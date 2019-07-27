DHA İSTANBUL - İLK KURBANLIKLAR ÇADIRLARA YERLEŞTİRİLDİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - KURBAN Bayramı için çeşitli illerden İstanbul'un Avrupa Yakası'na getirilen kurbanlıklar, gece yarısı başlayan kontrollerin ardından Sultangazi'deki satış ve kesim alanına yerleştirildi.

Birçok ilden Kurban Bayramı için İstanbul'un Avrupa Yakası'na getirilen kurbanlıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile veterinerler tarafından kontrollere tabi tutuldu. Küpe ve evrak kontrolleri yapılan kurbanlıklar, Sultangazi'de bulunan satış ve kesim alanındaki çadırlara yerleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Denetlemelerden görüntüler

-Genel ve detaylar

