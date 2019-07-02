DHA İSTANBUL - FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI SORUŞTURMASINDA 40 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Özden ATİK- İSTANBUL DHA - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

15 ilde başlatılan operasyon operasyonlarda, 1 albay, 1 yarbay, 3 yüzbaşı, 6 üst teğmen, 1 teğmen, 22 astsubay, 3 uzman ve 3 askeri öğrenci olmak üzere bazıları muvazzaf ve bazıları da ihraç olmak toplamda 40 asker hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü öğrenildi.



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