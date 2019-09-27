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DHA İSTANBUL - ESENYURT'TA VATANDAŞLAR GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 01:22 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ -Ersan SAN / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem ve daha sonraki artçı sarsıntıların ardından Esenyurtlular geceyi dışarıda geçirmek için parklara, bahçelere ve sokaklara akın etti.  İstanbul'da dünkü 5.8'lik depremin ardından paniğe kapılan çok sayıda vatandaş, artçı sarsıntılar sonrası geceyi dışarıda geçirmek için park, bahçe ve sokakları tercih etti.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ -Ersan SAN / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem ve daha sonraki artçı sarsıntıların ardından Esenyurtlular geceyi dışarıda geçirmek için parklara, bahçelere ve sokaklara akın etti.
İstanbul'da dünkü 5.8'lik depremin ardından paniğe kapılan çok sayıda vatandaş, artçı sarsıntılar sonrası geceyi dışarıda geçirmek için park, bahçe ve sokakları tercih etti. Esenyurt Kıraç mahallesinde bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı da deprem nedeniyle tedirginlik yaşayan vatandaşların tercih ettiği yerlerden birisi oldu.
Geceyi parkta geçirmek için ailece geldiklerini belirten Anıl Genç, "Eve gittim önce. Artçı olunca apar topar tekrar buraya geldim. Ailecek buraya geldik. Çok kötü bir durum… Mecbur çadır kurduk. Yastık yorgan mecbur hepsini getirdik" şeklinde konuşurken, Emine Genç ise, "Depremde evdeydik ama hemen çıktık. O saatten beri buradayız. Ben 17 Ağustos'u da yaşadığım için asla eve girmeyi düşünmüyorum. Yarın akşam da buradayım. Girmeyeceğim, çok korkuyorum" dedi.
Hediye Bala da, "Evimizde kalacak cesaret yok bizde. O yüzden burada kalmak zorundayız. Çayımızı, çerezimizi, kedimizi aldık buraya geldik. Sabaha kadar buradayız. Burada sabahlayacağız" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Necmettin Erbakan Parkından detaylar
-Çadır kuranlardan detaylar
-Yatanlardan detaylar
-Vatandaş röportajı

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