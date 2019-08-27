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DHA İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ CİNSEL İSTİSMAR DAVASINDA İLK DURUŞMADA KARAR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 12:39 | Son Güncelleme

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki Pakistan uyruklu Mohammad V.

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA
Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki Pakistan uyruklu Mohammad V. hakkında ilk duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Mohammad V.'yi "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 20 yıl, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Mohammad V.'ye iyi hal indirimi de uygulanmadı.

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