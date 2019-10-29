DHA YRUT BÜLTENİ - 28

ADIYAMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tetirli köyü yakınlarında meydana geldi. Aydın Şahin yönetimindeki 02 DE 070 plakalı otomobil, karşı yönde gelen Kadir Çakallı yönetimindeki 02 DE 173 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile araçlarda bulunan Fatma Orhan, Ömer Orhan, Haci Kara, Cemile Kara yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Hacı Kara, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefonu)

Kazadan genel ve detay Haber-Kamera: BESNİ(Adıyaman),(DHA) Trakya'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı (2)

CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ Trakya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çoşkusu gece düzenlenen etkinliklerle devam etti. Edirne'de, Edirne Valiliği tarafından gece düzenlenen etkinlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin 96'ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle pasta kesilip, kentte Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ise kutlamanın ardından sanatçı Ziynet Sali konser verdi.

Trakya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen etkinliklerle gecede devam etti. Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü dolayısında Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervan Sarayı'nda kabul töreni düzenlendi. Etkinliğe Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54'ncü Mekanize Piyade Komutanı Tuğ General Dündar Şahin Güngör, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplumu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

'EDİRNE'NİN SOKAKLARINDA 1923 RUHU VARDI'

Törende konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın büyük bir çoşkuyla kutlandığını belirterek, "Edirneliler bana bugün en coşkulu gününü yaşattılar Edirne'nin, hepsine müteşekkirim. Bugün Edirne'nin sokaklarında, caddelerinde ve Edirne'nin meydanlarında 1923 ruhu vardı, bu ruh bugün Edirne'de cap canlı ve diri bir şekilde yaşıyordu. Edirneliler'in yaşlıların sallamış olduğu bayraklarda 1923 ruhunu görebiliyorduk. Edirne'nin gençlerinin gururla yürürken atmış olduğu adımlarda 1923 ruhunu görebiliyorduk. Ve Edirne'nin minicik çocuklarının o gözlerindeki ışıltılarda aynı şekilde 1923 ruhunu net bir şekilde görebiliyorduk. Bu ruhu yaşamaya ve yaşatmaya devam ettirmeliyiz ve bu ruhu gelecek nesillere aşılamaya devam ettirmeliyiz. Çünkü bu ruh bu millette, vatanda yaşayabilmemizin olmazsa olmaz unsurudur. Zaman değişiyor ancak coğrafya değişmiyor. İçinde bulunduğumuz coğrafya da bu ruhu gerekli ve zorunlu kılıyor. Edirne'de de bu ruhun canlı ve diri şekilde yaşadığını görmekten dolayı büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Cumhuriyetimiz bugün 96 yaşındadır. 96 yıllık Cumhuriyetimizin bize kazandırdığı çok önemli şeyler var. Bugün baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti Dünya'daki en güçlü devletlerden bir tanesidir. Bugün ordumuz da dünyadaki en güçlü ordulardan bir tanesidir. Bu bizim için gurur vesilesidir. Ancak cumhuriyetin en büyük kazancı nedir derseniz, bambaşkadır. Geçen 96 yılda cumhuriyet bizim milletimizin harcı olmuştur, çimentosu olmuştur. Bu, cumhuriyetin bizim için en büyük kazancıdır." dedi.

Konuşmanın ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin 96'ncı yıl kuruluşu kutlamaları nedeniyle pasta kesildi.

CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Edirne'de Cumhuriyet'in 96'ncı yıldönümü nedeniyle Edirne Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Recep Gürkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, ellerinde 'Minnettarız' yazılı pankartın yanı sıra Atatürk ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Talatpaşa Caddesi Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanan korteje Edirne Belediye Bandosu da eşlik etti. Kortejin yürüyüşü sırasında 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atılırken, kalabalık hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi.

Atatürk Anıtı'na kadar süren yürüyüşün ardından katılanların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Mustafa Kemal Atatürk'ün, emperyalistlerin işgali altında olan vatanı, arkasından gelen fedakar kahraman milletle bağımsızlığa kavuşturduğunu ifade etti. TEKİRDAĞ'DA KUTLAMALARDA ZİYNET SALİ KONSERİ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü kutlamalarında gece fener alayı düzenlendi. Ellerinde Türk Bayrağı ve meşalelerle Şehitlikte toplanan yaklaşık 5 bin kişilik kalabalık, yaklaşık 5 kilometre yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na geldi.Etkinlik burada düzenlene Ziynet Sali konseriyle devam etti.

Kutlamalara Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, belediye çalışanları vatandaş katıldı.

KEŞAN'DA FENER ALAYI VE KONSER

Edirne'nin Keşan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 'Fener Alayı' yürüyüşü ve Gencer Savaş Bandosu konseri düzenlendi.

Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi, Trakya Üniversitesi ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Fener Alayı' yürüyüşü, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü önünde başladı. Yürüyüşe katılan yaklaşık binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla Keşan Belediye Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Meydanda düzenlenen konserde ise Gencer Savaş Bandosu sahne aldı. Keşanlıların yoğun ilgi gösterdiği konserde, unutulmaz anlar yaşandı. Konsere katılanlar Gencer Savaş Bandosu'nun çaldığı pop şarkıları ve oyun havaları eşliğinde doyasıya eğlendi. Konser sonunda sahneye çıkan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Gencer Savaş'a çiçek takdim ederek, kendisi ve ekibine teşekkür etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Vatandaşların ellerinde bayraklar ile yürümesi

Kalabalıktan detay

Meşale yakılması

Atatürk Anıtı tören

Recep Gürkan konuşması

Resepsiyondan genel

Vali Canalp'ın konuşması

Pasta kesilmesi

+++

(ÇORLU)

Kortej yürüyüşü

Kalabalıktan detay

Ziynet Sali konseri

+++

(KEŞAN)

-Fener Alayı yürüyüşü

-Ellerinde bayrakla yürüyenler

-Konser alanında toplananlar

-Gencer Savaş Bandosu konseri

-Konserde eğlenenler

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Mehmet YİRUN - Olgay GÜLER - Ünsal YÜCEL / EDİRNE-ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) İZMİR'DE CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU İZMİR'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Kutlamalar her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce İzmirli, ellerinde meşalelerle Kordon boyunda yürüyüş yaptı.

Cumhuriyetin 96'ncı yıl dönümü, yurdun dört bir yanında olduğu gibi İzmir'de de büyük bir coşkuyla kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen program kapsamında İzmirliler, Pasaport İskelesi'nden Gündoğdu Meydanı'na 350 metre uzunluğunda Türk Bayrağı'nı taşıyarak yürüdü. Kırmızı kıyafetleri ve 'Atatürk' imzalı aksesuarlarıyla ellerinde bayraklar, dillerinde marşlarla yürüyüşe katılan vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu. Marşlar eşliğinde yürüyen binlerce İzmirliye çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.

Genç- yaşlı binlerce İzmirlinin katıldığı kutlamalara, kimisi bebek arabasıyla, kimisi ise sırtına aldığı çocuğuyla bu coşkuya ortak oldu. Binlerce İzmirli ellerinde meşalelerle Kordon boyunda yürüdü. Meşale ve bayraklarla gerçekleştirilen fener alayına ise İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu marşlarla eşlik etti. Kutlamalar, Gündoğdu Meydanı'nda yapılan Leman Sam ve Yeni Türkü konseriyle devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-350 metrelik bayrağın taşınmasından görüntü

-Fener alayı görüntüleri

-İzmirlilerin hep birlikte marşları söylemesi

-Vatandaşlardan genel detay görüntüler Haber-Kamera: Hande NAYMAN - Melis KARAKUZULU / İZMİR,(DHA) Bursa'da yüzbinlerce kişi Cumhuriyet için yürüdü BURSA’da Nilüfer Belediyesi’nin,Cumhuriyet’in 96.yılında, “Çok yaşa Cumhuriyetö sloganıyla FSM Bulvarı’nda düzenlediği yürüyüşe yüz binlerce kişi katıldı. Halkın Cumhuriyet’e sahip çıktığı yürüyüşün ardından da Selda Bağcan şarkılarıyla coşkuyu katladı.

Ulu Önder Atatürk’ün “Benim en büyük eserimö dediği Cumhuriyet’in 96. yılı Nilüfer’de, yüz binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle kutlandı. Nilüfer Belediyesi’nin 2006 yılından bu yana her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarında düzenlediği yürüyüş bu yıl da büyük coşkuyla ve gururla gerçekleşti.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda (FSM) düzenlenen yürüyüşte cadde Türk bayrakları ile kırmızı beyaza bürünürken, FSM Bulvarı’nı dolduran halk, sloganlar ve şarkılar eşliğinde hep birlikte yürüdü. Coşku içinde geçen yürüyüş, Hastane Alanı’nda sona erdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Cumhuriyetimizin 96’ncı yılını kutluyorum. Nilüfer'de yine yüz binlerle birlikte yürüyoruz. Bu güzel yürüyüşte halkımızın Cumhuriyete olan özlemini bir kez daha birlikte haykırıyoruz. İyi ki varsın Cumhuriyet. İyi ki Atatürk ve silah arkadaşları bize bugünü emanet etmiş ve armağan etmiş. Özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza kavuştuğumuz bugünü bundan sonraki yıllarda da hep hatırlayarak tekrar sürdüreceğiz. Buna ant içiyoruz. Çok yaşa Cumhuriyet diyorumö dedi.

SELDA BAĞCAN: ATATÜRK'Ü GÖRÜNCE MOTİVASYONUM ARTIYOR

Nilüfer’de Cumhuriyet coşkusu, sevilen sanatçı Selda Bağcan konseriyle katlandı. Dev sahnede Cumhuriyet sevdalıları ile buluşan Selda Bağcan, özgün şarkılarının yanı sıra Neşet Ertaş’ın eserlerini de seslendirerek alanı dolduranlara unutulmaz bir gece yaşattı. Alanın karşısındaki binalara projeksiyon ile yansıtılan iki Atatürk portresinden birini görememesi üzerine Selda Bağcan, konseri esnasında diğer Atatürk portresini de görmek istediğini belirterek “Atatürk’ü görünce motivasyonum artıyorö dedi. Daha sonra portre diğer binaya da yansıtıldı. Konser boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Bağcan, alanı dolduran Bursalılarla, Cumhuriyet coşkusunu yaşadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Konser alanından detaylar

-Selda Bağcan konserinden detaylar

-Katılımcılardan detaylar

-Cumhuriyet yürüyüşünden detaylar

-Genel detaylar Haber-Kamera: Muammer İRTEM - Gürkan DURAL - Semih ŞAHİN / BURSA,(DHA) Defilede 'Cumhuriyet' coşkusu İZMİR'de, Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıldönümü, bir alışveriş merkezinde düzenlenen defilede coşkuyla kutlandı.

Geleneksel Sonbahar-Kış kreasyonları defilesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Karşıyaka'da bulunan bir alışveriş merkezinde yapıldı. Defilede, Özge Ulusoy , Elif Ece Uzun ve Tuğba Melis Türk gibi beğenilen mankenler boy gösterdi. Birbirinden şık kıyafetleri taşıyan mankenler, katılımcıların dikkatli bakışları arasında podyumu turladı. Defilenin finalinde mankenler, ellerinde Türk Bayrakları ile podyuma çıkarak İzmir Marşı'nı seslendirdi. Mankenlere eşlik eden katılımcılar coşku dolu anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mankenlerin podyumda defilesi

-Türk Bayrakları ve İzmir marşı ile defile finali Haber-Kamera:Kahraman DURAK / İZMİR,(DHA) Yalova’da coşkulu Cumhuriyet yürüyüşü YALOVA Valiliği ve Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Yürüyüşü’ne binlerce vatandaş katıldı.

Yalova Valiliği ile Yalova Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Cumhuriyet Yürüyüşü’ne ilgi büyük oldu. Cumhuriyet Yürüyüşü için binlerce kişi başlangıç noktası olan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Yürüyüşe katılanlara Türk bayrakları dağıtıldı. Ay-yıldız desenli tişört giyerek meydanda yürüyüş için toplananlara hitap eden Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalovalıların bayramını kutladı. Ardından elinde bayraklar ve meşaleler taşıyan binlerce Yalovalı, marşlar eşliğinde yürüdü. HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİ GECEYİ AYDINLATTI

Yürüyüş, Cumhuriyet, Fatih, Spor, İstanbul, Cengiz Koçal caddeleri güzergâhında devam ederek başlangıç noktası olan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Yapılan yürüyüşe Yalova Valisi Muammer Erol ve Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, CHP’li Muharrem İnce, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Yalova Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar da katıldı.Yürüyüşün sonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda bir de havai fişek gösterileri yapıldı.