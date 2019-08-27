HABER

DHA İSTANBUL - (Özel haber) YAŞLI ADAM 3 METREDEN DÜŞÜP YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 07:44 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - KADIKÖY'de bir binanın arka bahçesine düşen Yusuf Köksal yaralandı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - KADIKÖY'de bir binanın arka bahçesine düşen Yusuf Köksal yaralandı. Yararlanan yaşlı adam binada oturanların yardım çığlıklarını duyması üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Rasimpaşa Mahallesi Teyyareci Sami Sokağı'nda yaşandı. Binanın arka bahçesinden yardım çığlıklarına uyanan apartman sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın arka bahçesine yaklaşık 3 metreden düşerek yaralandığı anlaşılan Yusuf Köksal'ı kurtarmak için yanına indi. Sağlık ekipleri ise yaşlı adamı ilk müdahalesinin ardından sedyeye aldı. Köksal, düştüğü yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sedye ve merdiven yardımıyla çıkarıldı. Ambulansa alınan Köksal, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-----------------------------
-Bahçeye düşen adam
-Sağlık ekiplerinin çalışması
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Yaralının sedyeye alınması
-Sedye ile yaralının yukarı çekilmesi
-Yaralının ambulansa alınması
-Genel ve detay görüntüler

PARTNER Bu duruşa sahip olmak sandığınızdan daha kolaymış! Bu duruşa sahip olmak sandığınızdan daha kolaymış!
Şafak vakti düğmeye basıldı! Gözaltına alındılarŞafak vakti düğmeye basıldı! Gözaltına alındılar
Uyuşturucu operasyonu yapılan eve molotof kokteyli saldırıUyuşturucu operasyonu yapılan eve molotof kokteyli saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

Kahramanmaraş'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

3 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Şafak vakti düğmeye basıldı! Gözaltına alındılar

Uyuşturucu operasyonu yapılan eve molotof kokteyli saldırı

Uyuşturucu operasyonu yapılan eve molotof kokteyli saldırı

Rus turist için ekipler seferber oldu! Kurtarılır kurtarılmaz ilk isteği pes dedirtti!

Rus turistin kurtarılır kurtarılmaz ilk isteği pes dedirtti!

İstanbul'da molotof kokteyli saldırı! Ekipler alarma geçti!

İstanbul'da molotof kokteyli saldırı! Ekipler alarma geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.