DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- VALİ YERLİKAYA'DAN YOLCULUĞA ÇIKACAK SÜRÜCÜLERE UYARI Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İstanbul DHA - İSTANBUL Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Ali Yerlikaya, İBB çalışanlarıyla bayramlaştı. Bayramlaşma öncesi İBB çalışanlarına hitap eden Yerlikaya, çalışanların Kadir gecesi ve Ramazan Bayramını kutladı. "BİR SAYILI GÜN ÜZERİMİZDE VEKALET VAR"

İBB Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini hatırlatan Yerlikaya, "Büyükşehir ailesinde çok yeniyiz. Bir sayılı gün üzerimizde vekalet var. Sizlerle beraber aziz İstanbulumuza bu süre içinde yüz akıyla hizmet etmek için şükrediyoruz. Bu kısa sürede hepinizi tanımam mümkün değil ama biliyorum ki gönlünüzden büyük bir ibadet aşkıyla bu İstanbulumuza 15 milyon 67 bin hemşehrimize hizmet etme onurunu, sevincini yaşayan bütün kardeşlerimize seslenmek istiyorum. İyi ki varsınız. Allah sizden razı olsun. Hizmetleriniz baki olsun. Sizlerden razı olan hemşehrilerimizin duası üzerinizden eksik olmasın. Ailelerinizle beraber nice bayramlara en güzel duygularla, huzurla, mutlulukla, sıhhatle kavuşmanızı ve bayramı bayram olarak idrak etmenizi vali kardeşiniz olarak temenni ediyorum" şeklinde konuştu

"TRAFİĞİN KRALI YOK KURALI VAR"

Bayram nedeniyle yola çıkacaklara da seslenen Yerlikaya sürücülerden kurallara uymalarını istedi. Vali Yerlikaya, "Karayoluyla gidecek kardeşlerimizden özellikle istirham ediyoruz. Direksiyon başında olan, yanında oturan sıhhatle gidin, afiyetle gelin. Kazadan beladan uzak. Trafik kurallarına uyun. Trafiğin kralı yok kuralı var. Şu kurallara riayet edin. Arabaya ilk bindiğinizde ki heyecanla tekrar dönmenizi arzu ediyoruz. Başta trafikte görevli polis kardeşlerimiz olmak üzere bütün kara yolları ekiplerinin işaretlerine, uyarılarına, ikazlarına uyun. Yolda giderken o yolu paylaştığınız diğer kardeşlerimizle de en güzel şekilde empati yaparak yolculuk serüvenini salim şekilde tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Görüntü Dökümü:

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-Yerlikaya'nın konuşması

-Bayramlaşma

-Detaylar ================================ 2- İBB'DEN BAYRAM TEDBİRLERİ * İETT bayramda 4 bin 524 araç ile 42 bin 62 sefer düzenleyecek.

* İSKİ bayram öncesi alınan tedbirler çerçevesinde planlı su kesintisi yapmayacak. Kent genelinde tam kapasiteyle su verilecek.

İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı. İBB'ye bağlı tüm toplu taşıma araçları bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek. Bayramın ilk 3 günü İSPARK'a ait tüm yol üstü otoparklar ücretsiz olacak. Kent genelinde tam kapasiteyle su verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 9 günlük Ramazan Bayramı öncesi bazı önlemler aldı. İBB meclisinde kabul edilen teklif sonrası bayramda ulaşım ücretsiz olmuştu. İETT bayramda 4 bin 524 araç ile 42 bin 62 sefer düzenleyecek. İSKİ bayram öncesi alınan tedbirler çerçevesinde planlı su kesintisi yapmayacak. Kent genelinde tam kapasiteyle su verilecek. Zabıta ise her gün ortalama 500 personel ile denetimler yapacak MÜZELER BAYRAM BOYUNCA AÇIK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Türk Dünyası Kültür Mahallesi ve Miniatürk bayram boyunca 09.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. HİÇ KAPANMAYAN 4 KÜTÜPHANE BAYRAMDA DA AÇIK KALACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim'deki Atatürk Kitaplığı, Fatih'teki Ahmet Kabaklı Kütüphanesi, Başakşehir'deki Rasim Özdenören Kütüphanesi ile Kartal'daki Muallim Cevdet Kütüphanesi 24 saat hizmet vermeye devam edecek.

=============================== 3- SARIYER'DE YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİLİN FABRİKANIN DUVARINA ÇARPMA ANI KAMERADA Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer Kemerburgaz Caddesinde seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak bir fabrikanın duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Göktürk istikametine seyir halinde olan 35 ZK 255 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak bir fabrikanın duvarına çarptı. Kaza nedeniyle sürücü araçta sıkıştı. Sürücünün yardımına fabrikanın güvenlik görevlileri koştu. Güvenlik görevlileri durumu sağlık,polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkarttı. Ambulansa alınarak hastaneye götürülen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde seyir halindeki aracın yoldan çıkarak fabrikanın duvarına çarpıyor yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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-(GÜVENLİK KAMERASI)

-Aracın yoldan çıkarak fabrikanın duvarına çarpması

-Kaza sonrası oluşan toz bulutu

-(AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)

-Kaza yapan araçtan görüntü

-Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinden görüntü

-Ambulansın içindeki yaralı sürücü

-Genel ve detaylar ======================================= (havadan görüntüyle )

4- TAKSİM CAMİİ IŞIKLANDIRILDI Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - KABA inşaatında sona yaklaşılan Taksim Camii ışıklandırıldı.

12 bin 574 metrekarelik arazisi, 61 metre yüksekliğindeki minareleri ve Osmanlı mimarisine atıf yapan kubbeleriyle Taksim silüetindeki yerini almaya hazırlanan Taksim Camii'nde sona yaklaşıldı. Temeli Şubat 2017'de atılan caminin kaba inşaatı tamamlanmak üzere. İnşaat alanında ışıklandılmasıyla birlikte caminin silüeti Taksim Meydanı'nda farklı bir boyutla görülüyor. Camideki son durum havadan da görüntülendi. 2019'un sonunda tamamlanması planlanan cami, sadece ibadet için kullanılmayacak. Konferans ve sergi salonlarıyla sosyal-kültürel bir etkinlik alanı da olacak. Cami 165 araçlık 3 katlı otoparkıyla, Taksim'deki otopark sıkıntısı da çözüm olacak.

Camii tamamlandığında içeride ve avluda 2 bin 570 kişi namaz kılabilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Caminin gece çekilen havadan görüntüleri

-Caminin gündüz görüntüleri

-Detaylar ======================== 5- İŞ YERLERİNE GİREN KASA HIRSIZLARI KAMERADA Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da sabaha karşı girdikleri işyerlerinde kasalardan para ve çek defterleri çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Zeytinburnu, Güngören ve Sultangazi ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma açılmıştı. Yapılan soruşturmada şüphelilerin sabaha karşı işyerlerine geldikleri, pencere camlarını kırarak içeri girdikten sonra kasaları yanlarında getirdikleri tornavida, murç, çekiç gibi aletleri kullanarak açtıkları tespit edildi. Şüphelilerin kasaların içinde buldukları para, çek defterlerini alarak kaçtıkları belirlendi. Şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemler sırasında güvenlik kameralarına da yakalandıkları ortaya çıktı.

Hırsızlık Büro Amirliği kamera görüntülerinden önce kullandıkları otomobilin plakası ardından kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 25 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenen operasyonda şüpheliler Ersin Ö.(31) ile Hamdullah B.(27) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Ersin Ö.'nün daha önceden 22 adet işyerinden ve evden hırsızlık, 2 adet mala zarar verme, 6 adet yaralama, resmi belgede sahtecilik, başkasına ait kimlik kullanmak suçlarından polise geliş kaydının olduğu tespit edildi. Diğer şüpheli Hamdullah B.'nin ise 6 kez hırsızlık, 3 adet yaralama, ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından daha önceden yakalandığı öğrenildi.

Yapılan soruşturma sonucu 4 işyerini soydukları tespit edilen şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

-Genel ve detaylar ====================================== 6 - D-100 KARAYOLU'NDA YÖN TABELASINDA YAZI SEFERBERLİĞİ Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, D-100'de metrelerce yükseklikteki yön tabelasına yazılar yazarak kayıplara karıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Trafik Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu tabeladaki yazıları sildi.

Bayrampaşa'da D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halindeki sürücüler, yön tabelasına yazılmış rakam ve İngilizce kelimelerle yazıları görünce durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi '153 Beyaz Masa' ihbar hattına bildirdi. Çağrı merkezindeki görevliler, olay yerine İBB Trafik Müdürlüğü ekiplerini yönlendirdi. Belediye ekipleri de olayın meydana geldiği güzergahta yol güvenliğini sağladıkatan sonra tabeladaki yazıları silmek için çalışma başlattı. Ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması yön tabelasındaki yazılar tek tek silindi. Yön tabelasına kimlerin nasıl çıktığı ve yazı yazdığı ise merak konusu oldu.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Belediye ekiplerinin önlemi

- Belediye ekiplerinin yazıları silme çalışmaları

- Trafikten görüntü

- Anonslar

- Yazıların tamamen silinmesi

- Genel ve detaylar ======================= 7- İBB'NİN KÜTÜPHANELERİ ÖĞRENCİLER İÇİN BAYRAM TATİLİNDE DE HİZMETTE İSTANBUL, (DHA)

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İBB Atatürk Kitaplığı'nda ders çalışan öğrencilere sahur sürprizi yaptı. Kütüphanenin bahçesinde öğrencilerle sahur yapan Baraçlı, 2 hafta sonra yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi yoğun tempoda ders çalışan öğrencilere müjde verdi. Baraçlı, "İBB'nin 'Hiç Kapanmayan Kütüphaneleri, 9 günlük bayram tatilinde de 7/24 hizmetinizde olacak" dedi. Kütüphanenin bahçesinde sahur sofrası kurularak, ders çalışan öğrenciler davet edildi. Davetten büyük memnuniyet duyan öğrencilere İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı eşlik etti. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Hüseyin Tok ile İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder de öğrencilerle birlikte sahur yaptı.

Öğrencilerin arasına oturup birlikte sahur yapan Hayri Baraçlı, onlarla eğitim durumları ve dersleri hakkında konuşup sohbet etti. Öğrencilerin geleceğe yönelik lisans ve yüksek lisans eğitim hedeflerini dinledi. Aynı zamanda üniversitede öğretim üyesi olmanın verdiği tecrübeyle bilgilerini paylaşıp tavsiyelerde bulundu. İBB'nin kütüphanecilik hizmetleriyle ilgili öğrencilerin şikâyet ve önerilerini dinleyerek not aldı.