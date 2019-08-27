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DHA YURT - 4 GÜN ÖNCE UYUŞTURUCU OPERASYONU YAPILAN EVE, MOLOTOF KOKTEYLLİ SALDIRI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 03:06 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 4 gün önce Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlenen ve 600 kilogram 'skunk' maddesi ele geçirilen bir eve kimliği belirsiz iki kişi motolof kokteylli saldırıda yaptı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 4 gün önce Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlenen ve 600 kilogram 'skunk' maddesi ele geçirilen bir eve kimliği belirsiz iki kişi motolof kokteylli saldırıda yaptı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3959. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 14-15 yaşlarında olduğu ileri sürülen iki şüpheli, ellerindeki molotof kokteyli ile S.Ç.'ye ait eve saldırıda bulundu. Saldırı sonrası evde küçük çaplı bir yangın meydana gelirken, iki şüpheli olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede ve olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme ekipleri de söz konusu adrese gelerek incelemelerde bulundu.
Öte yandan, polis, şüphelilerin eşkalini belirlemek için mahalle sakinlerinin ifadesine başvurdu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik ve Mobese kameralarını incelemeye aldı.
4 GÜN ÖNCE UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENMİŞ
Polis ekipleri soruşturmayı derinleştirirken, Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin aynı adrese 4 gün önce operasyon düzenlediği ve operasyonda 600 kilogram 'Skunk' maddesi ele geçirdiği ortaya çıktı. Polis, olayın uyuşturucu operasyonu ile ilgili olabileceğini değerlendiriyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yerinden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Molotof kokteylinden görüntü
-Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)

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