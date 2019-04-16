DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 1-MALTEPE'DE OY SAYIMI DEVAM EDİYOR Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA

Maltepe'de oylar sayılmaya devam ediyor.

Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nda oy sayım işlemi sürüyor. Sayımın yapıldığı kültür merkezi önünde çok sayıda kişinin bekleyişi de devam ediyor. Görüntü Dökümü:

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-Sayım yapılan kültür merkezi önünden görüntüler

16.04.2019 - 11.57 Haber Kodu : 190416059 ========================================= 2- BEYOĞLU'NDA METRUK BİNA YANGIN SIRASINDA ÇÖKTÜ Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada yangın çıktı. İtfaiyenin çalışmaları sırasında binanın bir bölümü çöktü.

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde Çaylak sokak 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Kısa sürede alevleri söndüren ekipler soğutma çalışması yaptığı sırada binanın bir bölümü çöktü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Alevlerden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-İtfaiye merdiveni

-Genel ve detaylar

16.04.2019 -12.14 Haber Kodu : 190416068

16.04.2019 - 12.17 Haber Kodu : 190416071

16.04.2019 - 13.09 Haber Kodu : 190416097 ============================================ (geniş haber)

3-MÜJDAT GEZEN'E BERAAT Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Konuk olarak katıldığı bir televizyon programında, 2. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu Vatansever'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen'in beraatine karar verildi.

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Müjdat Gezen ve şikayetçi Nilhan Osmanoğlu Vatansever gelmezken, tarafları avukatları temsil etti. "CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Şikayetçi Nilhan Osmanoğlu Vatansever'in avukatı Cem Kaya, "Sanık tarafından zikredilen beyanlar var. Asliye hukuk mahkemesine açtığımız davada, müvekkilim lehine 27 bin lira tazminata mahkum edilmiştir. Suçun maddi ve manevi unsurları oluşmuştur. Şikayetimiz devam etmektedir, sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

"HAKARET KASTI YOKTUR, BERAATİNİ TALEP EDİYORUZ"

Sanık Müjdat Gezen'in avukatı Emine Deniz Şeren ise asliye hukuk mahkemesinin kararına karşı itirazda bulunacaklarını belirterek "Müvekkilimin hakaret kastı yoktur. Müvekkilim sadece mizahi bir dilde eleştiride bulunmuştur. Şikayetçi tarafından Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini, Cumuriyetin temel değerlerini hedef alan açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamalarda bulunan karşı tarafın mizahi eleştirilere tahammül etmesi gerekmektedir. Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz" diye konuştu. BERAAT KARARI VERİLDİ

Mahkeme, sanık Müjdat Gezen hakkında hakaret suçundan dava açılmışsa da yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması, yüklenen suçu işlediğini gösterir şüpheden uzak, kesin ve yasal delil bulunmaması ve suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verildi.

İddianamede Müjdat Gezen hakkında 9 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapsi talep ediliyordu.

Görüntü Dökümü;

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-Arşiv

16.04.2019 - 12.32 Haber Kodu : 190416077

============================================= 4-10 BİN LİRALIK OTOMOBİLLE DRİFT YAPTI 7 BİN 710 LİRA CEZA YEDİ Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Eyüpsultan'da asker uğurlaması sırasında yolu kapatarak drift yapan trafik magandası yakalandı. Ehliyetine el konulan şüpheliye çeşitli suçlardan toplam 7 bin 710 lira trafik cezası yazıldı. Şüphelinin kullandığı otomobilin piyasa değerinin 10-11 bin lira olduğu belirtildi.

İstanbul'da sosyal medya hesaplarında yayılan görüntülerde arkadaşlarını askere uğurladıkları anlaşılan gençler karayolunu bir süreliğine trafiğe kapatarak, otomobille dakikalarca drift yaptı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Otomobili kullanan T.D. gözaltına alındı. Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Atıf Ödül Polis merkezine getirilen şüpheliye, herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek el frenin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönün değiştirilmesi (drift) veya kendi etrafında döndürülmesinden 5 bin 10 lira, tescilli aracı plakasız kullanmaktan 1698 lira, mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olmasından 1002 lira olmak üzere toplam 7 bin 710 lira para ceza kesildi. Şüphelinin kullandığı otomobilin piyasa değerinin 10-11 bin lira olduğu belirtildi.

OTOMOBİLE EL KONDU

Öte yandan sürücü T.D.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek, otoparka çekildi. Görüntü Dökümü:

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-Drift anları

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

16.04.2019 -13.48 Haber Kodu : 190416102 ================================ 5-KASADAKİ PARALARI ÇALAN ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Küçükçekmece'de bir iş yerine giren şüphelinin kasadaki paraları çalma anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnönü Mahallesi, Korutürk Sokakta 10 Nisan'da bir işyerine giren hırsız, yazar kasanın içinde bulunan 400 lirayı alarak kaçtı. O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin önce işyerinin dışında gezerek keşif yaptığı ardından içeri girerek kasada bulunan paraları alarak kaçtığı görülüyor.

Kamera görüntülerini inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kimliğini tespit edilen şüpheli Nazım Can G.(21) Halkalı'da gözaltına aldı. Nazım Can G.'nin 11 kez hırsızlık suçundan gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Nazım Can G. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Hırsızlık anları

(AKTÜEL)

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

16.04.2019 -14.08 Haber Kodu : 190416111 ============================================= 6- SILA- AHMET KURAL DAVASINDA KANLI GÖMLEĞE İNCELEME TALEBİ Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davada, Kural'ın avukatları Sıla'nın olay günü üzerinde olduğu iddia edilen kanlı gömleğin inceleme yapılmadan teslim edildiğini söyleyerek inceleme talep etti. Ahmet Kural'ın avukatları tarafından İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, Sıla Gençoğlu'nun "Her ne kadar dilekçemizin ekinde müştekinin darp gördüğü sırada, üzerinden bulunan kıyafetlerin gördüğü darbın etkisi dolayısıyla yırtıldığından, dosyada delil olarak bulunması için sunmuş isek de adli emanette bulunmasına ve incelemesine gerek bulunmadığından darp hususunda doktor raporunun ve fotoğrafların darba esas teşkil ettiğinden bu delillerin esas alınmasını talep ediyoruz" diyerek eşyaların iadesini talep ettiği ifade edildi. Dilekçede, "Müşteki bir kutu içinde sunduğu eşyaları, büyük bir telaşla ve savcılığın incelemesine dahi fırsat tanımadan alelacele aynı gün iade almıştır. Dolayısıyla bu kıyafetlerin 'kanlı mı, yırtık mı, düğmeleri kopuk mu' olduğunu bilen gören yoktur. Eşyaların adli emanete dahi indirilmeden apar topar alınması bu kıyafetlerde olan veya olması gerekip de olmayan bir durumla açıklanabilir" denildi.

Dilekçede, "Gömlek hadise günü giyildiyse ve ufacık leke kan lekesi ise gömleğin savcılıktan alınma nedeni ve savcı tarafından adli emanete alınmayıp müşteki vekiline iade edilme nedir?" ifadesine yer verilerek adli emanete alınmayan beyaz gömlek üzerindeki kana ilişkin tahlil ve inceleme yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa kime ait olduğunun, sürtünme mi, sıçrama mı olduğu, kırmızı lekenin kan olup olmadığının, inceleme yapılmadıysa nedeninin savcılığa sorulması talep edildi. Öte yandan Sıla ve Ahmet Kural arasındaki dava, Kural'ın esas hakkındaki savunmasını yapmak üzere 22 Nisan'a bırakılmıştı. Görüntü dökümü:

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-Arşiv

16.04.2019 -14.07 Haber Kodu : 190416110 ====================================== (Havadan görüntülerle)

7-BİSİKLET TURU NEDENİYLE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI Haber-Kamera: Murat SOLAK-Ersan SAN-Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,(DHA) Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Kapalı yollar nedeniyle alternatif yollarda zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Ayasofya Meydanı'ndaki startla başladı. Tur nedeniyle İstanbul'da bazı yollar saat 10.00'da, bazı yollar ise saat 11.00'den itibaren trafiğe kapatıldı. Kapalı yollar nedeniyle sürücülerin yönlendirildiği alternatif yollarda zaman zaman trafikte yoğunluk oluştu. Görüntü Dökümü:

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-Trafiğe kapalı yollardan görüntü

-Alternatif olarak kullanılan yollardaki yoğun trafikten görüntü

-Genel ve detaylar

16.04.2019 -13.11 Haber Kodu : 190416098

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8-İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 152 GÖZALTI Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılar ile haklarında arama kararı olan kişilere ait yaklaşık 200 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında arama kararı da bulunan 152 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul genelinde yaklaşık 200 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Saat 04.30 sıralarında başlayan operasyona Özel Harekat Polisi de dahil yaklaşık bin polis katıldı. KAPI AÇILMAYINCA KOÇ BAŞI İLE KIRILDI

Operasyon yapılan adreslerden biri de Bağcılar, Demirkapı Mahallesi 1659 Sokaktaki 3 katlı bina oldu. Girişte bulunan demir kapının camını kırarak binaya giren ekipler, daire kapısının açılmaması üzerine koç başı ile kapıyı kırarak içeri girdi.