DHA İSTANBUL - SANCAKTEPE'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - SANCAKTEPE çalıştığı demir doğrama fabrikasının atık su kuyusunda İsmail Y. (22) isimli kişinin cansız bedeni bulundu. İsmail Y.'nin cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.

Olay, Meclis Mahallesi Manyas Sokak'ta gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Demir doğrama fabrikasında çalışan İsmail Y. dün gece vardiyasında çalışmak üzere evden ayrıldı. Sabah saatlerinden itibaren ailesi ve mesai arkadaşları kendisinden haber alamayınca durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulunuldu. Gece saatlerinde ise fabrikada çalışan bir kişi fabrikanın atık su kuyusunda hareketsiz yatan birisini gördü. Çalışan, olayla ilgili polis, sağlık ve itfaiye ihbarda bulundu. Fabrikaya gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre derinliğindeki atık su kuyusunda hareketsiz yatan kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kuyudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, ölen kişinin ise İsmail Y. olduğu anlaşıldı. Olayın ardından fabrika ve çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, soruşturmayı genişletti. Olay yeri inceleme ekipleri ise Y.'nin bulunduğu kuyu ve fabrikada delil araştırması yaptı. İsmail Y.'nin hayatını kaybettiğini öğrenerek fabrikaya gelen ablası ise sinir krizleri geçirdi. İsmail Y.'nin cansız bedeni, savcı ve polisin incelemelerinin ardından İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, İsmail Y.'nin ölümünün cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

Öte yandan, İsmail Y.'nin borcu olduğu ve daha önce psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-İtfaiye ve polis ekiplerin çalışması

-Sağlık ekipleri hazır bekletilmesi

-Ailesi ve ablası sinir krizi geçirmesi

-Olay yeri inceleme ekiplerin delil araştırması

-Cenaze aracın çıkışı

-Genel ve detaylar



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