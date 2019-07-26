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DHA YURT - Adıyaman'da polis aracına silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 03:13 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde devriyedeki polis aracına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde devriyedeki polis aracına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis ağır yaralandı. Yaralanan polis memurunun hastanedeki tedavisi sürüyor.
Olay, gece saat 01.30 sıralarında Sincik ilçesinde meydana geldi. İlçede devriye görevi yapan Polis Memuru Taha Uluçay'ım kullandığı polis aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği Polis Memuru Taha Uluçay, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uluçay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Uluçay, buradaki müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı polisin durumu ciddiyetini koruyor.
Olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, incelemeleri sonrası saldırgan ya da saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Adıyaman Valiliği de saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sincik ilçemizde ekip otosuna yapılan saldırı sonucu bir Polis Memurumuz yaralanmıştır. Yaralı Polis Memuru Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için operasyon başlatılmıştır."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Güvenlik önlemi alınması
- Ambulansın gelişi
- Yaralı polis memuru ambulanstan indirilmesi
- Sedye üzerinde acile götürülmesi
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Sercan SAKAR / ADIYAMAN,(DHA)

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