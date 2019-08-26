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DHA İSTANBUL - GÜNGÖREN'DE KOCASINI ÖLDÜREN KADIN ADLİYEYE GİRİŞTE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 12:39 | Son Güncelleme

"O BENİ ÖLDÜRECEKTİ" Haber - Kamera: Serpil KIRKESER İSTANBUL DHA Güngören'de eşi Kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldüren Hülya Ö.

"O BENİ ÖLDÜRECEKTİ"

Haber - Kamera: Serpil KIRKESER İSTANBUL DHA
Güngören'de eşi Kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldüren Hülya Ö. adliyeye sevk edildi.
Hülya Ö. Güngören Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Basın mensuplarının "Kocanızı neden öldürdünüz?" şeklindeki sorusu üzerine Hülya Ö. "Ben onu öldürmek istemedim, kendimi savundum. O beni öldürecekti" diyerek ağladı.

Görüntü Dökümü:
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Hülya Ö.'nün görüntüsü
Soruya cevap vermesi
Adliyeden görüntü

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