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DHA İSTANBUL - FATİH'TE TARİHİ AHŞAP BİNADA YANGIN (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 12:49 | Son Güncelleme

- ÇÖKME TEHLİKESİ OLAN BİNA KONTROLLÜ ŞEKİLDE YIKILDI.

- ÇÖKME TEHLİKESİ OLAN BİNA KONTROLLÜ ŞEKİLDE YIKILDI.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Şahir BOZKURT - İstanbul DHA
Fatih'te ahşap tarihi bir binada yangın çıktı. Alevler söndürüldükten sonra çökme tehlikesi olan bina kontrollü şekilde yıkıldı.
Fatih Şehsuvarbey Mahallesi Şair Sermet Sokak'ta bulunan 2 katlı tarihi bir binada 10.30 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Metruk binanın yanına park edilen iki araçta da maddi hasar oluştu. Sokağa çıkan vatandaşlar yangını korkulu gözlerle izledi.

TARİHİ BİNA İŞ MAKİNASİ TARAFINDAN YIKILDI
Çökme tehlikesi olan binanın etrafına, ekipler tarafından güvenlik şeridi çekildi. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından kullanılamaz hale gelen ahşap bina, iş makinası tarafından yıkıldı. Yıkım sırasında itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam etti.
Aracını yanan binanın yanına park ettiğini söyleyen Mesut Özcan, "Yanan binanın çökmesiyle aracım hasar aldı komşumun da aracı vardı o da hasar aldı" diye konuştu.

YANGIN ANI VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ
Yangın anı, korkuyla dışarıya çıkan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ahşap binanın tamamen alevler içinde kaldığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yanan ahşap bina
-İtfaiye ekiplerinin merdiven aracıyla müdahale etmesi
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Araçları hasar alan araç sahipleriyle röp.
-Binanın iş makinası tarafından yıkılması

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