DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

1- FETHULLAH GÜLEN'İN ŞOFÖRÜ İSTANBUL'DA YAKALANDI Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'de bulunduğu tarihler arasında şoförlüğünü yapan ve örgüt içerisinde 'üst düzey mahrem' konumda bulunan aynı zamanda FEM Dershaneleri Genel Müdürlüğü yapan Mehmet Demircan'ın Üsküdar'da bulunan gaybubet evinde 22 Ağustos'ta eşiyle birlikte gözaltına alındığı açıklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik ortak operasyonda düzenledi. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'de bulunduğu tarihler arasında şoförlüğünü yapan ve örgüt içerisinde üst düzey mahrem konumda bulunan aynı zamanda da FEM Dershaneleri Genel Müdürü yapan Mehmet Demircan, Üsküdar'da bulunan gaybubet evinde 22 Ağustos'ta eşi Fatma Nuray ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri tamamlanan Demircan ve eşi Fatma Nuray geçtiğimiz gün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Mehmet Demircan çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, eşi Fatma Nuray ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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-Arşiv ============================================= (Geniş haber)

2-KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ CİNSEL İSTİSMAR DAVASINDA İLK DURUŞMADA KARAR *İlk duruşmada 29 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığa "iyi hal" indirimi de uygulanmadı. Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki Pakistan uyruklu Mohammad Vasıf hakkında ilk duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Mohammad Vasıf'ı "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 20 yıl, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Mohammad Vasıf'a iyi hal indirimi de uygulanmadı. İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mohammad Vasıf ile avukatı hazır bulundu. Mağdurun ailesinin yanı sıra, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve İstanbul Barosu avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşma savcısı eylemin niteliği, toplumsal ahlak kuralları gözetildiğinde duruşmanın gizli yapılmasını talep etti. Mahkeme heyeti de duruşmanın kapalı olarak yapılmasına karar verdi. Tercüman eşliğinde savunması sorulan Mohammad Vasıf "Ben kendimi savunmak istemiyorum. Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Benim kullandığım herhangi bir ilaç veya ruhsal psikolojik bir sıkıntım yoktur" dedi.

AVUKATLAR SANIĞIN EN YÜKSEK HADDEN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Mağdurun annesi ve babası sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Müştekilerin avukatı Eren Keskin de "Çocuğun kesin raporunun alınması demek çocuğun aynı travmalara maruz kalması anlamına geleceğinden yeniden rapor alınmasını talep etmiyoruz. Mevcut raporlar yeterlidir. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilsin" ifadelerini kullandı. Söz alan diğer müşteki avukatları da suçun sanık tarafından işlendiğini belirterek, "Sanığın atılı suçlarla ilgili üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. SANIK 29 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Son sözü sorulan sanık Mohammad Vasıf, "Yaşlı annem, babam ve kardeşim vardır. Benden başka gelirleri yok. Tahliyemi istiyorum" dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mohammad Vasıf'ı "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 20 yıl hapis cezasına, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Mohammad Vasıf'a iyi hal indirimi de uygulanmadı. Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

DAVANIN ARDINDAN AÇIKLAMA

Davanın ardından açıklama yapan Avukat Eren Keskin, davayı en başından beri takip ettiğini, yargılamanın çabuk bittiğini belirterek, "Bugün ilk kez çok doğru bir karar verdi mahkeme. Çünkü tüm deliller toplanmıştı. Davayı hiç uzatmadan kararını verdi. Toplam 29 yıl ceza verildi sanık hakkında. İndirim uygulanmadı. Ceza en üst sınırdan verildi. Umarım bu karar diğer mahkemelere de örnek olur" dedi. Kadın Meclisleri ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu sözcülerinin de yaptığı açıklamanın ardından adliye önünde toplanan grup dağıldı. İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 22 Nisan'da Küçükçekmece'de meydanda gelen olay şöyle oldu:

Olay günü saat 13.45-14.00 sıralarında Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir binanın giriş katının arka kısmında 5 yaşındaki bir kız çocuğunun nitelikli cinsel istismara maruz kaldığının öğrenilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Mağdurun ve mağdurun yanında bulunan arkadaşlarının Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadelerine başvuruldu. Şüphelinin eşgal ve üzerinde bulunan kıyafetlerin bilgisini alarak harekete geçen Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yapmış oldukları kamera çalışmalarında olay yerini gösteren herhangi bir kamera kaydının olmadığını tespit etti. Ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin gidebileceği yöndeki sokaklara ait temin edilen tüm kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Polis, şüphelinin gidebileceği tüm sokakları araştırdığı sırada Kanarya Mahallesi'ne ait Martı Sokak'ta şüpheliyi gördü. Polisi gören şüpheli kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından polis, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şüphelinin Pakistan uyruklu Mohammad Vasıf olduğu belirlendi. Mağdur ve arkadaşları şüpheli Mohammad Vasıf'ı kesin ve net teşhis etti. Şüpheli alınan ifadesinde suçlamayı kabul etti ve çıkarıldığı mahkemece 26 Nisan'da tutuklandı. İddianamede şüphelinin "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılması isteniyordu.

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-Adliye önündeki açıklamadan görüntü

-Adliyeden görüntü

-Genel ve detaylar

-Arşiv ===================================== 3- ŞARKICI İREM DERİCİ'Yİ TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ ADLİ KONTOLLE SERBEST BIRAKILDI Haber-Kamera: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İstanbul, DHA- ŞARKICI İrem Derici'nin Harbiye'de oturduğu evin kapısına gelerek taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu E.K. (33), çıkarıldığı mahkemece adli kontol kararıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, şüpheli E.K'nin ünlü şarkıcının evine 50 metre yakınına yaklaşmaması ve haftada bir gün karakola imza atmasına karar verdi.

Şarkıcı İrem Derici'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan E.K. bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından E.K. "Cinsel taciz" suçundan adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan bekar olduğunu ve çiftçilik yaptığını söyleyen şüpheli E.K., ünlü şarkıcının evine 50 metre yakınına yaklaşmasının yasaklanması ve haftada bir gün ikametine en yakın karakola imza atması suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verildi.

İREM DERİCİ'NİN AVUKATI BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Müvekkili İrem Derici'nin, elinde çiçekle kapısına dayanan şüpheliyi kayıt altına alarak polise verdiğini belirten Avukat Mermer, "Dün geceki olaydan 15 gün önce İrem Hanım bu şahıs tarafından rahatsız ediliyor. Yanılmıyorsam gece 22.00 sularında. Evine kadar geliyor, bir şekilde üst kata çıkıyor. İrem Hanım kendisinden şikayetçi oluyor. Zaten soruşturma devam ederken, dün gece saat 23.00 sularında bu kişi yine kapıyı çalıyor. İrem Hanım yukarıdan görüyor. Bir taraftan polisi, bir taraftan da beni aradı. Ben karakola gittim. Şahıs o çevrede olduğu için hemen yakalandı ve gözaltına alındı. Bugün de cinsel taciz suçundan nöbetçi mahkemeye çıktı. Maalesef mahkeme adli kontrol kararı verdi. Mahkeme bununla birlikte bir tedbir kararı verdi. İrem Hanım'a 50 metreden fazla yaklaşmayacak, rahatsız etmeyecek, rahatsız ettiği taktirde hapis cezası, her pazar günü imzaya gelecek" dedi.

SERBEST BIRAKILMASINI ELEŞTİRDİ

Avukat Mermer, "Şüpheli ifadesinde kendisinin çok hayranı olduğunu, aşık olduğunu, onun için yapamayacağı şey olduğunu dile getiriyor. İfadesinde çelişkiler var. Daha öncesinde Gaziantepli olduğunu, İrem hanım için eşini çocuklarını terk edip geldiğini söylüyor. Dün geceki ifadesinde ise Kahramanmaraşlı olduğunu, ineklerini satıp geldiğini ve İrem hanımla evlenmek istediğini söylüyor. Ben şu an çok mutsuzum bu kararın çıkmasından dolayı. Bu kadar kadına cinayetlerin arttığını, her gün duyuyoruz bunu. Bir noktada böyle bir kararın çıkması beni çok mutsuz etti. Yani İrem Hanım'ın ölmesi mi gerekiyor veya başına çok ciddi bir şeyin mi gelmesi gerekiyor? Dünyanın en iyi yasalarına da sahip olsak, uygulayacılar bu yasaları düzgün uygulamazsa problem hiçbir zaman düzelmeyecektir. Yoksa bizim bunların önlemini alacak yasalarımız mevcut. Ama uygulamada problem var tıpkı bugün gördüğümüz gibi" diye tepki gösterdi. Görüntü Dökümü

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-İrem Derici'nin avukatının konuşması

-Genel ve detaylar

===================================================== 4-AVCILAR'DA SÜRÜCÜLER İÇİN 'KEDİ ÇIKABİLİR' TABELALARI ASTILAR İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR Cihangir Mahallesi'ndeki bir tekstil firması, bulundukları sokakta kedilerin sıkça araçlar altında ezildiğini görerek sokağın iki girişine 'Kedi çıkabilir' levhaları taktırdı.Mahalle sakinlerinin sık sık yiyecek vererek beslediği sahipsiz kedilerin son dönemde Sarı Turna Sokak'ta araçların altında kalarak ölmesinden etkilenen tekstil firması yöneticileri harekete geçti. Tekstil firması Müdürü Mahmut Elibol, bölgede çok sayıda sahipsiz kedi olduğunu, son dönemde meydana gelen kazalar üzerine sürücüleri uyarmak istediklerini söyledi. Elibol, "Anadolu'daki bir belediyenin uygulamasından esinlenerek sokağın iki girişine 'Kedi Çıkabilir' levhası taktırdık. Güzel tepkiler aldık. Grafikerimizle tabelayı tekrar projelendirdik. Bence bu tabelalar çoğaltılmalı. İnsanların dikkatini çekmek gerekir. Ayrıca kaldırımda bir de mama istasyonu hazırlayarak her gün buraya mama bırakmaya başladık" dedi. Elibol, ara sokakta olmasına rağmen sürücülerin burada hız yaptığını, sevimli dostların araçların altında kalarak öldüğünü belirten bazı mahalle sakinleri de 'Kedi Çıkabilir' tabelalarının olumlu sonuç vereceğine inandıklarını söyledi.

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Sokaktaki 'Kedi Çıkabilir' tabelalarından görüntüler

Firma müdürü Mahmut Elibol, tabelayı asma nedenlerini anlatırken ve yaptıkları mama istasyonuna mama bırakırken

Aslan Erbaş, tabela ile ilgili düşüncelerini söylerken

Tabela ile ilgili konuşanlar

Sokaktaki kediler ve onları sevenlerden görüntüler ============================================= 5-PENDİK'TE PARKTA OYNAYAN HİRANUR'UN YARALANMASINDA SAÇMANIN ÖLDÜRÜCÜ OLUP OLMADIĞI TESPİT EDİLEMEDİ Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Pendik'te oturduğu sitenin parkında oyun oynarken gürültü yaptığı gerekçesi ile komşusu Barış B. tarafından sırtından vurulan 7 yaşındaki Hiranur D.'yi yaralayan silahın ve saçmanın öldürücü nitelikte olup olmadığına ilişkin istenen Adli Tıp Kurumu raporu dava dosyasına geldi. Olayda kullanılan silaha benzer silahla poligonda deneme atışı yapıldığı belirtilen raporda, olay gününe ilişkin iklim ve fiziki koşulların yaratılamadığı, bu nedenle saçmanın öldürücü nitelikte olup olmadığının tespit edilemediği belirtildi.