?

Dr. Gündoğdu, Silivri, Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Esenyurt başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde insanların geceyi evlerinde geçirmeleriyle ilgili olarak "Evleri sağlam olanlar, girebilir" dedi.

Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Bu deprem beklenen olası Marmara Depremi'nin öncüsü mü, önemli bir soru. Bunun yanıtını yine verilere bakarak vermek lazım. Artçıların ardından aktivitesi mutlaka duracak. O güne gelebilmek için bayağı bir takip lazım. AFAD ve Kandilli, bu depremden sonra 100'e yakın artçı tahmininde bulundu. Bunlara baktığımızda kesin değerlendirme için sürenin biraz daha uzun olacağını gösteriyor. Biz deprem istasyonundaki verilere de bakıyoruz. Bir aylık süre içerisinde tahmin edilecek bir deprem var ama adını koyamayız. Proplarda işaret gördük diyelim, bu bize depremlerden sonra daha büyük beklediğimiz 7.5 büyüklüğündeki depremi haber vermez. O zaman ortaya çıkacak enerjinin şu andakinden çok daha fazla olacağını düşünüyoruz. Bunun için elimizde yeterli veri yok. Veri olursa Strasbourg Kuralları uyarınca bunu bu işle uğraşanlarla paylaşacağız. Belirli bilim insanları ile bunu paylaşmamız lazım. Ondan sonra AFAD'a bildireceğiz. AFAD da bölge boşaltması kararını vermesi gerek. Son kararı kimin vereceğini bilemiyoruz. Birinci şoktan sonra bunu bir süre izlememiz lazım. Artçılar sona erdiği zaman enerji dengelenmiş hale gelecektir. Yani büyük deprem başka bahara kalmış demektir. Bunu şu anda söyleyebilecek durumda değiliz. Bu her an büyüyebilir. Garantisi yok. Silivri açıklarında oldu. "

"İÇİMİN SIKILMASININ NEDENİ BU"

Dr. Oğuz Gündoğdu, kendisine 'Olası Marmara Depremi'ni nerede bekliyorsunuz?' diye sorulduğunu ifade ederken, "Yanıtımız; Silivri açıkları. İçimin sıkılmasının nedeni bu. Silivri açıklarında iki tane orta şiddetli geçen ve bütün Marmara'da duyulan bir deprem oldu. Bunun geçmişini incelemeden 'evinize gidin rahat uyuyun' diyemem. Bunun söylenebilmesi için başka parametreler olması lazım. Eviniz sağlam ise, güveniyorsanız gidin yatın. Büyük deprem olacak verisi elimizde yok. Ancak depremi haber alma sistemimiz yeni gelişme olursa veriler aniden yükselirse o zaman durum başka.Artçı sayıları düşmeye başladığı zaman derinlik normale geldiğinde enerji orada açığa çıkması kapanmış demektir. Buna çok zaman gerek. Bunlar fayın üzerinde olan depremler tedirginliğimi arttırıyor yani. Beklemek lazım. En iyi söyleyebileceğim evi sağlam olanlar içeri girebilir. Bütün gün deprem beklenemez" diye devam etti. "AVCILAR ÇOK HIRPALANMIŞ"

Dr. Oğuz Gündoğdu, depremden etkilenen ilçelerden Avcıların depremle çok hırpalanmış bir yer olduğuna dikkat çekerken, "Oranın danışmanlığını yapıyorum. Derhal kentsel dönüşüme geçilmesi lazım. Durduk yerde yarısı yıkılabilecek halde yapılar yar. Binalar yamuk hemen görürsünüz. Bakırköy veya Avcılar arasında depremi hissetme arasında büyük fark var. Bunun için araştırmalar yaptık, uyardık. Dönüşüme Avcılar'dan başlarlarsa iyi ederler" diye ekledi.

Görüntü Dökümü:

Dr. Oğuz Gündoğdu'nun açıklamaları 27.09.2019 - Haber Kodu : 190927026 ================================ 5- AVCILAR'DA UYKUSUZ GECE İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem korkusu nedeniyle çok sayıda kişi geceyi parklarda geçirdi.

Merkez ile Denizköşkler ve Ambarlı Mahallesi'ndeki parklar gece geç saatlere kadar evlerine girmekten korkanlarla doldu. Gece yarısından sonra ailelerin bir bölümü evlerine giderken, yüzlerce kişi ise çocuk parklarında uyumaya çalıştı. Parklarda uyuyanların bazı yakınları, sabaha kadar nöbet tuttu. Parklarda çadırlar kurulurken, aileler gece yanlarına hiçbir yetkilinin gelmemesinden yakındı. Ailelerden bazıları otomobillerde geceyi geçirirken, bazıları da kamyonet kasalarında uyumaya çalıştı.

442 MB görüntü geçişine başlandı. Saat 08.10 sıralarında tamamlanacak. Görüntü Dökümü:

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-Gece parklarda kalanlar

-Gece parklarda çadır kuranlar

-Kamyonet kasasında uyuyanlar

-Sabah saat 06.00'da parklarda uyuyanlar

-Parklarda uyuyanlarla röportajlar

27.09.2019 - Haber Kodu : 190927022 ======================================= 6- AVCILAR'DA MİNARENİN YIKILAN PARÇASI KALDIRILDI Haber - Kamera: Ali ABLAY - Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Avcılar'da deprem sırasında yıkılan minarenin parçası kaldırıldı.

İstanbul'da dün saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avcılar da depremin en çok hissedildiği yerlerden biri oldu. Depremde Avcılar merkezde bulunan ve 1977 yılında yapılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minarelerinden birisinin üst kısmı yıkıldı. Minareden kopan parça camiinin bahçesine düştü. Yapılan incelemelerde diğer minarede de çatlaklar olduğu tespit edilirken, cami cemaatinin depremden 20 dakika önce camiden ayrıldığı öğrenildi. Minareden kopan parça dün akşam ekipler tarafından kaldırıldı. AFAD yetkilileri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri burada hasar tespit çalışması yaptı. Camideki çalışmalar devam ediyor. Görüntü Dökümü

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- Minare detayı

- Minarenin üzerine devrildiği tente detayı

- Bahçede molozların kaldırıldığı yer detayı

- Duvar çatlaması detayı

- Muhabir anonsu ( Ali ABLAY )

- Genel ve detay

27.09.2019 - Haber Kodu : 190927025 ======================================== 7- AHIRDA YATAN BÜYÜKBAŞLAR DEPREMLE BİRLİKTE BÖYLE AYAĞA KALKTI -Arnavutköy'de ahırda deprem anı kamerada Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)

Arnavutköy'de deprem anında ahırda yatan büyükbaş hayvanların ayağa kalkması kameralara yansıdı.

İstanbul'da dün 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Arnavutköy'de de hissedildi. Deprem anında bir ahırda bulunan güvenlik kamerası da kayıttaydı. Ahırda yatan büyükbaş hayvanların depremle birlikte ayağa kalkması kameralara yansıdı. Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

Deprem anı

hayvanların ayağa kalkması ============================ 8- BAHÇELİEVLER'DE VATANDAŞLAR GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİ (Havadan görüntülerle) Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL DHA

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan artçı sarsıntılar sonrası bir çok İstanbullu geceyi park ve bahçelerde geçirdi.

İstanbul'da dünkü 5.8'lik depremin ardından büyük korku yaşayan bir çok vatandaş geceyi park ve bahçelerde geçirdi. Bahçelievler Kuleli parkına gelen vatandaşlardan bazıları çadır kurarken, bazı vatandaşlar da yanlarında getirdikleri battaniye ve yorganların üzerinde uyudu. Çok korktuklarını belirten vatandaşların kimi ilk depremden sonra dışarı çıktıklarını söylerken , bazı vatandaşlar da sonrasında yaşanan depremden sonra korkup dışarı çıktıklarını belirtti.

"ÇOK ENDİŞE DUYUYORUM"

Annesiyle birlikte geceyi parkta geçiren Coşkun Kılıçarslan, "Evimizde her hangi bir zarar yok. Deprem ülkemizde bir gerçek. 99 depreminden bu yana ülkede herhangi bir tedbir alınmış mı? Gerçekten bunlar sorgulanması gereken konular. Deprem anında insanların toplanma alanları sağlıklı mı? Deprem sonrası ülke ve İstanbul ekonomisi nasıl etkilenir bunlardan bir vatandaş olarak çok endişe duyuyorum" dedi. Evden getirdiği battaniye ve yorganların üzerinde geceyi geçiren bir başka vatandaşta eve girmeye korktuğunu söyleyerek " Son depremden sonra dışarıya çıktım. 2 çocuğum var küçük kapının önünde kaldım çıkamadım. O saatten bu yana dışarıdayım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çocuklarım da çok küçük. Evde korkuyorum duramıyorum" diye konuştu. Ailesi ile birlikte parka gelen Yahya Yerli ise: "İlk depremde çıktık başka bir parktaydık. Sonra tekrar deprem olunca buraya geldik. çocuklar korktu. Bu geceyi burada geçirdik. Haberleri izleyeceğiz duruma göre hareket edeceğiz. Çıkmamız gerekirse çıkacağız tabi" dedi.

Görüntü dökümü

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-Havadan görüntüsü

-Parkta yatanlardan görüntü

-Çadırlardan görüntü

-Vatandaşlar ile röportaj

-Uyuyanlar ve parktan ayrılanlardan görüntü

-Diğer detaylar ==================================== 9- PARKLARDA BEKLEYENLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Ersan SAN - İstanbul DHA - İSTANBUL'da deprem nedeniyle çok sayıda kişi geceyi parklarda geçirecek. Güngören'de parkta bekleyenler havadan görüntülendi. Parkta bekleyen çok sayıda kişi geceyi burada geçireceğini kaydetti. Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle parkta bekleyenler DHA FEED ================================ 10- SULTANGAZİ'DE DEPREM SIRASINDA KOLONLARI TUTTULAR Emin YEŞİL - İstanbul DHA - SULTANGAZİ'de bir işyerinde bulunanlar deprem sırasında panikle binanın kolonunu tuttu.

İlginç görüntüler Sultangazi'de bir işyerinde güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinde çalışan 3 kişi, depremle birlikte ayağa kalktı. Panikleyen 3 kişi binanın kolonunu tuttu. Depremin ardından iş yerindekiler dışarı çıktı. Görüntü Dökümü:

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-Deprem anı

-Kolonu tutanlar