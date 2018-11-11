HABER

DHA İSTANBUL - İSTANBUL MARATONU'NA YABANCI İLGİSİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 15:38 | Son Güncelleme

Haber- kamera Serhan TÜRK  İstanbul, DHA   İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından düzenlenen Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu'na yabancı sporcular da ilgi gösterdi.

Haber- kamera Serhan TÜRK İstanbul, DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından düzenlenen Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu'na yabancı sporcular da ilgi gösterdi. 1979 yılından bugüne kesintisiz olarak her yıl düzenlenen ve kıtalararası koşulan tek yarış olma özelliğine sahip İstanbul Maratonu; Tekerlekli Sandalye, 42K Maraton, 15K , 10K, Halk Koşusu olmak üzere 5 ana kategoride koşuldu. 2012 yılında Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Altın Kategori kapsamına alınan İstanbul Maratonu'nda bu yıl 30 bini çipli olmak üzere 130 bine yakın sporcu katılım gösterdi. 30 bin çipli sporcudan 3 bin 500'ü ise yabancı sporculardan oluştu. Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu için ABD'nin Houston kentinden İstanbul'a gelen Meksikalı atlet Jaime Altamirano da 27'nci maratonuna katılmış oldu. İstanbul'a maraton sayesinde ilk kez gelen Jaime Altamirano, Çok fazla yokuş vardı ama güzel bir yarıştı. Burada olduğum için çok mutluyum. Herkes İstanbul Maratonu'nu denemeli. Zor bir maraton ama herkese tavsiye ederim" dedi. Altamirano daha sonra sevgilisi Gülüzar Kara ile Meksika ve Türk Bayrağı açarak poz verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------
-Finiştin görüntüler
-Çocuğu ile yarışya katılan
-Köpeğin koşucular arasında yer alması
-Sporcuların finişe gelmesi
-Jaime Altamirano'nun yarışı sonlandırması
-Jaime Altamirano'nun açıklamaları
-Genel detaylar

PARTNER Üniformanın ardındaki dünyalar Üniformanın ardındaki dünyalar
Üniversiteye çorba çeşmesiÜniversiteye çorba çeşmesi
'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisi tutuklandı

Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisi tutuklandı

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Son dakika! Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama: İnsani duygularla...

Son dakika! Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama: İnsani duygularla...

Antalya'da Roma dönemine ait 1800 yıllık yüzük taşı bulundu

Antalya'da Roma dönemine ait 1800 yıllık yüzük taşı bulundu

İçinden mumyalanmış ceset çıkan lahit traktörle taşındı

İçinden mumyalanmış ceset çıkan lahit traktörle taşındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.