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DHA YURT - ALARMI DUYUP EVDEN ÇIKTI, KUNDAKÇILARLA KARŞILAŞTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 08:04 | Son Güncelleme

ADANA'da kimliği belirsiz 2 kişi, benzin döktükleri otomobili ateşe verdi.

ADANA'da kimliği belirsiz 2 kişi, benzin döktükleri otomobili ateşe verdi. Alarmı duyup, dışarı çıkan otomobilin sahibi Hayrettin Kızılçınar'ı gören şüpheliler kaçtı. Otomobildeki yangın ise Kızılçınar ve komşuları tarafından söndürüldü.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi. Sokaktan gelen alarm sesine uyanan Hayrettin Kızılçınar, dışarı çıktığında iki kişinin, kendisine ait otomobile benzin döküp ateşe verdiğini gördü. Kızılçınar'ı fark eden şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Kızılçınar, sesleri duyup dışarı çıkan komşuları ile birlikte otomobilin alev alan ön ve arka tamponunu su dökerek söndürdü. Araçta küçük çaplı hasar meydana geldi. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- Kundaklanmak istenen otomobilden görüntü
- Polislerin, kundaklanmak istenen otomobilde inceleme yapması
- Polis araçlarından görüntü
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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