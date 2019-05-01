DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 1- İSTANBUL'DA 127 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle Taksim'e yürümek isteyen ve çeşitli nedenlerle toplam 127 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs 'Emek ve Dayanışma Günü' nedeniyle Beşiktaş'ta 55, Şişli'de 38, Beyoğlu'nda 29, Kağıthane'de 4 ve Bakırköy'de 1 kişiyi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü:

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- Gözaltı görüntüleri ============================================== 2-BAKIRKÖY'DE 1 MAYIS MİTİNGİ BAŞLADI (ek görüntü) Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN(İSTANBUL(DHA)

Bakırköy Halk Pazarı Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs mitingi başladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Bakırköy Halk Pazarı Meydanı'nda kutlayan sivil toplum kuruluşları ve sendikaların buluşma noktalarından biri de İncirli oldu. Burada toplanan Türkiye Kamu Emekçileri Konfederasyonu(KESK) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB) üyeleri ile çok sayıda sendika halk pazarı meydanına yürüdü. 1 Mayıs ile ilgili pankartlar açan gruplar, polisin oluşturduğu noktalarda üzerleri arandı. Arama noktalarında çok sayıda parfüm, deodorant şişesi ile çakmaklar arama noktalarından alınmadı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Aşkın yaş engeline takılmayan ünlü çiftler 1 Mayıs kutlamaları için caddenin trafiğe kapatılması çocuklara yaradı Mardin'de 1 Mayıs kutlaması

Görüntü Dökümü -Sendikalardan detaylar

-Aramalardan detaylar

-Gruplardan detaylar

01.05.2019 - 14.57 Haber Kodu : 190501155 =========================================== 3-EKREM İMAMOĞLU BAKIRKÖY'DEKİ 1 MAYIS KUTLAMALARINA KATILDI Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL DHA

Bakırköy Pazar Alanı'nda düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları grupların ve vatandaşların alana gelmesiyle başladı. Şanlıurfa'da 1 Mayıs kutlamalarına gittikleri sırada geçirdikleri kaza sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle konser programında değişiklik yapıldı. Sahneye DİSK Korosu ve Vardiya Müzik Topluluğu çıkarak, türkü ve marşlar söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kutlamalara katıldı. Eşiyle birlikte platforma çıkan İmamoğlu, 'Yaşasın 1 Mayıs' sloganı attıktan sonra kısa bir konuşma yaptı. İmamoğlu, "Emekçi kardeşlerim, alın terinizin, bileğinizin bayramı kutlu olsun. Sizlerle bir arada olmaktan ötürü çok mutluyum. 1 Mayıs'ın tadını almış bir kardeşinizim. İnşallah şehrimizde 1 Mayıs'ı doya doya özgürce, mutlu bir biçimde, hep birlikte bir arada olduğumuz günlerde kutlamak dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Emeğinizin karşılığını aldığınız günlerde hep birlikte olmak dileğiyle hepinizi kucaklıyorum. Bugün hayatını kaybeden kardeşlerimize de Allahtan rahmet diliyorum. Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ekrem İmamoğlu konuşma

-Genel ve detay görüntüler

01.05.2019 -16.09 Haber Kodu : 190501204 4-NAKLİYAT-İŞ SENDİKASI KAZANCI YOKUŞUNA KARANFİL BIRAKTI Haber: Gülseli KENARLI-Kamera: Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Nakliyat-İş Sendikası, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk, Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı.

Nakliyat-İş Sendikası üyeleri, Gümüşsuyu'ndan Taksim Cumhuriyet Anıtı'na kadar yürüdü.

Saygı duruşunda bulunan sendikacılar, anıta çelenk bıraktı. Daha sonra Kazancı Yokuşu'na gelen grup buraya karanfil bırakarak 42 yıl önce hayatını kaybedenleri andı.

Genel Başkan Ali Rıza Küçükosmanoğlu, yaptığı açıklamada, 1 Mayıs kutlaması için Şanlıurfa'ya giderken geçirdikleri kaza sonucu hayatlarını kaybeden 5 kişiye rahmet diledi. Görüntü Dökümü:

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-Gurubun yürümesi

-Grubun çelenk bırakması

-Grubun karanfil bırakması

-Küçükosmanoğlu'nun açıklaması

-Genel ve detaylar ========================== 5 - JAPONLARIN TARLABAŞI'NDA FUTBOL KEYFİ - 1 Mayıs turistlere yaradı

İSTANBUL,(DHA)- 1 Mayıs nedeniyle trafiğe kapatılan Tarlabaşı bulvarında renkli görüntüler yaşandı. Bir grup japon turist, caddede futbol oynadı.

1 Mayıs önlemleri kapsamında İstiklal Caddesi başta olmak üzere, İstiklal Caddesine bağlanan cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Tarlabaşı'dan fırsatı bir grup japon turist, esnaftan aldıkları top ile yolda futbol oynadı. Zaman zaman çevredekilerin de katılmasıyla renkli görüntüler oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Japon turistlerin top oynaması

01.05.2019 - 16.05 Haber Kodu : 190501201 6-20 KATLI BİNAYI BÖYLE TEMİZLEDİLER İhsan DÖRTKARDEŞ - Ersan SAN- Emin YEŞİL /İSTANBUL, (DHA)- MERTER'de 20 katlı binada dış cephe temizliği yapan kişilerin çalışması büyük ilgi çekti.

Merter'de bulunan 20 katlı iş merkezinde 'Bahar temizliği'nin, bugün yapılması kararlaştırıldı. '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yapılan bu temizlik, Merter Metro İstasyonu'na gelenlerin büyük ilgisini çekti. Temizlik firmasının işçileri komando gibi iple sarkarak tehlikeye meydan okurken, güvenlik önlemlerini aldı. Su dolu kovalar ve cam silmek için gereken malzemelerle birlikte kendilerini binadan sarkıtan, halatlarla güvenliklerini sağlayan kişiler, yerden metrelerce yükseklikte yavaş yavaş inerek binanın dış cephesini adeta pırıl pırıl yaptı. Aynı zamanda dağcı olan kişiler rahat hareketlerle 20 katlı binayı çevredekilerin korkulu bakışları arasında temizledi. Görüntü Dökümü:

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-Temizlikten görüntü

-Detaylar

-Açıklamalar

01.05.2019 - 14.59 Haber Kodu : 190501156_ 7-İLKAY ÖĞRETMENİ ÖLDÜREN KİRALIK KATİLİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN GÖRÜNTÜLERİ Haber- Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)

Kendisini öldürmesi için tuttuğu kiralık katil tarafından öldürülen İlkay Sivaslı'nın katil zanlısı Tanju D.'nin cinayeti işledikten sonra güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kartal'da bir ilkokulda öğretmenlik yapan İlkay Sivaslı (41)'nın 10 yıl birlikte olduğu bir kişiyle ayrıldıktan sonra bunalıma girerek kendisini öldürmesi için bir kiralık katil tuttu. Ancak kiralık katilin kadına aşık olduğu ve 24 gün boyunca onu öldüremediği kaydedildi. Kiralık katil Tanju D. (45)'nin 21 Nisan 2019 tarihinde kadının ısrarları üzerine 6 bin lira karşılığında önce kadını boğarak öldürmeye çalıştığı, başaramayınca tabancayla vurduğu belirlendi. Şüphelinin peşine düşen Cinayet Büro Amirliği ekipleri düzenlenen operasyona şüpheli Tanju D.'yi 22 Nisan 2019 tarihinde Adana'da yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği dedektiflerine kadınla yaptığı konuşmaların ses kayıtlarını veren Tanju D. işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlkokul öğretmeni İlkay Sivaslı(41)'yı öldüren Tanju D.'nin cinayet sonrası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Tanju D. elinde poşetle yolda yürüyor. Bir sokağın başına gelen Tanju D.'nin bir süre çevresine bakarak beklediği görülüyor.

Görüntü dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-zanlının sokakta yürümesi

-zanlının bir köşe başında bekleyerek etrafa bakması

01.05.2019 -15.16 Haber Kodu : 190501172 8-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Müzakereci polisler saat 13.00'da korkuluklara çıkan kişiyi yaklaşık 2 saatin ardından ikna etmeyi başardı. İntihar girişimi sırasında Anadolu Yakasından, Avrupa Yakasına geçişte trafik yoğunluğu yaşandı. Görüntü dökümü:

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-İntihar girişiminde bulunan kişinin görüntüsü

-Polislerin ikna çalışmaları

-Deniz polisinden görüntü

-Trafikten görüntü

-Polislerin ikna etmesi

-Çıktığı yerden indirmeleri

-Genel ve detay görüntüler

01.05.2019 - 15.30 Haber Kodu : 190501186 ============================================= 9- GÜNGÖREN'DE TRAMVAY MOTO KURYEYE ÇARPTI Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Kaza, Güngören Mehmet Akif Tramvay Durağı yakınında saat 14.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mihyettin Baltayev 34 DG 0463 plakalı motosikleti ile tramvay yoluna girdi. Bu sırada arkadan gelen tramvay motosikleti altına aldı. Tramvay 4 metre sonra durabilirken, tramvayın altında kalan Baltayev yaralandı. Ayakları kırılan Baltayev ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletin kaldırılmasının ardından aksayan tramvay seferleri normale döndü. Baltayev'in bir restoranda moto kurye olarak çalıştığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Ola yeri

-Yaralının görüntüsü

-Yaralının ambulansa taşınması

-Görgü tanığı ile röp

-Motosikletin görüntüsü

-Genel ve detaylar

01.05.2019 - 15.19 Haber Kodu : 190501178 10- ÜSKÜDAR'DA YANGIN PANİĞİ; HAMİLE KADIN DUMANDAN ETKİLENDİ Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALAMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)

Üsküdar'da 3 katlı bir binanın girişi katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Dairede yaşayanlar gözyaşlarına boğulurken, dumandan etkilenen 7 aylık hamile kadın hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 14.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Durbali Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre 3 katlı bir binanın giriş katında elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın nedeniyle dairede duman ve alevler yükselmeye başladı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Paniğe neden olan yangında dairede yaşayan çocuklar gözyaşlarına boğuldu. Yangında 7 aylık hamile Şerife Öz dumandan hafif şeklide etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor Görüntü dökümü:

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-Duman çıkan daireden görüntü

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Hamile kadının ambulans içindeki görüntüsü

-Ağlayan çocuklardan görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler

01.05.2019 - Haber Kodu : 190501202 11-METEOROLOJİDEN SERİN VE YAĞIŞLI HAVA UYARISI İstanbul DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışlı ve serin hava uyarısı yaptı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Yarın yağışlı ve Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların, hafta sonuna kadar tüm yurtta etkili olduktan sonra Cumartesi

günü öğleden sonra doğu bölgelerden ülkemizi terk etmesi bekleniyor" denildi

Üç büyük kentte beklenen hava durumu şöyle açıklandı:

İstanbul; yarın çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Cuma ve Cumartesi günleri ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Ankara; Yarın sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Cuma günü hafif olmak üzere sağanak yağışlı, Cumartesi günü ise parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İzmir; Yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Cuma günü parçalı bulutlu, Cumartesi günü ise parçalı zamanla çok bulutlu olması bekleniyor.

================================================ 11- ASELSAN YAPACAK, HAVA KUVVETLERİ YERLİ RADARLA YAKALAYACAK Haber-Kamera: Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA)

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında 'Alçak İrtifa Radar Sistemi(AİR) Projesi' imzalandı. ASELSAN tarafından yapılacak ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanımına verilecek proje kapsamında , yerli ve milli AİR'ler sayesinde alçak irtifa ve orta menzilli alanlar kapsama alanına girecek. İlk sistem teslimatı 2022 yılında gerçekleştirilecek olan projede toplam 5 adet AİR Sistemi tedariki yapılacak. Büyükçekmece'de TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-19'da gerçekleşen imza törenine SSB Başkanı İsmail Demir, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tümgeneral Ali Çetinkaya ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Tuğgeneral Murat Pekşen katıldı. Proje kapsamında, hava gözetleme resminde 'Erken İhbar Radarları' tarafından kapsanamayan, alçak irtifa ve orta-uzun menzilli alanlar ile 'Erken İhbar Radarları'nın arıza dönemlerinde kapsanamayan alanların kapsanması amaçlanıyor. İlk sistem teslimatı ise 2022 yılında gerçekleştirilecek ve projede toplam 5 adet Alçak İrtifa Radar Sistemi tedariki yapılacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla tedarik edilecek olan radarların; savaş uçakları, helikopterler, İHA'lar, hayalet uçaklar ve anti-radyasyon füzelerine karşı etkinlik sağlaması ve uzun menzilli radarlar tarafından kapatılamayan bölgelerin kapsama altına alınmasını yüksek hareket yeteneğiyle birlikte sağlamak ve alçak irtifadan gelmesi beklenen düşük radar kesit alanına sahip hedeflerin tespitini de gerçekleştirmesi bekleniyor. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla tedarik edilecek olan radarların fonksiyonu şu şekilde:

"Savaş uçakları, helikopterler, İHA'lar, hayalet uçaklar ve anti-radyasyon füzelerine karşı etkinlik sağlaması. Uzun menzilli radarlar tarafından kapatılamayan bölgelerin kapsama altına alınmasını yüksek hareket yeteneğiyle birlikte sağlamak ve alçak irtifadan gelmesi beklenen düşük radar kesit alanına sahip hedeflerin tespitini de gerçekleştirmesi bekleniyor.

Sistem, ayrıca yakınlarında konuşlanmış hava savunma sistemleriyle de entegre olabilecek. Bu amaçla radar tarafından erken uyarı ve Karaya Konuşlu Hava Savunma Sistemleri için arama fonksiyonları yerine getirilecek, hedef bilgileri silah sistemlerine doğrudan aktarılacak. Böylelikle entegre hava gözetleme ve savunma sisteminin reaksiyon süresi de kısaltılabilecek."

ANLIK BİLGİLER RADAR TERMİNALLERİNDE İZLENEBİLECEK

Radar üzerinde yer alacak Milli Mod5-S IFF sistemi sayesinde tespit edilen ve daha sonrasında takibe alınan hedeflerin IFF sorgulamaları yapılarak dost unsurlarla ilgili bilgiler anlık olarak radar terminallerinde izlenebilecek. AİR teknik çözümleri, lojistik ihtiyaçları da gözetilerek, EİRS ve STR projelerinde geliştirilmiş-geliştirilecek olan tasarım çözümleri azami ölçüde kullanılacak şekilde oluşturuldu. AİR SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

-S Bant frekansında çalışma

-Alçak irtifa hedeflerin tespiti

-Katı Hal Güç Yükselteçli Gönderme/Alma Modülleri

-Faz dizili elektronik taramalı anten

-Sayısal hüzme oluşturma

-İleri sinyal İşleme teknikleri

-360 derece dönebilen anten alt sistemi yapısı

-Durarak çalışma

-Değişken anten dönüş ve tarama hızları

-Taktik tekerlekli araçlarla taşınma

-Hızlı kurulum ve toplanma

-Yüksek MTBCF

-Düşük MTTR

-Yüksek hazır olma oran Görüntü Dökümü:

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-İmza töreninden görüntüler

-Protokol üyelerinin imza atması

-İsmail Demir ve protokol toplo görüntü

-İsmail Demir'in açıklaması

-Genel ve detaylar

01.05.2019 - 16.02 Haber Kodu : 190501200 12-IDEF-19'DA ULUSAL VE ULUSLARARASI ANLAŞMALARA İMZA ATILDI Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA)

Savunma sanayii sektöründe küresel ölçekte faaliyet gösteren Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.(ASFAT), 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-19'da, ulusal ve uluslararası bazı firmalar arasında işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen IDEF-19'ın katılımcıları arasında yer alan ASFAT A.Ş, askeri fabrika, tersaneler ile birlikte savunma sanayiinde son yıllarda hayata geçirdiği projeleri tanıttı. Milli Savunma Bakanlığı standında bulunan ASFAT, burada ulusal ve uluslararası önemli firmalarla anlaşmalara imza attı. ASFAT A.Ş. Genel Müdürü Esad Akgün'ün hazır bulunduğu törende, Karadağ Savunma Bakanlığı, Kanada'dan Vard, Hollanda'dan Damen, Ukrayna'dan UkrObronProm ve Airbus Defence ile uluslararası anlaşmalara imza atıldı.Törende konuşan Esad Akgün, atılan imzalarla kurumlar arasında çok güzel birliktelikler olacağını belirterek, hayata geçirilecek projelerin önemine değindi.

Öte yandan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da Milli Savunma Bakanlığı standına gelerek, yapılan çalışmalarla ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

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-İmza törenleri

-Esad Akgün ve İlhami Keleş'in imzaları

-Oramiral Adnan Özbal'ın ziyareti

-Genel ve detaylar

01.05.2019 -15.31 Haber Kodu : 190501188 ============================================= 13- 'SAHA İSTANBUL'DAN 'YERLİLEŞME'YE DEV DESTEK Haber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul), Türkiye'nin geleceğine güç katacak 6 önemli projeyi Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı İDEF 2019'da açıkladı. SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, "Burada imzaladığımız projelerle, dışarıdan almak mecburiyetinde olduğumuz alt sistemleri, milli imkanlarla, firmaların ihtiyaçlarıyla birleştirerek milli olarak üretmeye çalışıyoruz" dedi. Havacılık ve savunma sanayinin yerlileştirilmesine önemli katkılar sağlayacak projelerin açıklandığı tören, savunma sanayinin önde gelen isimlerini bir araya getirdi. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen işbirliği protokolü imza töreninde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ile Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, TAI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Ermaksan Genel Müdürü Ahmet Özkayan, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Aslan, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Andı ile projelerde yer alan firmaların ve üniversitelerin temsilcileri hazır bulundu.