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DHA İSTANBUL - ŞULE YÜKSEL ŞENLER  HAYATINI KAYBETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 14:28 | Son Güncelleme

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  " Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim"  İstanbul DHA Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, İstanbul'da hayatını kaybetti.

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
" Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim"

İstanbul DHA
Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, İstanbul'da hayatını kaybetti.
81 yaşındaki Şenler'in yaklaşık 8 aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Şule Yüksel Şenler'in ölümüyle ilgili twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Usta kalem Şenler, başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960-70'li yıllara damgasını vurmuştu. Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın paylaşımı

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