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DHA YURT - Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 1'i ağır 7 futbolcu yaralı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 07:10 | Son Güncelleme

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU, "ŞOFÖRLERİN UYUMASI SONUCU KAZA MEYDANA GELDİ" Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, futbolcuların geçirdiği kazaya ilişkin açıklama yaptı.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU, "ŞOFÖRLERİN UYUMASI SONUCU KAZA MEYDANA GELDİ"

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, futbolcuların geçirdiği kazaya ilişkin açıklama yaptı. Emniyetten aldıkları bilgiye göre, şoförün uyuya kaldığını söyleyen Çavuşoğlu, "Kayseri maçından sonra önümüzdeki hafta maçının pazartesi günü olması dolayısıyla maçtan önce futbolcularımıza ve teknik heyete 2 gün izin verilmişti. 7 futbolcumuz özel araç kiralamış. Alanya'dan giden özel araçtı. Onunla dönerken şehrin hemen girişinde maalesef araçta iki şoför olmasına rağmen ikisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi. Şu anda Sural ağrı yaralı. Durumu da kritik. Hastanede bekliyoruz. Ameliyattan yeni çıktı. Diğer 6 futbolcunun da kırıkları olanlar var. Onlar da gözlem altında. Hayati tehlikeleri yok. Maalesef Sural'ın hayati tehlikesi var. Şimdi doktorundan bilgi aldık ve bekliyoruz" dedi.

Bir gazetecinin şoförün uyuduğu iddiasını sorması üzerine Başkan Çavuşoğlu, "Emniyet müdürümüzden aldığım bilgiye göre, iki şoförün olduğu ve ikisinin de uyuduğudur. Maalesef üzgünüz, bekliyoruz. Allah şifa versin" diye konuştu.

Diğer yandan kaza sırasında minibüsü kullanan şoförlerden E.A.’nın gözaltında olduğu, diğer sürücünün ise ifadesinin devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Hastane dış plan detay
- Başkan Hasan Çavuşoğlu açıklama

Haber-Kamera: Engin ANAK / ALANYA(Antalya),(DHA)

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