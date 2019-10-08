DHA İSTANBUL - HARAMİDERE'DE METROBÜS KAZASI: YARALILAR VAR (1)

Ersan SAN - \u0130stanbul DHA - Haramidere metrob\u00fcs dura\u011f\u0131nda metrob\u00fcs kazas\u0131 meydana geldi. 2 metrob\u00fcs\u00fcn \u00e7arp\u0131\u015fmas\u0131 sonucu yolculardan baz\u0131lar\u0131 yaraland\u0131. Yaral\u0131lara sa\u011fl\u0131k ekipleri m\u00fcdahale ediyor.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n----------------\n-Olay yeriPARTNER'Davam\u0131z devam ediyor' Naim S\u00fcleymano\u011flu'nun kay\u0131p madalyalar\u0131na su\u00e7 duyurusu7 ilde yap\u0131lan d\u00fczensiz g\u00f6\u00e7men operasyonu kamerada
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