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DHA muhabirleri ödüllerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 14:06 | Son Güncelleme

MUĞLA Gazeteciler Cemiyeti'nin Medya Başarı Ödülleri Yarışması'nda TV Haber Kategorisi'nde birinci olan Demirören Haber Ajansı (DHA) Muğla muhabiri Cavit Akgün ile Haber Kategorisi'nde birinci, Fotoğraf Kategorisi'nde ikincilik elde eden DHA Datça Muhabiri Mehmet Çil, düzenlenen gecede ödüllerini aldı.

DHA muhabirleri ödüllerini aldı

MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Gazeteciler Cemiyeti'nin Medya Başarı Ödülleri Yarışması'nda TV Haber Kategorisi'nde birinci olan Demirören Haber Ajansı (DHA) Muğla muhabiri Cavit Akgün ile Haber Kategorisi'nde birinci, Fotoğraf Kategorisi'nde ikincilik elde eden DHA Datça Muhabiri Mehmet Çil, düzenlenen gecede ödüllerini aldı.
Muğla Gazeteciler Cemiyeti Medya Başarı Ödülleri Yarışması kapsamında seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede, çeşitli kategorilerde ödül almaya hak kazanan medya mensupları belirlendi. TV Haber Kategorisi'nde DHA Muğla Muhabiri Cavit Akgün'ün 'Ula susamı Japonya'ya ihraç ediliyor' başlıklı haberi birinci seçildi. DHA Datça Muhabiri Mehmet Çil'in 'Mühre rağmen inşaata devam' haberi de 'Haber Kategorisi'nde birincilik, Fotoğraf Kategorisi'nde 'Otobüs orman yaktı' fotoğrafıyla ikincilik ödülüne layık görüldü. Eser sahipleri için gece düzenlendi. CHP milletvekilleri Burak Erbay ve Süleyman Girgin, İYİ Parti Milletvekili Metin Ergun, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Vali Yardımcısı Fikret Çavuş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut, daire müdürleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli geceye katıldı.
DHA Muhabiri Cavit Akgün plaketini, 7 yaşındaki kızı Sare Naz ile birlikte Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş'ten aldı. Mehmet Çil birincilik plaketini İYİ Parti Milletvekili Metin Ergun'den, ikincilik plaketini ise Rektör Hüseyin Çiçek'in elinden aldı.

FOTOĞRAF

DHA muhabirleri ödüllerini aldıDHA muhabirleri ödüllerini aldı

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