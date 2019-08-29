HABER

DHA İSTANBUL - ÇARŞAFLI ERKEK SALDIRGAN KURŞUN YAĞDIRDI: 1 YARALI (YENİDEN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 07:05 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - KAĞITHANE'de kaldırımda sohbet eden 3 kişiye çarşaf giymiş bir erkek tarafından silahla ateş açıldı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - KAĞITHANE'de kaldırımda sohbet eden 3 kişiye çarşaf giymiş bir erkek tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda bir kişi yaralandı.
Olay, Ortabayır Mahallesi Feda Sokak'ta meydana geldi. İdiaya göre, kaldırımda oturup sohbet eden 3 kişinin yanına kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaklaştı. Çarşaf giydiği öğrenilen erkek saldırgan, 3 kişiye silahla ateş açtı. Saldırıda, vücudunun bir çok yerine mermi isabet eden 21 yaşındaki Tuğra Cihangir yaralanırken, silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Saldırıda yaralanan Tuğra Cihangir, çevredeki vatandaşlar tarafından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi süren Tuğra Cihangir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de delilleri topladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-----------------------------
-Olay yeri
-Polis ekiplerinin çalışması
-Yerdeki boş kovanlar
-Sokağa güvenlik şeridi çekilmesi
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Genel ve detay görüntüler

PARTNER Ünlü model çırılçıplak soyundu! Olay paylaşım Ünlü model çırılçıplak soyundu! Olay paylaşım
Avcılar'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar varAvcılar'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var
HES santralindeki su kanalı patladı, uzun araç konvoyu oluştuHES santralindeki su kanalı patladı, uzun araç konvoyu oluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

İstanbul'da çarşaflı saldırgan dehşeti! Sokak kan gölüne döndü!

İstanbul'da çarşaflı saldırgan dehşeti! Sokak kan gölüne döndü!

Memur zammı belli oldu

Memur zammı belli oldu

Leyla Tanlar'ın paylaşımına tepki: Derhal bunu sil

Leyla Tanlar'ın paylaşımına tepki: Derhal bunu sil

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avcılar E-5’te zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Avcılar'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Sivas'ta HES santralinde patlama! Serbest kalan sular 2 aracı sürükledi!

HES santralinde patlama! Serbest kalan sular 2 aracı sürükledi!

Akşener'den tarihçi Prof. Dr. Kafalı'nın ailesine taziye ziyareti

Akşener'den taziye ziyareti!

Sokak ortasındaki çatışma araçta da devam etti! Birbirlerine mermi yağdırdılar!

Sokak ortasındaki çatışma araçta da devam etti!

Üç madencinin öldüğü patlamada maden sahibine tahliye

Üç madencinin öldüğü patlamayla ilgili yeni gelişme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Jandarma Genel Komutanlığı atama kararları yayımlandı!

Erdoğan onayladı! 2 general emekli edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.