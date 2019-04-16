DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4 (Havadan görüntülerle geniş haber)

1-ESENYURT'TA ÇATI YANGINI Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin yarım saat müdahalesiyle söndürülürken, binanın çatısında hasar oluştu.

Selahattin Eyyübi Mahallesi, 1422 sokakta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında saat 15.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini görenler durumu, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Çatıdaki yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu. Görüntü Dökümü:

-Yangın çıkan bina

-İtfaiyenin müdahalesi

-Genel ve detaylar

16.04.2019 -16.00 Haber Kodu : 190416141

16.04.2019 - 16.04 Haber Kodu : 190416142

16.04.2019 - 16.21 Haber Kodu : 190416148

16.04.2019 - 16.39 Haber Kodu : 190416153 ============================== 2-YENİKAPI İSKELESİ'NDE BİR ERKEĞE AİT CESET BULUNDU

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,(DHA)

Fatih, Yenikapı İskelesi'nde 83 yaşında bir erkeğe ait ceset, bulundu.

Yenikapı İDO İskelesi'nde saat 13.00 sıralarında suda hareketsiz duran bir kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ve zabıta deniz polisi ekipleri denizdeki adamı iskeleye çıkardı. Sağlık ekiplerini, iskeleye çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin yaptığı incelemede cesedin 83 yaşındaki Ahmet Şapaloğlu'na ait olduğu belirlendi. Şapaloğlu'nun cesedi, polis ve sağlık ekipleri tarafından sedyeye konularak ambulansla Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Görüntü Dökümü:

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-Şapaloğlu'nun fotoğrafı

-Sahil güvenlik ekiplerinden görüntü

-Zabıta ve deniz polisi ekiplerinden görüntü

-Şapaloğlu'nun ambulansa götürülmesi

-Genel ve detaylar

16.04.2019 -14.34 Haber Kodu : 190416119 =========================================== 3-TUZLA'DA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ GEMİDEKİ PATLAMA; 5 KİŞİYE DAVA AÇILDI

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

Tuzla'da bir tersanede gemide yakıt boşaltımı esnasında meydana gelen ve iki kişinin ölümüne neden olan patlamaya ilişkin soruşturma tamamlandı. 1'i i yabancı 5 kişi hakkında, "Taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da 28 Ocak 2019 tarihinde bir tersanede bir gemide yakıt boşaltımı sırasında meydana gelen ve iki kişinin ölümüne neden olan patlamaya ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede Fırat Taştan, İnan Erman, Mehmet Yavlal, Turan Morgül ve davanın tek tutuklu sanığı Hindistan vatandaşı Rashpal Singhdhaliwal hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek duruşma günü verilen iddianameye göre, Hong Kong bandıralı M/T LR2 Posedion isimli akaryakıt tankerinin pompa dairesinde yapılan bakım ve onarım sırasında parlama neticesinde yangın meydana geldiği ve çıkan bu yangın nedeni ile Mahmut Tütüncü ve Muhammet Ali Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği, birden çok kişinin de yaralandığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü'nce hazırlanan yangına ilişkin rapora atıf yapılan iddianamede, ortama sızan yanıcı gazların herhangi bir sebeple alev alması neticesinde parlama olayının meydana geldiği bilgisine yer verildi.

İddianamede tutuklu bulunan geminin kaptanı Rashpal Singhdhaliwal'ın ifadesine atıfla, geminin son taşıdığı yükün benzin olduğu, 12 Ocak'ta Malta'da benzini boşalttıkları, Malta'da başlayarak yaptıkları temizliğin 4 gün sürdüğü belirtildi.

YERE DÜŞEN BOYA PARÇASI YANGINA NEDEN OLMUŞ

Temizliğe rağmen geminin tesisatının benzinden tamamen arındırılmadığı savunulan iddianamede, yangının gemide oksijen kaynağı ile boya yakma işlemi yapılırken zemine düşen boya parçasının yeterli sıcaklığı sağlayarak zeminde mevcut benzin kalıntısını tutuşturması sonucu çıktığı belirtildi.

Gemi tesisatının benzinden tamamen arındırılmış olsaydı yangının çıkmayacağı savunulan iddianamede, gemi kaptanı ve geminin bakım ve onarım işlerini yapan firmaların yetkililerinin kusuru bulunduğu, şüphelilerin ise suçlamaları kabul etmediği bilgisine yer verildi.

Bakım onarım işini yapan firmanın çalışanları Mehmet Tütüncü ve Muhammed Ali Yılmaz'ın çıkan yangın neticesinde yaşamlarını yitirdiği, 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı, şüphelilerin "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve birden fazla kişilerin yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

16.04.2019 -15.48 Haber Kodu : 190416138

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-Sporcuların geçişi

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar

16.04.2019 - 15.58 Haber Kodu : 190416140 ====================================================== 5- DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ, MARE FORUM İSTANBUL'DA TARTIŞILDI Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ile Mare Form işbirliğinde düzenlenen dünyanın önemli denizcilik konferanslarından "6. Mare Forum İstanbul 2019ö Türk ve Dünya Denizcilik sektörünün önemli isimlerini bir araya getirdi. Denizcilik camiasının önde gelen şirketlerinin yanı sıra finans dünyası, armatörlük firmaları ve tersaneler olmak üzere çeşitli uluslararası denizcilik kuruluşlarının katılımı ve destekleriyle hayata geçirilen "6. Mare Forum İstanbul 2019, dün Tuzla'da GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran'ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Forum'a Dünya denizciliğinin patronu IMO Genel Sekreteri Kitack Lim'in yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve denizcilik dünyasından birçok önemli ismi de katıldı.

MareForum 2019'un açılış konuşmasını yapan GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran bu tür Uluslararası etkinliklerin ülkemizin yurtdışındaki imajına olumlu katkı yapmak için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, ö Mare Forum'da ele alınacak konular denizcilik sektörümüze ışık tutmakla kalmayacak, geleceğin şekillenmesine de ciddi katkı sağlayacaktırö dedi. IMO Genel Sekreteri Kitack Lim de Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek öÜlkenizin denizcilik ve gemi inşa sanayindeki hızlı gelişimini yakından takip ediyorum. Türkiye dünyada örnek gösterilecek projelere imza atıyorö şeklinde konuştu. WHY TURKEY (Neden Türkiye?) ana teması altında interaktif bir şekilde gerçekleşen panellerde sektör temsilcilerine Türk denizcilik sektörünün geldiği nokta ile ilgili bilgiler verilirken, Türk ve Dünya denizciliğinin geleceği de masaya yatırıldı. Görüntü dökümü:

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-Forum'dan görüntüler

-Yapılan konuşmalardan detaylar

-Genel ve detaylar

16.04.2019 - 15.44 Haber Kodu : 190416137

================================================== 6- RESTORASYONU TAMAMLANAN 157 YILLIK TARİHİ HASTANE BİNASI VE TÜRBENİN AÇILIŞI YAPILDI Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK -Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA)

İstanbul Valiliği tarafından restorasyonu tamamlanan Zeynep Kâmil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tarihi binası ve türbesinin açılışı yapıldı. Açılışta konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "41 milyonun biraz üzerinde bir rakam harcandı. Ortaya eski haline andırma ile ilgili güzel bir gayret çıktığını düşünüyoruz. Bu anlamda hizmetlere devam ediyoruz." dedi.

Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın kızı Prenses Zeynep Hanım ve eşi Sadrazam Yusuf Kâmil Paşa tarafından 1862'de yaptırılan ve İstanbul'un ilk özel hayır kurumu olan Zeynep Kâmil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tarihi binası ile türbesinin restorasyonuna 5 yıl önce başlandı. İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda baştan aşağı yenilenen tarihi hastane binası, idari hizmet binası olarak hizmet vermeye devam edecek. 157 yıllık tarihi hastane binası ve hemen bahçesinde bulunan türbenin açılışına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ, 2023'TE İSTANBUL'U DÜNYANIN SAĞLIK BAŞŞEHRİ YAPMAK"

İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Sağlığını korumak, hastalığı tedavi etmek daha kolay. O yüzden hastalanmadan sağlığımızı koruyalım. Egzersiz ve kilomuza dikkat ederek bağımlılıklardan uzak duralım. Aile hekimleri, aşı ve tarama kanser programları gibi, ki ülkemizde bunların bağırsak, göğüs ve rahimle ilgili aile hekimliklerinde ücretsiz yapılan tarama programları ile erken tanı ile tedaviyi ve koruyucu hekimliği ön plana çıkarmayı arzuluyoruz. En büyük hedefimiz 2023'te İstanbul'u dünyanın sağlık başşehri yapmak, Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde bunu başaracağımıza inanıyorum. Bu yapıların, milletimize daha iyi hizmet verecek bu yapıların millete hayırlar getirmesini, nice sağlık hizmetler sunmasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. "EMEĞİ GEÇENLERE İSTANBULLULAR ADINA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Ardından söz alan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, "Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi ve türbesinin valilik olarak restorasyonunu bitirdik. Bu bizim için büyük nimet. Başlatan şimdiki Ankara Valimiz, meslektaşım Vasif bey. Bitirmek bize nasip oldu. Emeği geçen dahili olan, gayreti olan herkese bizler sizler adına, bütün İstanbullular adına yürekten teşekkür ediyoruz." diye konuştu.