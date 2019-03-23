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DHA İSTANBUL - İMAMOĞLU: BUGÜN İSTANBUL'U, 2023'TE DE TÜRKİYE'Yİ KAZANIRIZ

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 02:04 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'da bazı Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve üyeleriyle ile bir araya geldi.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'da bazı Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve üyeleriyle ile bir araya geldi.
Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda bazı Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve üyeleriyle bir araya gelerek 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde destek isteyen Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Böyle ahbap çavuş ilişkisini asla istemiyoruz. Hiçbir belediye akraba kulübüne dönemez. Biz öyle oğlan, kızı, damadı, gelini falan bu işleri sevmeyiz. Bu işler bize göre değil. Kamu görevi yapıyoruz biz. Aile şirketi yönetmiyoruz. Devletin, milletin parasını kolluyoruz ve hizmet üretiyoruz. Ailesi gitsin işine baksın. Sadece eşimi siyasi temsiliyet gereği yanımda hep beraber yol yürüyen iki hayat arkadaşı olarak görebilirsiniz. Onun dışında siyasi olarak ve yönettiğimiz kurumların hiç birisinde bizim akrabalarımızı görmeyeceksiniz" dedi.
"ÇOK ZORLANIRLARSA ORAYI DA BİZE DEVREDEBİLİRLER"
İmamoğlu şöyle devam etti:
"Biz kazandığımız an itibariyle belki aynaya bakarlar hatalarını anlarlar, çözüm ararlar. Aramazlarsa 2023'te de Türkiye'nin seçimini kazanırız. Bugün İstanbul'u kazanırız, 2023'te de Türkiyeyi kazanırız. İyi rekabet, güçlü rekabet; millet bundan faydalanır. Siyasi kurumlar yenilenmeli. Siyasi kurumlar hizmet etmeli. Partiler araçtır. Çıkarız milletin huzuruna 2023'te: Bakarlar bunlar mı iyi, onlar mı iyi? Ona göre oy verirler. Çok zorlanırlarsa orayı da bize devredebilirler."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Salondan detaylar
-İmamoğlu'nun konuşması

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