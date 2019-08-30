DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

1-ANADOLU KAVAĞI'NDA ORMAN YANGINI (2) Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - BEYKOZ Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Anadolu Kavağı'nda ormanlık alandan saat 13.30 sıralarında yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Yangına havadan da müdahale edildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. Görüntü Dökümü:

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-Yükselen duman

-Helikopterin mühalesi

-HAvadan müdahale 30.08.2019 - Haber Kodu : 190830132

30.08.2019 - Haber Kodu : 190830133

30.08.2019 - Haber Kodu : 190830143

30.08.2019 - Haber Kodu : 190830148 ========================================== (geniş haber)

2- ZEYTİNBURNU'NDA TRAMVAY RAYDAN ÇIKTI Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)

Zeytinburnu'nda tramvay raydan çıktı. Olay sonrası yolcular tramvaydan indirildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından seferler normale döndü.

Zeytinburnu'nda durağa yakın bir mesafede Bağcılar istikametine gitmekte olan tramvay henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Tramvaydan indirilen yolcular kontrollü şekilde durağa yürüdü. Olay yerine ise çok sayıda ekip sevk edildi. Saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler Kabataş-Zeytinburnu ve Bağcılar-Mehmet Akif istasyonları arasında yapılabildi. Sefer yapılamayan Zeytinburnu-Mehmet Akif istasyonları arasında İETT tarafından ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yapmış oldukları yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tramvay seferleri tekrar normal seyrine döndü. Tramvaydan inen bazı yolcular Zeytinburnu durağına kadar sorunsuz geldiklerini ancak daha ileriye gidemediklerini söyleyerek , yetkililerden arıza olduğu yönünde bilgi aldıklarını söyledi. Duraklarda zaman zaman yapılan anonslarla yolcular bilgilendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Raydan çıkan tramvaydan görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Durakta bekleyen vatandaşlardan görüntü

-Raylardan görüntü

-Çalışmalardan görüntü

-Vatandaşlar ile röportaj

-Diğer detaylar 30.08.2019 - Haber Kodu : 190830099

30.08.2019 - Haber Kodu : 190830128 ===================================================== 3-ŞİŞLİ'DE "ASILSIZ" İHBAR HAREKETLİLİĞİ - Aynı yerle ilgili defalarca asılsız ihbar yapıldığı ortaya çıktı Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Şişli'de asılsız cinayet ihbarı polisi hareket geçirdi. Olay yerine gelen ekipler herhangi bir olayla karşılaşmazken, daha önceden de farklı zamanlarda bu adresten asılsız ihbar yapıldığı ortaya çıktı.

Şişli'de saat 11.00 sıralarında 155 polis ihbar hattını arayan bir kişi Eskişehir Mahallesi, Fenerci Kadri Sokak bulunan apartmanda cinayet işlendiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ihbarın asılsız olduğunu belirledi. Ayrıca aynı kişinin bu adrese Şubat ayından bu yana yaklaşık 20 defa cinayet, bıçaklama, hırsızlık ve kavga gibi çeşitli olayların yaşandığını ileri sürerek polise ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Ekipler, asılsız ihbarlar nedeniyle geldikleri adresten ayrılırken, asılsız ihbarlarda bulunan kişiyi tespit etmek için çalışma başlatıldı. Öte yandan cinayet ihbarı yapılan ihbar edilen evde yaşayanların Şubat ayından bu yana ev adreslerinin yaklaşık 20 defa cinayet, hırsızlık ve benzeri gibi çeşitli suçların işlediği iddiasıyla polise ihbar edildiğini ve polise ve savcılığa şikayette bulundukları öğrenildi.

Görüntü dökümü

-Polis ve sağlık ekiplerinin siren çalarak gelmesi

-Polis ve sağlık ekipleri

-Bir mahalle sakini ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler 30.08.2019 - Haber Kodu : 190830129 ============================================== 4- ÇEKİCİYLE ARAÇ ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL'da çekiciyle araç çaldığı belirlenen 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin araçları çekiciyle götürmeleri güvenlik kameralarına yansıdı. 3 LÜKS OTOMOBİLİ BU YÖNTEMLE ÇALDILAR

Ataşehir ve Üsküdar'da şüpheliler çekiciyle otomobilleri bulundukları yerden çektiriyordu. Bu yöntemle üç lüks otomobili çalan şüpheliler, araçlardan 2'sini sattı birini ise Ataşehir'de bulunan tamirhane depolarında parçalarına ayırdı. İddiaya göre şüphelilerin otomobil tamircisi olduğunu bilen araç çekicisi durumdan şüphelenmedi. Şüphelilerin çaldıkları 3 otomobilin maddi değerinin 500 bin lira olduğu öğrenildi. ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Otomobili çalınan mağdurlardan iş adamı N.K. polise durumu ihbar etti. İhbar üzerine polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğinin teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin kimlikleri ve çalıştırdıkları tamirhane depoları tespit edildi. Polis ekipleri geçtiğimiz cuma günü gece saatlerinde şüphelilerin çalıştırdıkları tamirhane deposuna şüphelilerin çaldıkları bir aracı parçalarına ayırdıkları esnada baskın düzenledi. Ekipler tarafından yakalanan Alican E.(27), Ali Berkay A.(20), Tunahan Y.(27) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin satılan 2 lüks otomobili bularak sahiplerine teslim etti.

OTOMOBİLLERİN ÇEKİCİYE YÜKLENME ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Şüphelilerin Ataşehir'de 19 Ağustos ve 22 Ağustos tarihlerinde otomobilleri çağırdıkları çekiciyle çektirme anları güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilleri çekiciye yükleme ve çekiciyle çaldıkları yerden götürme anları görüntülere yansıdı. Şüphelilerin çaldıkları bir otomobili tamirhaneye sürerek götürdüğü anlar güvenlik kameralarında görüldü. Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERALARI)

-Şüphelilerin Ataşehir'de bulunan otomobilleri araç çekicisine yüklemesi

-Şüphelilerin araç çekicisiyle otomobilleri götürmeleri

-Şüphelilerin otomobille tamirhaneye gidiş anı

-Şüphelilerin şube çıkısı ======================================== 5-İSTANBUL EMNİYETİNDE TAYİN, TERFİ VE ATAMALAR BELLİ OLDU Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 42 emniyet müdürü ve emniyet amirinin tayini çeşitli illere çıkarken, 5 emniyet müdürü ve emniyet amirinin de İstanbul'a ataması yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan emniyet müdürleri atama listesi il emniyet müdürlüklerine Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 5 ikinci sınıf, 15 üçüncü sınıf, 10 dördüncü sınıf emniyet müdürü ve 12 emniyet amirinin tayini Türkiye'nin çeşitli illerine çıktı. Diğer illerden ise, 1 üçüncü sınıf, 2 dördüncü sınıf emniyet müdürü ve 2 emniyet amirinin de ataması İstanbul'a yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcılarından Serdar Çelebi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne, Erkan Karalı Van Emniyet Müdürlüğü'ne, Alper Karalı Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Tunç Kuş ise Artvin Emniyet Müdürlüğü'ne tayin oldu.

76 POLİS ÜST RÜTBEYE TERFİ ETMİŞTİ

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 23 Temmuz'da ise tüm il emniyet müdürlüklerine bildirilen terfi listelerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 20 üçüncü sınıf Emniyet müdürü ile 32 dördüncü sınıf Emniyet müdürü bir üst rütbeye terfi ederken, 10 Emniyet amiri ise dördüncü sınıf Emniyet müdürlüğüne terfi etmişti. 14 Başkomiser emniyet amirliğine 76 polis bir üst rütbeye terfi etmişti. ================================================ 6-DHA MUHABİRİ KELEPÇE TAKAN POLİSLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU Esma MURAT-Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA)

Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Ümit Uzun, Gaziosmanpaşa'da trafik kazası haberleştirmeye çalışırken polis tarafından tartaklanıp kelepçelendi. Ümit Uzun, polisler hakkında şikayetçi oldu. Ümit Uzun, yaşananları anlattı.

Gaziosmanpaşa'da dün 5 kişinin yaralandığı özel halk otobüsü kazası meydana geldi. Sağlık ve polis ekipleri gibi gazeteciler de olay yerine ilk ulaşanlardı. DHA muhabiri Ümit Uzun ile kameraman Harun Uyanık da kazayı haberleştirmek için Bağlar Caddesi Dolunay Sokak'ta çalışmaya başladı. Bu sırada ilçe emniyet müdürlüğünde görevli polislerden bazıları muhabir Ümit Uzun'un sokaktan çıkmasını istedi. Görevini yaptığını belirtmesine rağmen polisler, Uzun'u önce bir iş yeri önünde tartakladı, sonra içeriye soktu. Uzun'u arkadan kelepçe takarak gözaltına alan polisler, tartaklayarak polis aracına götürdü. Ümit Uzun bir süre polis aracında tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Uzun, hastaneden darp raporu alarak polisler hakkında şikayetçi oldu.

"ISRARLA ÇIKMAMI İSTEDİLER"

Olayı anlatan Ümit Uzun, "Otobüs kazası sonrası kameraman arkadaşımla birlikte, buraya geldik ve haber yapmak için bilgi toplamaya başladık. Harun görüntü çekerken ben de bilgi topluyordum. Çevredeki esnafa sorup bilgi alıyor ve olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüsü araştırıyordum. Bu sırada emniyet görevlileri olay yerine şerit çekiyordu. Bilgi almak için beyaz eşya parçaları satan bir esnafın izniyle iş yerine girmiştim. Elimde sadece mikrofonum vardı, görüntü çekmiyordum. Bu sırada yanıma ekip amiri olduğunu öğrendiğim polis memuru geldi ve benim dükkandan çıkmamı söyledi. Ben de dükkan sahibinden izin aldığımı birazdan çıkacağımı söyledim. Fakat ısrarla çıkmamı istediler. Diğer polis memurları da aynı şekilde. 'Bilgi alayım birazdan çıkacağım. Size zorluk çıkarmıyorum ki' dedim. Onlar da zorluk çıkardığımı söylediler" dedi. "SOL BİLEĞİMİ BÜKEREK ARKADAN KELEPÇE TAKTI"

"Daha sonra polislerden biri kolumu tutarak, 'Çık lan dışarı' diyerek beni çekti" diyen Uzun, "Ben de kameraman arkadaşıma seslenerek olanları çekmesini söyledim. O sırada diğer polis memuru, hemen Harun'a yöneldi ve kamerasını kapatarak görüntü almasını engelledi. Ekipler amiri ise beni göğsümden iterek dükkanın içine soktu. Ve beni sert bir şekilde itmeye devam etti. Darp etmeye başladılar. İş yerinde bir raf var, beni oraya yapıştırdılar. Yüzüm rafa yapışmış şekilde duruyordum. O sırada bir polis memuru sol bileğimi bükerek arkadan kelepçe taktı. Kelepçe takıldıktan sonra diğer polis memuru da ceplerimi aradı, ellerini cebimin içine soktu. Ben de 'Memur bey böyle bir şey yapamazsınız, beni arama hakkınız yok. Hele ki ellerinizi cebime sokma hakkınız hiç yok. Bu 'hürriyeti tahdit'e giriyor, bunu yapmayın' dedim. 'Sen görürsün yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz' dedi ve cebinden cüzdanımı aldı. Ekip amiri talimat verdi; 'Bunu araca götürün, ardından da karakola götürün' dedi. Beni dükkandan çıkarıp kolumu ve ensemden sıktılar. Beni zorla araca bindirdiler. Araca bindirdiklerinde de 'Ne yapıyorsunuz, beni nereye götürüyorsunuz?' dedim. Çünkü ne olduğunu anlamadım. Araçta bir müddet bekledim. Telefonum çalıyor, cevap veremedim. Polisler başımda bekledi."

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

"Bu olaylar yaşanırken kaza yapan otobüsün şoförü hala otobüsün içinde ve kurtarma çalışmaları sürüyordu" diyen Ümit Uzun, "Daha sonra ilçe emniyet müdür yardımcısı gelip kelepçeyi açtı. Hastaneye giderek darp raporu aldım. Daha sonra Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulundum" şeklinde konuştu.

Bu arada Ümit Uzun'a darp ve gözaltı görüntüleri üzerine gazeteciler sert tepki gösterdi. Bir çok gazeteci polislerin tutumunu kınadı. Görüntü Dökümü:

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-Olay anı

-Polisin Uzun'a müdahalesi

-Uzun'un ters kelepçe yapılarak polis aracına götürülmesi (güvenlik kamerası)

-Uzun'un açıklamaları

-Otobüs kazasından görüntüler

-Kaza yapan otobüs şoförü

-Kaza anı (güvenlik kamerası) 30.08.2019 - Haber Kodu : 190830104 =========================================== (geniş haber)

7-VATAN CADDESİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİ Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Onur MERİÇ / İSTANBUL DHA - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü kapsamında Vatan Caddesi'nde kutlama töreni düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü kapsamında Vatan Caddesi'nde kutlama töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin yapılacağı alan Türk bayraklarıyla donatıldı. Program Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu'nun tören aracına binerek vatandaşları selamlaması ile başladı. İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Folklor gösterileri yapıldı. Folklor gösterilerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri araçları ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konvoy halinde Vatan Caddesi'nden geçti. Geçit sırasında töreni izlemeye gelenler sevgi gösterisinde bulundu. Törende, gösteri yapan mehter takımı da vatandaşların beğenisini topladı. Tören geçitlerin ardından sona erdi.

"HER ZAMAN ÜLKEMİZDE BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ PRENSİPLERİ DÜNYAYA HAKİM OLSUN"

Tören sonunda konuşan Ekrem İmamoğlu,"Her kutlamamız kardeşliğimize, milletçe birlik ve beraberliğimize kattığımız güçtür. Bu yönleriyle çok önemsiyorum. Milli birlik ve beraberliğimiz hiç eksilmesin, büyüsün ve her zaman ülkemizde barış, dünyada barış prensipleri dünyaya hakim olsun"dedi. Görüntü Dökümü:

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Protokolün selamlaması

İstiklal Marşı'nın okunması

Türk bayrağının göndere çekilmesi

Avsever'in konuşması

Geçit töreni

Protokolden görüntüler

Töreni izlemeye gelenler

İmamoğlu'nun açıklamaları

Genel ve detaylar 30.08.2019 - Haber Kodu : 190830127 ============================================= (ek görüntüyle)

8-İSTANBUL'DA MOTOSİKLET TUTKUNLARINDAN ZAFER BAYRAMI KORTEJİ Hasan YILDIRIM -Murat KORKMAZ- Şahin BOZKURT/İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Motosiklet Platformu üyesi yüzlerce motosiklet tutkunu Kadıköy'den Edirnekapı Şehitliğine kortej düzenledi. Kortejde renkli görüntüler oluştu.

Kadıköy Suadiye'de bir araya gelen Türkiye Motosiklet Platformu üyesi yüzlerce motosikletli 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, kortej halinde Edirnekapı Şehitliği'ne gitti. Saat 12.00'de Suadiye'de toplanan grup üyeleri basın açıklaması yaptıktan sonra Edirnekapı Şehitliği'ne doğru yola çıktı. Polislerin eşlik ettiği motosikletliler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek şehitliğe gitti.

MOTOSİKLETLİLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Motosikletli grubun korteji havadan görüntülendi. Görüntülerde ellerinde Türk Bayrakları olan yüzlerce motosikletlinin korna çalarak geçişleri görülüyor. Grup, Barbaros Bulvarı üzerinden Edirnekapı Şehitliğine gitti. Görüntü Dökümü:

Kortejin drone ile görüntülenmesi

Grubun Türk bayrakları taşıması

Barbaros bulvarından geçişleri

Genel ve detaylar 30.08.2019 - Haber Kodu : 190830144 ========================================== 9- İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLERİN İBB ÖNÜNDEKİ EYLEMİ DEVAM EDİYOR Mehmet DEMİRKAYA - İSTANBUL DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

SMS ile işten çıkarıldıklarını öğrenen işçilerin, Saraçhane'deki İBB önündeki bekleyişi sürüyor. Oturma eylemine dün başlayan işçiler İBB'nin karşısındaki Saraçhane Parkı'na da çadır kurdu. "1 AY SONRA EVLENİYORUM"

Eylem yapanlardan Ahmet Haşim Zamur, hakkıyla çalışanların işten çıkarılmayacağına dair mesaj aldığını belirterek, "Ne oldu? 1 ay sonra ne değişti? Biz ne yaptık da çıkarıldık? Bu kadar kişi niye mağdur edildik? Çocuğu olanlar var. Okul masrafları var. Ne yapsın bu adam? Ben ne yapayım? 1 ay sonra evleniyorum. Kiram var. Kimse bunları düşünmüyor. 'İşten çıkarıldın hadi güle güle'. Hem de bir SMS'le. Ne imza attım ne savunmam alındı. 3 gündür anti depresan ilaç kullanıyorum" diye konuştu.