DHA İSTANBUL - İSTİKLAL'DEKİ CANLI BOMBA SALDIRISI DAVASINDA KARAR

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul, DHA

İstiklal Caddesi'nde 19 Mart 2016'daki canlı bomba saldırısıyla ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanıklar Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve " Tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından 5'er kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanık "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırılırken, bir sanık da tüm suçlardan beraat etti.

SANIKLAR BERAATİNİ İSTEDİ

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Hüseyin Kaya, İbrahim Gürler, Ercan Çapkın hazır bulundu. Tutuklu sanık Mehmet Mustafa Çevik ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS SUÇUNDAN CEZA

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya'nın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, Simha Simon Damri, Alireza Razmkhah, Yonatan Suher, Abvraham Godman'ın bombalı saldırıda hayatını kaybettiğini belirterek, sanıklar Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya'nın "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 4'er kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ercan Çapkın, "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçundan da 2 yıl 1 ay hapis ve 60 gün adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, verilen ceza süresini dikkate alarak sanıklar Çapkın ve Kaya'nın tutukluluk hallerinin de devamına hükmetti.