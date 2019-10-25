DHA YURT - ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 9 GÖZALTI (1)

ADANA'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 1'i yabancı uyruklu 9 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyona özel harekât ekipleri de destek verirken, kilitli kapılar koçbaşı ile kırıldı. Baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin emniyetten çıkışı

-Kapıların koçbaşı ile kırılması

-Özel harekat polislerinin güvenlik önlemleri

-Sokaktan genel ve detaylar

Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

