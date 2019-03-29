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DHA YURT - Adana'da başörtülü genç kızlara hakaret iddiasına soruşturma (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 19:42 | Son Güncelleme

GENÇ KIZLAR KONUŞTU Yolda karşılaştığı bir kadın tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğrayan başörtülü Yaren Demir ve Caziye Öztekin konuştu.

GENÇ KIZLAR KONUŞTU

Yolda karşılaştığı bir kadın tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğrayan başörtülü Yaren Demir ve Caziye Öztekin konuştu. Yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarına söyleyen Demir, "Olay günü, Caziye ile bir arkadaşımızı ziyaretten dönüyorduk. Yoldan geçen bir kadın, bize hakaret etti. Bende ne olduğunu sordum, küfür ederek üzerimize yürüdü, peçemi açıp suratımı çizdi. Daha sonra çevredeki esnaf bizi ayırdı, kadın ise olay yerinden kaçtı. Bizde polise giderek şikayetçi olduk" dedi.

'SİYASET MALZEMESİ OLMASINI İSTEMİYORUZ'

Yaren Demir'in babası Ahmet Demir ise, "Toplumumuz malesef kutuplaştı, biz bu olayın farklı bir yöne çekilmesini, siyaset malzemesi olmasını istemiyoruz " dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü
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- Kızlar ve Ahmet Demir'den genel, detaylar
- Caziye Öztekin ile röportaj
- Ahmet Demir ile röportaj

SÜRE: 2'31" BOYUT: 279 MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK-Nuri PİR/ADANA, (DHA)

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