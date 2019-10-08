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DHA İSTANBUL - HARAMİDERE'DE METROBÜS KAZASI: YARALILAR VAR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 12:34 | Son Güncelleme

Ersan SAN - İstanbul DHA - Haramidere metrobüs durağında metrobüs kazası meydana geldi.

Ersan SAN - İstanbul DHA - Haramidere metrobüs durağında metrobüs kazası meydana geldi. 2 metrobüsün çarpışması sonucu yolculardan bazıları yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri müdahale ediyor.

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