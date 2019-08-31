HABER

DHA İSTANBUL- İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLERİN İBB BİNASI ÖNÜNDEKİ EYLEMİ DEVAM EDİYOR 

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 16:18 | Son Güncelleme

Haber: İstanbul DHA-  İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

Haber: İstanbul DHA-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor. İşçiler, işlerine iade edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. İBB şirketlerinde çalışırken SMS bilgisiyle işten çıkarılan işçilerin İBB önündeki bekleyişleri devam ediyor. Sloganlar atan işçiler, işlerine iade edilene kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi. Üsküdar Metrosu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışırken işten çıkarılan İbrahim Menteş, “Biz aldığımız parayı hak eden insanız. Biz İstanbulluların hizmetçiyiz. Hizmet için girdik bu işe. En güzel şekilde de yaptık. Biz hakkımızı geri istiyoruz. Bu hakkı alıncaya kadar devam edeceğiz. Gerekirse açlıktan öleceğiz ama buradan ayrılmayacağız" diye konuştu. İSTGÜVEN A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan işçilerden Ebubekir Genç ise, “Sayın İmamoğlu'nu, bakan ve milletvekillerimizi buraya davet ediyorum. Sadece bir parti değil. Tüm partilerimizi davet ediyoruz. Bizim bir ülkemiz var. Ben bu belediyenin mensubuyum. Ekmeğimi yine bu belediyeden bekliyorum. Sayın İmamoğlu'ndan bekliyorum. Bu insanların benim gibi çalışan gariban olduklarını biliyorum. Benim anne, babam yok. Tek başıma çalışıyorum" şeklinde konuştu. Bankamatik memuru olarak adlandırılmaktan şikayetçi olan diğer çalışanlar ise işe geri dönene kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü:
----------------
-İşçilerden görüntü
-Slogan atanlar
-İşçilerle röportaj
-Detaylar

Yer: Taksim! Trafikten men edildilerYer: Taksim! Trafikten men edildiler
Bakan Turhan: "Yeni açılan İstanbul-İzmir otoyolunda 26 günde 2.5 milyon araç geçiş yaptı"Bakan Turhan: "Yeni açılan İstanbul-İzmir otoyolunda 26 günde 2.5 milyon araç geçiş yaptı"
Kan davası dehşetinde flaş gelişmeKan davası dehşetinde flaş gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

OHAL Komisyonu açıkladı! 84 bin 300 başvuru sonuçlandı

OHAL Komisyonu açıkladı! 84 bin 300 başvuru sonuçlandı

Antalya'da korkutan deprem!

Antalya'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Batman'daki cinayete müdahalede ihmalleri bulunan polisler açığa alındı

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'dan Salda Gölü açıklaması

CHP'den RTÜK'e Salda Gölü tepkisi

Pençe-3 Harekâtı’nda hain tuzak imha edildi! Bakanlık görüntüleri yayımladı

Bakanlık görüntüleri yayımladı! Böyle tespit edildi

Rize'de sağanak ve hortum

Korkutan görüntü! Büyük panik

Taksiciye meslektaşlarından 'indi bindi ücreti' dayağı!

Ortalık karıştı! Taksiciye taksici dayağı

Çorlu'dan bir acı haber daha! Yolda yürürken saldırıya uğramıştı

Çorlu'dan bir acı haber daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.