DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(ek görüntüyle)

1- KİTAP FUARI İZDİHAMI....ÜST GEÇİT YETMEDİ, POLİS YOLU KESTİ Haber-Kamera: Ersan SAN - YIlmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın girişinde yoğunluk, çıkışında izdiham yaşandı.

Hafta sonu olması nedeniyle çok sayıda kişi fuarın düzenlendiği Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'ne akın etti. Araç yoğunluğunun yanı sıra fuar merkezinin önünde bulunan üst geçitte yoğunluk yaşandı. İzdihama dönüşen yoğunluk nedeniyle fuara gelenler zor anlar yaşadı. Üst geçitteki yoğunluk DHA tarafından havadan da görüntülendi. Üst geçitte yoğunluk yaşanınca çok sayıda kişi D-100'den karşıya geçmeye çalıştı. Polis, D-100'ü trafiğe kesti, vatandaşlar yoldan karşıya geçti. Görüntü Dökümü:

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-Yoğunluğun havadan görüntüleri

-İzdiham

-Yolun kesilmesi

-Karşıya geçenler

-Röpler

-Detaylar DHA FEED ====================================== (Aktüel görüntüyle geniş haber)

2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİLLET BAHÇELERİ AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU *Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, Gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler gelip şu millet bahçelerine baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler" "Millet bahçelerimizin büyüklüğü 1,5 milyon metrekareyi buluyor" "Kişi başına düşen yeşil alan miktarını yüzde 10 artırmış oluyoruz. İnşallah Atatürk Havalimanı sahasındaki millet bahçemizi açtığımızda bu oran daha yükseğe çıkacaktır" "Ülkemizi kendi arka bahçeleri haline getirmek isteyenlere Çanakkale'den İstiklal Harbimize ve 15 Temmuz'a kadar her fırsatta gereken cevabı milletçe verdik."

" Türkiye'de ne Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e ne de inancından, meşrebinden kılık kıyafetinden dolayı herhangi bir vatandaşımıza hararet edilmesine izin veremeyiz. Bunları birbirinin alternatifi değil hep bir arada olduğu zaman gücümüzü artıran zenginlikler olarak görüyoruz." Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

İstanbul'da yapımı tamamlanan 5 millet bahçesi törenle açıldı. Millet bahçelerinin Başakşehir'deki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, Gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler, gelip şu millet bahçelerine baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle Başakşehir, Baruthane, Kayaşehir, Hoşdere ve Çırpıcı millet bahçeleri açıldı.

Erdoğan, "Söz verdik, yaptık. Bitmedi, yapıyoruz, yapacağız" dedi. 18 ildeki 33 millet bahçesiyle ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini de anlatan Erdoğan, "Hedefimiz inşallah her şehrimize birer tane millet bahçesi kazandırmaktır. Biz durmuyoruz, onlar dedikodu yapıyor. Bunlar ne yapılırsa yapılsın, karşısına dikiliyorlar. Biz Kanal İstanbul diyoruz, onlar 'istemezük, yaptırmazük' diyorlar. Yapacağız, yapacağız, isteseniz de istemeseniz de yapacağız" diye konuştu

"KAPI KAPI DOLAŞACAĞIZ, HERKESE ANLATACAĞIZ"

5 millet bahçesinin büyüklüğünün 1,5 milyon metrekareyi bulduğunu, sadece bu projelerle İstanbul'da kişi başına düşen yeşil

alan miktarını yüzde 10 arttırdıklarını söyleyen Erdoğan, "Atatürk Havalimanı sahasındaki millet bahçemizi açtığımızda bu oran

çok daha yükseklere çıkacaktır. Tabii Atatürk Havalimanı'nda bir özellik daha var orada bir tane pist bırakıyoruz. Kapalı alanları fuar alanı haline getiriyoruz. Türkiye'nin en büyük fuar alanını, Atatürk Havalimanı'ndaki o kapalı alanlarla yapmış olacağız. Bunun dışında da devasa bir millet bahçesini orada yapacağız. İstanbul bir başka güzelleşecek, daha güzel olacak. Bize bu yakışır, bu millete

bu yakışır. Bunları yapacağız ama tabii size de çalışmak... Kapı kapı dolaşacağız, herkese anlatacağız, bildiklerinizi bilmeyenlere duyuracağız. Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, Gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler gelip şu millet bahçelerine baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler" diye konuştu

"GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ' SEÇİMİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

"31 Mart 2019 seçimlerini 'Gönül Belediyeciliği' seçimi olarak görüyoruz" Erdoğan, "Adını böyle koyduk, gönül belediyeciliği. Ne yapacağız? Gönülleri fethedeceğiz. Hizmet gerekli ama yeterli değil. Yeterli olan ne? Gönülleri kazanmak. Biz, gönüller almaya geldik. İnşallah seçim gününe kadar en küçük beldeden, ülkemizin en büyük şehri İstanbul'a kadar her haneye her iş yerine ulaşacak, sıkmadık el, dokunmadık gönül, fethetmedik kalp bırakmayacağız" şeklinde konuştu. "YEŞİL ALANLARI FAZLA OLAN ŞEHİRLERDE YAŞAYANLAR DEPRESYON GİBİ TEHDİTLERE DAHA AZ MARUZ KALIYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkeyi kendi arka bahçeleri haline getirmek isteyenlere gereken cevabın Çanakkale, İstiklal Harbi ve 15 Temmuz'a kadar her fırsatta milletçe verildiğini söyledi. Erdoğan, tabiatta renklerin bir dili olduğunu, yeşilin de huzurun, güvenin ve ferahlığın dili olarak kabul edildiğini söyledi. Rengi yeşil olan cennetin tabiatın bütün güzelliklerini bünyesinde barındıran bir bahçe olarak tasavvur edildiğini anlatan Erdoğan, yeşil alanları fazla olan şehirlerde yaşayanların depresyon gibi günümüz toplumlarının en büyük tehditlerinden birine daha az maruz kaldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nüfus artışı ve insanların şehirlere

yığılmalarının pek çok sıkıntıyla birlikte yeşilin ortadan kalkmasına ve dolayısıyla huzur ikliminin bozulmasına yol açtığını vurgulayarak, Batı toplumlarının tabiatı yenilmesi gereken bir rakip olarak gören anlayışının yol açtığı tahribatın tüm insanlığın geleceğini tehdit ettiğini dile getirdi. Bugün küresel ısınmanın bedelini buna sebep olan ülkelerden önce Afrika'da, Güney Asya'da ve Latin Amerika'da yaşayan insanların ödediğini ifade eden Erdoğan, Türkiye'de dahi iklimin giderek değiştiğini, çocukluğumuz ve gençliğimizde bilinen rutinin dışına çıktığını söyledi.

"SADECE GEÇTİĞİMİZ YIL BU ŞEHİRDE 180 BİN YENİ AĞAÇ DİKİLDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a bu anlayışla baktıkları için şehirde kişi başına düşen yeşil alan miktarını 16 yılda iki katına çıkardıklarını belirterek, "Çeşitli projeler için yerlerinden edilen her ağaca karşılık uygun bir yerde katbekat fazlasının dikilmesini ve yeşertilmesini sağladık. Sadece geçtiğimiz yıl bu şehirde 180 bin yeni ağaç dikildi. Aynı anlayışla 81 vilayetimize yaklaştık ve orman varlığımızı 1,5 milyon hektar artırdık. Toprakla buluşturduğumuz 4 milyarın üzerindeki fidan sayesinde ülkemizin her köşesini yeni ormanlarla buluşturduk. Anadolu'nun pek çok yerindeki kel tepeler gerçekleştirdiğimiz projeler sayesinde bugün insan boyunu geçen çam, sedir, meşe, ardıç ağaçlarıyla donanmış durumdadır. Bahçelerimizde ceviz, badem, zeytin gibi gelir getirici ağaçların vatandaşlarımız tarafından dikimi giderek yaygınlaşıyor. Ormanlarımızı vatandaşlarımızın kullanımına açarak evlatlarımızın tabiatla iç içe bir hayatı tanımalarını temin ettik. Özellikle kalabalık nüfusa sahip yerlerin yanı başlarında şehir ormanları oluşturup hizmete sunduk. Milli parklarımızın, koruma altındaki vadilerin ve ovalarımızın sayılarını artırdık. Rabbimiz bizlere hayırlı işlerde yarışmamızı emrediyor. Millet bahçeleri projemiz hayırlı işlerde yarışma anlayışımızın son ürünüdür, hamdolsun milletimiz tarafından da büyük bir şevkle sahiplenilmiştir. Türkiye'yi, özellikle de şehirlerimizi yemyeşil hale getirine kadar millet bahçelerimizle, ağaç dikimlerimizle ve diğer faaliyetlerimizle durmadan, usanmadan çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

"AZGIN AZINLIĞIN OYUNLARIYLA SARSILACAK BİR ÜLKE DEĞİLİZ"

Erdoğan, "Dünya beşten büyüktür' itirazımızdan Afrika politikalarımıza, Filistin meselesinden Kudüs ve Suriye krizine kadar her konuda aynı kararlı duruşu gösterdik. Ülkemizi kendi arka bahçeleri haline getirmek isteyenlere Çanakkale'den İstiklal Harbimize ve 15 Temmuz'a kadar her fırsatta gereken cevabı milletçe verdik. Her fırsatta gereken cevabı milletçe verdik. Terör örgütlerini ve içimizdeki darbeci hainleri kullanarak ülkemize diz çöktüremeyenler bu defa milletimizi suni tartışmalar üzerinden kamplaştırarak eski oyunlarını yeniden canlandırmanın peşindeler. Türkiye'nin demokraside, hak ve özgürlüklerde ileriye gitmiş, şiddete ve hakarete meyil etmediği sürece her türlü görüşün, düşüncenin, fikrin, zikrin hayat bulabildiği zenginlikte bir ülke olması birilerini rahatsız ediyor. Bakınız açık ve net söylüyorum. Biz tek parti devrinden beri milleti aşağılayan, küçümseyen, hararet eden, kendi marjinal yaklaşımlarını topluma dayatmak isteyen azgın azınlığın oyunlarıyla sarsılacak bir ülke değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu oyununa gelmedik ve gelmeyeceğiz. Kendi kifayetsizliklerini, kendi tembelliklerini, ilkelliklerini milletimizin değerlerini istismar aracı haline getirerek, örtmek isteyenlere meydanı asla bırakmayacağız" diye konuştu.

"BİZ İSTİKLAL MARŞI'YLA SAFAHAT'I YASTIK ALTI KİTABI OLARAK KOYDUK VE ÖYLE BÜYÜDÜK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz İstiklal Marşı'yla Safahat'ı yastık altı kitabı olarak koyduk ve öyle büyüdük. Milletimizin de bizim de karnımız bu bayat oyunlara toktur. Türkiye'de ne Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e, ne de inancından, meşrebinden, kılık kıyafetinden dolayı herhangi bir vatandaşımıza hakaret edilmesine izin vermeyiz. Güya en hararetli savunucuları olduğu andı ezbere okumaktan, İstiklal Marşımızın değil 10 kıtasını ilk iki kıtasını yanlışsız söyleyebilmekten aciz birilerinin milletin kafasını karıştırmasına izin vermeyeceğiz. Utanmadan sıkılmadan bana İstiklal Marşı'nı okuyup okumamaktan bahsediyor. Hadi oradan, git ya... Biz onunla büyüdük onunla buralara geldik. Önce haddini bileceksin. Biz istiklal Marşı'yla Safahat'ı yastık altı kitabı olarak koyduk ve öyle büyüdük. Milletimizin de bizim de karnımız bu bayat oyunlara toktur. Türkiye'de ne Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e ne de inancından, meşrebinden kılık kıyafetinden dolayı herhangi bir vatandaşımıza hararet edilmesine izin veremeyiz. Bunları birbirinin alternatifi değil hep bir arada olduğu zaman gücümüzü artıran zenginlikler olarak görüyoruz. Eleştiri, farklı düşünce, farklı değerlendirme elbette olacaktır. Türkiye'de hiç kimse eleştirilemez değildir, layüsel hiç değildir." dedi.

"31 MART, İŞTE MİLLETİN HAKEMLİĞİNE GİDİLECEK OLAN GÜNDÜR"

Erdoğan, "Teröristlerin cenazelerine gitmekten geri durmayanlar, teröre, Kobani'ye çanak tutanları cezaevinde gidip ziyaret eden CHP'liler ve diğer siyasi parti mensupları, kalkıp da bu ülkede bizim değerlerimize saldıramazlar. Medyada ve özelikle sosyal medyada yer alan şahsımıza yönelik hakaretlerde bu sınırlar aşılmadıkça, herhangi bir yola başvurmuyoruz ama aşıldığı zaman hukuk bizim için tek geçerli yoldur. Bu mahremiyet, özgürlük alanları ister halen hayatta olsun, ister olmasın herkes için geçerlidir. Bu oyunlara gelmeyeceğiz. Birilerinin Türkiye'nin o eski baskıcı, dayatmacı, kara günlerine geri döndürme çabaları da boşunadır. Her zamanki gibi en büyük hakem olan milletimize gidecek, çözümü orada arayacağız. Onun için 31 Mart, işte milletin hakemliğine gidilecek olan gündür" ifadelerini kullandı. "5 MİLLET BAHÇEMİZ, İNŞALLAH İSTANBULUMUZA, MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Ağızlarını açtıklarında, her açtıklarında Atatürk istismarı yapan, buna karşılık onun bizlere emaneti olan cumhuriyetimizi bir milim ileriye taşıyacak hiçbir icraatları bulunmayanları bir kez daha milletimizin terazisine çıkartacağız. 31 Mart 2019 seçimleri bu ülkeye, bu ülkenin şehirlerine hizmeti geçenlerle sadece ortak değerlerimizi istismarı yapanların karnelerinin milletimizin önüne çıkacağı gün olacaktır. Türkiye'nin şehirlerinin önemli bir bölümü 2004'te 2009'da, 2014'te AK Parti belediyeciliğini tercih etti. İnşallah 2019'da da milletimizin tercihi yine AK Parti belediyeciliğinden yana olacaktır ben buna inanıyorum. Bu 5 millet bahçemiz, inşallah İstanbul'umuza, milletimize hayırlı olsun diyorum, millet kıraathaneleri hayırlı olsun diyorum, yavrularımız anneleriyle babalarıyla bu bahçelerde istediği gibi eğlensin, gençlerimiz, millet kıraathanelerinde derslerini çalışsınlar, kitaplarını okusunlar orada kek, çay, çorba, pasta... Bunları da yesinler. Açılışını yaptığımız Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçeleri ile Hasan Küçükoğlu ve Halkalı camilerinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin şehrimize kazandırılmasında, emeği geçenleri tekraren tebrik ediyorum."

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın açıklamaları

-Detaylar =================================== 3- KILIÇDAROĞLU: İSTANBUL'A İHANET EDENLERDEN HESAP SORACAĞIZ. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'a ihanet edenleri İstanbul'dan çekip çıkarmak, İstanbul'un göğsüne saplanan ihanet hançerini de çekip çıkarmak Allah'ın izniyle bize nasip olacaktır" Haber-Kamera: Harun UYANIK-İSTANBUL DHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen 'Sokaktan İstanbul'a Mahalle Temsilcileri Toplantısı'na katıldı. Sarıyer'de düzenlenen toplantıya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'li vekiller ile mahalle temsilcileri katıldı.

Kılıçdaroğlu burada katılımcılara hitap etti. Sözlerine "İçinde bulunduğumuz şartlar hepimizin yeni bir durum değerlendirmesini yapmak zorunda bırakıyor" diyerek başlayan Kemal Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

Hep beraber Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle oturup yeniden düşünmek zorundayız. Gün düşünmek ve düşüncemizi eyleme geçirme zamanıdır. Her bir CHP'ye düşen büyük görevler var. Bu görevlerin bilincinde olarak biz geleceğimizi yeniden inşa etmek zorundayız.

"İSTANBULLU NEFES ALMAK İÇİN CHP'Lİ BELEDİYELERE GELİR"

Yerel seçimler hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Bizim bu ülkeye karşı bu çocuklara karşı, Mustafa Kemal'e karşı, silah arkadaşlarına namus borcumuz var. Hiçbir ayrım yapmadan hangi görüşten olursak olalım bütün gerçekleri sokak sokak, meydan meydan anlatmak zorundayız. Bu bizim sorumluluğumuzdadır. Önümüzde yerel seçimler var. Yerelde demokrasiyi inşa ederek Türkiye'de kökleştireceğiz. İstanbul'da İstanbullu nefes almak için CHP'li belediyelere gelir. CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde demokrasi vardır. Kadın erkek eşitliği vardır. Düşünceye saygı vardır. İnsanlar rahat ve özgür gezerler. Şimdi bunu Türkiye genelinde yaymak, yaygınlaştırmak hepimizin ortak görevidir. Bu seçimlerde gençler için öngördüğümüz, kadınlar için öngördüğümüz yüzde otuz üç ve yüzde yirmi kotasına aynen uyacağız" dedi. "İSTANBUL'U YAŞANABİLİR BİR KENT YAPACAĞIZ"

"16 yıldır İstanbul'u yönetiyorlar. İstanbul'a ihanet ettiklerini onlar söylüyorlar" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'a ihanet edenleri İstanbul'dan çekip çıkarmak, İstanbul'un göğsüne saplanan ihanet hançerini de çekip çıkarmak Allah'ın izniyle bize nasip olacaktır. 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış. İstanbul'a ihanet edenlerden hesap soracağız. Rant için para için, köşeyi dönmek için insanları sürdüler. Yerlerinden yurtlarından ettiler. Yandaşlarına büyük rantlar sağladılar. Biz bunların hepsini düzelteceğiz. Biz İstanbul'u yaşanabilir bir kent yapacağız. Biz İstanbul'u dünyanın bütün metropolleriyle yarışan yaşanabilir bir kent yapacağız" ifadelerini kullandı.

"BİZİM MÜCADELEMİZ İNSANLIK İÇİNDİR"

Kılıçdaroğlu, İstanbul'u dünyanın imrendiği bir metropol yapacaklarını belirterek, "Zor koşullarda mücadele etmek bize yakışır. İnadına mücadele etmek bize yakışır. Yetimin hakkını sormak bize yakışır. Alın terine değer vermek bize yakışır. Bulunduğu mahalleden kentsel dönüşüm yapıyoruz diye insanları İstanbul'un dışına sürgün edenleri alıp, o kentin rantından fakir insanları yararlandırma görevi bize düşer. Biz bu görevi onurumuzla yapacağız. Adalet duygumuzla yapacağız. Kadın erkek, yaşlı genç demeden hep birlikte mücadele edeceğiz. Bizim mücadelemiz insanlık içindir. Demokrasi içindir. Biz bu mücadeleyi verdiğimiz zaman, akşam başımızı yastığa koyduğumuzda verdiğimiz mücadelenin keyfini yaşayacağız. İstanbul'u 5 yıl içinde bütün dünyanın imrendiği en önemli metropollerden birisi haline getireceğiz" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ============================ 4- OSMAN KAVALA SORUŞTURMASINDA GÖZALTILAR: 8 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Haber: Müslim SARIYAR - İSTANBUL DHA

Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 8'i serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Anadolu Kültür'e yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Adana, Antalya ve Muğla'da belirlenen adreslere dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı'nın da aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 14 kişiden Betül Tanbay, Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür Depo Program Koordinatörü Asena Günal ile Anadolu Kültür Sivil İtaatsizlik'ten Bora Sarı'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 6 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün arşiv görüntüsü ===================================== 5 - TEM'DE ÇEKİCİ EYLEMİ Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA

Çekici sürücüleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanamadıkları için eylem yaptı.

TEM Otoyolu Ümraniye TIR parkında biraraya gelen çekici sürücüleri adına açıklamayı Mürsel Balta yaptı.

Balta, "En büyük sıkıntımız, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanamıyor olmamız. Kullanan arkadaşlara büyük para cezaları geliyor. Araçlarımız ikinci köprüden geçemediğinden vatandaşlar da bundan rahatsız oluyor. Vatandaşlar, araçlarını Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden çektirmek zorunda kalıyor. Bu anlamda yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Basın açıklamasının ardından sürücüler konvoy halinde korna çalarak Kavacık'a kadar ilerledi. Grup daha sonra dağıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplanan çekicilerin görüntüsü

-Sürcülerin görüntüsü

-Sürücüler ille röp

-Temde konvoy halinde ilerlemeleri

-Kornalarına basmaları

-Trafik ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler